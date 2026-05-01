「HOUND DOG 40th+1 Anniversary LIVE First Finale LIVE&DOCUMENT」WOWOWで6月28日（日）に放送・配信決定！

株式会社WOWOW

大病を乗り越えてステージに復帰し、転がり続ける熱きロックンローラー、大友康平。

最新ライブと40周年＋1ライブをお送りする、HOUND DOG２カ月連続特集！

2025年にメジャーデビュー45周年を迎えたロックバンド、HOUND DOG。2026年にフロントマンの大友康平が70歳を迎えたことを記念して、ライブツアー「HOUND DOG LIVE 2026 ROLLING 70 “ROCK'N'ROLL GOES ON”」を開催。WOWOWは、東京公演の独占放送・配信、ならびにコロナ禍後に初めて有観客で行なった40周年＋1のライブを2カ月連続でお届けする。

1985年に「ff（フォルティシモ）」でブレイクを果たし、その後も「Only Love / Destiny」や「BRIDGE～あの橋をわたるとき～」などヒットを重ねてきたレジェンドバンド。パワフルなロックンロールから包容力あふれるバラード、軽妙なロッカバラードまで曲調は幅広いものの、すべての根底にあるのは圧倒的な“熱さ”だ。俳優やタレントとしての活躍も知られる大友だが、音楽活動、ことにライブへのこだわりは強く揺るぎない。2024年に発覚した大病から復帰しステージに立ち続ける姿は、まさに転がり続けるロックンローラー。ツアータイトルを体現したその魅力を、改めて堪能していただきたい。

＜番組情報＞

HOUND DOG 2カ月連続特集！

HOUND DOG LIVE 2026 ROLLING 70“ROCK'N'ROLL GOES ON”

5月3日（日・祝）午後7：30 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送終了後～1ヶ月間アーカイブ配信

2026年1月1日に70歳を迎えた大友康平。70歳になっても転がり続け、ロックンロールし続け、衰えを知らないHOUND DOGの熱いライブを独占放送・配信！

2026年1月1日に大友康平が70歳の誕生日を迎えたことを記念して、ライブツアー「HOUND DOG LIVE 2026 ROLLING 70 “ROCK'N'ROLL GOES ON”」を開催したHOUND DOG。ツアーは3月から4月にかけて、東京、大阪、大友の故郷・宮城の3カ所5公演にわたって行なわれた。WOWOWは、2025年にメジャーデビュー45周年記念ライブでファンを熱狂させた会場、東京・日本青年館ホールでの3月8日公演の模様を独占放送・配信する。

2024年1月に大友の腎臓に腫瘍が発見され、予定されていた3月のツアーは中止に。手術は無事成功し、同年5月には驚異的な速さでステージに復帰。どんな時もロックを愛し、ライブにこだわり続けてきた大友。ツアータイトルの「ROLLING 70」とはまさに大友自身であり、「ROCK'N'ROLL GOES ON」は決意表明。ここが終着点ではなく、まだまだ転がり続けていく、彼のロックンロール人生の現在地を目撃してほしい。

収録日：2026年3月8日

収録場所：東京 日本青年館ホール

HOUND DOG 40th+1 Anniversary LIVE First Finale LIVE&DOCUMENT

6月28日（日）午後0：00 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

放送終了後～1ヶ月間アーカイブ配信

コロナ禍での延期の末に実現したHOUND DOGメジャーデビュー40周年公演。大友康平インタビュー、ツアードキュメントとともに振り返る魂のメモリアルライブ！

2021年、HOUND DOGがメジャーデビュー40周年を記念して開催したライブを、インタビューおよびツアードキュメントとともに振り返る映像作品。シングル「嵐の金曜日」でのメジャーデビューは1980年3月21日。本来ならば2020年3月に行なうはずだった40周年のメモリアルライブは、コロナ禍で延期を余儀なくされた。複数回の振り替えを経て2021年にようやく実現に至った経緯が、タイトルの“40th+1”には刻まれている。

コロナ禍でも大友は活動を止めず、無観客オンラインライブを通じて音楽を届け続けた。ロックンロールの底力を目の当たりにできるライブ映像であり、大友の当時の心境をうかがい知ることができるスペシャルコンテンツだ。

収録日：2021年3月

収録場所：東京 豊洲PIT

＜番組サイト＞

https://www.wowow.co.jp/music/hounddog/