【西武秋田店】朝の営業時間を30分拡大

株式会社そごう・西武

西武秋田店は、朝の時間帯にご利用いただくお客さまの利便向上を目的として、

2026年5月20日（水）より、営業時間を30分拡大いたします。

これまで午前10時としていた開店時間を、

朝の時間帯に、よりゆとりをもってお買い物をお楽しみいただけるよう

午前9時30分に繰り上げます。

なお閉店時間の変更はございません。

西武秋田店は、

「行けば何かがある」「足を運びやすい店づくり」をテーマに、日々の利便性向上に

取り組んでおります。

今後も各種イベントやサービスの充実を通じて、地域の皆さまに寄り添う百貨店を目指してまいります。

【今後のイベント予定】

5月 6日 (水・祝振）まで開催中 初夏の北海道物産展 （地階＝催事場）

5月 ８日（金) ～ 5月17日（日） ご当地うまいもの市（地階=催事場）

5月19日（火) ～ 5月27日（水） 諸国漫遊インスタント麺フェス（地階＝催事場）

5月20日（水) ～ 6月 9日（火） Disney THE MARKET 2026 in 西武秋田店

（3階＝特設会場）

5月29日（金) ～ 6月 7日（日） シューイチ 全国うまいもの博（地階＝催事場）

6月 ９日（火) ～ 6月21日（日） 東京カレーカルチャー in 秋田（地階=催事場）

6月12日（金) ～ 7月31日（金） お中元ギフト（3階＝特設会場）

※詳細はホームページにて順次公開いたします。

西武秋田店

秋田県秋田市中通2丁目6-1

公式ホームページ https://www.sogo-seibu.jp/akita/