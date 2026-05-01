【自動車税や公共料金なども対象】ファミペイ翌月払い新規登録者さま限定！もれなく20%還元キャンペーン開催

株式会社ファミマデジタルワン

ファミマのアプリ「ファミペイ」内で金融サービスを提供する株式会社ファミマデジタルワン（本社：東京都港区、代表取締役社長：村井律夫）は、2026年5月1日（金）から、

ファミペイ翌月払いをはじめて登録すると、もれなく20%還元となるキャンペーンを実施いたします。

【キャンペーン概要】

期間中に、エントリーの上でファミペイ翌月払いをはじめて登録完了すると、対象期間中のご利用合計金額からもれなく20%還元（還元上限：1,000円相当）します。

さらに、既にファミペイ翌月払いをご登録いただいている方も、ファミペイ翌月払いを期間中合計で3,000円以上ご利用いただくと抽選で100名様に10,000円相当を進呈します。

いずれも対象外のご利用はございません。

尚、本キャンペーンはファミペイアプリ内の他のキャンペーンとの併用も可能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59521/table/27_1_71f558d44eb15497937bbe14e1cb9c40.jpg?v=202605011051 ]



【エントリー及びキャンペーン期間】

2026年5月1日（金）10:00 ～ 6月30日（火）23:59

※エントリー及びファミペイ翌月払いのご登録、ご利用の順序は問いません。

【キャンペーン対象外となる場合について】

以下に該当される場合はキャンペーン特典進呈の対象外となります。

・キャンペーン特典進呈までに、ファミペイ翌月払いのお支払いを延滞または登録を解除された場合。

尚、「ファミペイ翌月払い」の「利用限度額」を0円に設定している場合、登録解除とはなりません。

・当社各種規定に違反された方、もしくはファミペイアプリのご利用状況により、当社が不適当と判断した場合。

＜ファミペイ翌月払い新規ご登録者20%還元特典について＞

以下に該当される方は本キャンペーン対象外です。

・2026年4月30日（木）以前にファミペイ翌月払いにご登録いただいている方。

ファミペイ翌月払いを解約し、本キャンペーン期間中に再度ご登録いただいた場合も対象外となります。

【期間限定ファミマポイント進呈日・有効期限】

進呈日：2026年7月末日ころ

有効期限：2026年9月30日（水）まで

【注意事項】

・本キャンペーンは株式会社ファミマデジタルワンが独自に行うものであり、Google LLC.やApple Inc.およびApple Japan合同会社とは関係ありません。

その他の注意事項は下記の特設ページをご確認ください。

URL：https://famipay.famidigi.jp/cp/cp223/260501/

＜ご参考＞

■「ファミペイ翌月払い」

ファミマのアプリ「ファミペイ」の多彩な決済機能の1つとして提供している「ファミペイ翌月払い」は、1ヶ月間のファミペイ決済ご利用額を翌月にまとめてお支払いいただけるサービスです。

※1 ファミリーマートでのお支払いには収納事務手数料がかかります。また、口座引落の場合も「自動リボ」および「スキップ払い」、「分割払い」をご利用いただくと手数料がかかります。

※2 一部ファミペイ払いがご利用いただけない公共料金・各種料金のお支払いがあります。

※3 ファミペイ払いおよびファミペイ翌月払いのご利用による通常の1％還元(公共料金・各種料金等のお支払いの場合は0.5%＋10円相当のファミマポイント/件)に加え、ファミペイ翌月払いステップボーナスと合わせ最大10％を還元します。



詳細は下記のページをご確認ください。

URL： https://famipay.famidigi.jp/guide/skip/

■会社情報

会社名 ： 株式会社ファミマデジタルワン (Famima Digital One Co., Ltd. )

設立 ： 2000年5月19日

代表取締役社長 ： 村井 律夫

住所 ： 東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS

公式サイト ： https://famidigi.jp/