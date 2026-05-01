KEEN株式会社、「日用品化粧品新聞」への連載寄稿を開始。SNS時代の美容マーケティング新潮流を「界隈」の視点から読み解く

KEEN株式会社

KEEN株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：小倉一葉、以下KEEN）は、化粧品・日用品業界の専門紙「日用品化粧品新聞」にて、連載記事の寄稿を2026年4月より開始いたしましたのでお知らせします。

■ 背景

SNSの普及により、美容・化粧品業界におけるマーケティングの構造は大きく変化しています。「界隈」というSNS特有のコミュニティ現象がブランドや市場に与える影響は年々大きくなっており、KEENもこのテーマに向き合いながら日々支援を重ねてきました。

今後ますます発展が見込まれる領域ではありますが、その中で得てきた気づきや実例を業界の皆さまと共有することが、業界全体の議論を深める一助になればという思いから、このたびの連載寄稿を決定しました。界隈という視点から美容マーケティングの変化を一緒に考えていく場にできればと考えています。

■ 連載の概要

本連載は、KEENが専門とする「界隈マーケティング」の視点から、SNS時代における美容マーケティングの構造変化を、実際のブランド事例を交えながら読み解くものです。

かつての美容マーケティングはテレビCMや雑誌を起点としたマスメディア型が主流でしたが、SNSが主要な情報源となった現在、その構造は大きく変化しています。アルゴリズムによって興味関心の近いユーザーが自然と集まる「界隈」と呼ばれる関心ベースのコミュニティが台頭し、ブランドの語られ方・評価の広がり方が従来とは根本的に異なるものになっています。

第1回では、「薄肌界隈」をはじめとするSNS上のコミュニティがどのようにブランド評価を形成・拡散させるかを分析。成分オタク界隈やデパコス界隈など、同じ商品でも界隈ごとに評価軸が異なる実態を解説しています。

■ 連載のテーマ

■ 掲載媒体

- SNS時代における美容マーケティングの構造変化- 「界隈」という関心コミュニティがブランド評価に与える影響- 実際のブランド・製品事例に基づくマーケット分析- フォロワー数に依存しない、文脈ベースのコミュニケーション戦略

日用品化粧品新聞（化粧品・日用品業界の流通・メーカー・小売関係者向け専門紙）

■ KEEN株式会社について

生成AIを活用した“界隈マーケティング”支援サービスを展開するKEEN株式会社は、「働く個人が第三のコミュニティを持ち活動することで、様々な「出来ない言い訳」から人々を解放し世界を変えるムーブメントをつくる」をビジョンに2019年に設立ました。特定の興味関心を持つコミュニティ（界隈）の熱量を独自のデータベースで可視化・分析する「KEEN界隈DB」の開発と、「KEEN界隈DB」を活用したマーケティング支援を行っています。 感覚的になりがちなファンの熱量を分析することで企業のマーケティング活動を支援し、一過性のバズではない持続可能な経済圏の創出に取り組んでいます。情報セキュリティの国際規格「ISO/IEC 27001」認証を取得しており、これまでに株式会社フリークアウト・ホールディングス等からの資金調達を行っています。

KEEN株式会社: https://keen-inc.com/