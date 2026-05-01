ナインアウト、「CREATIVE SURVEY」でアンケートを″対話″に変えるユースケースを発表

ナインアウト株式会社

ナインアウト株式会社（以下、ナインアウト）は、「顧客の声を機会に変える」をミッションに掲げ、人とデジタルをなめらかに繋ぐAIインターフェースを「Ask One」「CREATIVE SURVEY」「Fan Fan Fan」の3ブランドで提供しています。

このたび、アンケートを一方通行の質問票から対話型のインタビューへと進化させるユースケースを発表いたしました。「CREATIVE SURVEY」をはじめとする3ブランドでご利用いただけます。

本ユースケースは、ナインアウトのインターフェースに最新の生成AIを組み込む「AIマジック」を利用することにより、回答内容をAIがその場で解析し、一人ひとりに合わせた深掘り質問を自動生成します。これにより、従来のアンケートでは届かなかった回答者の意思決定の背景まで引き出すことが可能となり、インサイトの質の向上が期待されます。

提供の背景

アンケートは、顧客やユーザーの声を構造化して収集するための最も基本的かつ重要な手段です。しかし、従来のアンケートでは、設計段階で質問を完璧に設計しきることは難しく、表面的な回答しか得られないことがあります。たとえば「このイベントに参加したきっかけは？」という質問に対して「チラシを見た」という回答が得られたとしても、チラシのどの情報に惹かれたのか、ほかの選択肢と比較したのかといった、意思決定に関わる重要な情報は引き出せません。

こうした「あと一歩の深掘り」は、従来であれば対面インタビューでしか実現できず、実施には時間・コスト・スキルが必要でした。また、初回のアンケートを実施した後に追加で再アンケートを行うケースもありますが、回答率の低下やタイムラグが課題となっていました。

AIインターフェースによるアンケート体験のアップデート

ナインアウトが提供する「AIマジック」は、目的に応じて最新のAIモデルをインターフェースに組み込むことが可能となります。従来の静的なアンケートでも、対話型のインタビューでもない、「データの構造性を保ちながら深掘りもできる」第三のアプローチとして、回答データの分析やCRM・SFAなどの外部サービスとの連携のしやすさと、インサイトの質を両立します。

回答に応じた動的な深掘り質問の自動生成

回答者がアンケートに回答すると、AIがその内容と調査目的を踏まえて、より具体的に深掘りする質問をその場で生成します。回答者は、自身の回答に基づいてパーソナライズされた追加質問に答えるだけで、アンケート設計者が本来聞きたかった情報により近い回答を自然な流れで提供できます。

調査目的に応じた深掘り内容の設定

深掘り質問の方向性は、調査目的に応じて柔軟に設定できます。「来場動機を詳細に把握したい」「購買意欲の段階を見極めたい」など、聞きたいことの目的を設定することで、AIが目的に沿った質問を生成します。

回答データはそのまま外部連携可能

深掘り質問への回答も通常のアンケート回答と同様に構造化データとして保持されるため、SalesforceをはじめとするCRM・MAツールへのリアルタイム連携が可能です。

想定されるユースケース

利用方法

- 購買・利用後の顧客アンケート： 商品・サービスに対する満足度や再利用意向の背景にある具体的な体験や要因をその場で深掘り- 顧客満足度調査（NPS等）： スコアの裏側にある定性的な理由をAIが引き出し、改善アクションに直結する情報を取得- 製品・サービスのフィードバック収集： 「使いにくい」という回答に対して、具体的にどの機能・どの場面で困ったかを深掘り- 従業員エンゲージメント調査： 組織課題の本質的な要因まで掘り下げることで、より実効性の高い施策立案を支援

本機能は、Ninoutが提供するAIインターフェース「Ask One」「CREATIVE SURVEY」「Fan Fan Fan」において、AIマジック契約中のユーザー企業様にご利用いただけます。AIマジックのご利用については、下記の「サービスに関するお問い合わせ先」に個別にお問い合わせください。



（以上）

ナインアウト株式会社 会社概要

会社名：ナインアウト株式会社（英語表記：Ninout, Inc.）

代表者：代表取締役 石野 真吾

設立：2014年7月2日

所在地：東京都港区赤坂8丁目5-32 田中駒ビル

事業内容：あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」、顧客とブランドのつながりを強くする「CREATIVE SURVEY」、ブランドとファンの繋がりを彩る「Fan Fan Fan」の開発・提供

URL：https://www.ninout.ai

サービスに関するお問い合わせ先

ナインアウト株式会社 マーケティング部

Mail: mk@ninout.ai

報道に関するお問い合わせ先

ナインアウト株式会社 広報

Mail: pr@ninout.ai







