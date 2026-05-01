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「大相撲EXPO 京王新宿場所」を京王百貨店で初開催します
「スー女（相撲好き女子）」、「相撲協会100周年」で盛り上がる相撲の魅力を満喫
京王百貨店 新宿店では、5月8日(金)〜14日(木)の期間、7階大催場にて「大相撲EXPO 京王新宿場所」を初開催します。桐山親方と大山親方によるトークショーと写真撮影会や、花田虎上のトークショーと写真撮影会など魅力的なイベントを開催します。物販ではイベント限定品の第74代横綱「豊昇龍」と第75代横綱「大の里」アクリルスタンドや扇子のほか、ぬいぐるみやタオル、力士ティーバッグや国技館地下食堂伝統の味を再現した「レトルトカレー」、相撲部屋の味を再現した「レトルトちゃんこ」などの食品も展開します。力士の実物大パネルなど、すべて入場料無料にてお楽しみいただけます。
https://digitalpr.jp/table_img/2943/134236/134236_web_1.png
●桐山親方と大山親方によるトークショー＆写真撮影会
＜会場内ミニ土俵前＞
開催日時：5月8日（金）15時〜15時45分
5月30日と31日に「引退相撲」を予定している大山親方（元北勝富士）と、桐山親方（元宝富士）を迎え、相撲の歴史を振り返るトークショーを実施します。トークショー後は両親方との記念撮影を実施します。
左：大山親方、右：桐山親方
●ひよの山＆赤鷲によるグリーティング
＜7階大催場内 ミニ土俵前＞
開催日時：5月8日（金）12時〜、14時〜（各回約30分）
日本相撲協会の公式マスコット「ハッキヨイ！せきトリくん」のキャラクターの「ひよの山」と「赤鷲」が会場にやってきます。5月8日当日に会場内商品をお買い上げでグリーティング参加ご希望の先着60名様（各回30名）に「ミニ土俵」でひよの山・赤鷲とのグリーティングイベントに参加できる整理券をお渡しいたします。
●花田虎上氏 トークショー＆写真撮影会
＜7階大催場内 特設会場＞
開催日時：5月9日（土） 15時〜16時
花田虎上氏（元横綱）による相撲の魅力に関するトークショーを開催します。トークショーの後には2ショット撮影会を予定しています。
※トークショー当日に相撲グッズをご購入いただいた先着30名様に整理券をお配りします。
https://digitalpr.jp/table_img/2943/134236/134236_web_2.png
●等身大の力士パネル
横綱・大関5名が等身大パネルで登場します。
●懸賞幕の展示
日本相撲協会秘蔵のポケモン懸賞幕36種が会場に集結します。
●ミニ土俵のフォトスポット
会場内にて撮影が可能なフォトスポットとして登場します。
https://digitalpr.jp/table_img/2943/134236/134236_web_3.png
●「大相撲アクリルスタンド」各2,420円
サイズ：本体200mm角内、台座Φ80mm
第74代横綱「豊昇龍」と第75代横綱「大の里」のアクリルスタンドがイベント限定で登場します。そのほかにも安青錦や琴櫻といった大関を含め全5種類のアクリルスタンドが登場します。
●「大相撲 扇子」各2,750円
サイズ：W400mm×H190mm
青を基調とした「豊昇龍」の扇子。黒を基調とした「大の里」の扇子。それぞれの凛々しい顔が入ったデザインは、推しへのアピールに最適の一品です。
https://digitalpr.jp/table_img/2943/134236/134236_web_4.png
《左から》
●「ひよの山マスコット」1,100円 サイズ：12cm×7cm
●「あんこ山マスコット」1,200円 サイズ：12cm×7cm
●「赤鷲マスコット」1,100円 サイズ：13cm×8.5cm
※全てボールチェーン付
●「ひよの山ラバーキーホルダー」 990円
サイズ：H5.8×W2.7×D3cm
●「のぼり風力士タオル」 各1,650円
サイズ：33cm×80cm
素材：綿 100%
それぞれの力士の出身地や名前に由来したイメージカラーでカラフルに仕上げられています。会場では全10種のタオルを展開します。
●「力士フキダシふせん」 各880円
表情ゆたかな力士たちのふせん。
●「刺しゅうハンカチ」 各1,100円 サイズ：25×25cm
多様なポージングの刺しゅうが入ったハンカチ。
●（左下）「力士玄米茶」
●（右下）「力士ジャスミン茶」
各1,200円 内容量 10ｇ（2ｇ×5個）
力士たちがお風呂に入っているようなデザインです。
●国技館カレー（１箱）500円
国技館地下食堂伝統の味を再現した、大人気の”名物国技館カレー”。大相撲を陰で支える協会員専用の両国国技館にある地下食堂のレシピをご自宅でお楽しみいただけます。
●「相撲部屋ちゃんこ」（3食入り）800円
春日野部屋の醤油味、佐渡ヶ嶽部屋の塩味に加え、新たに高田川部屋の鯛だし味が加わった3食入りの相撲部屋ちゃんこ。フリーズドライなのでお湯を注ぐだけでお手軽に召し上がれます。
https://digitalpr.jp/table_img/2943/134236/134236_web_5.png
●「相撲・漢字キャップ」4,400円
相撲漢字の玄体刺しゅうが魅力的なフラットバイザーキャップ。
●「江戸相撲錦絵Tシャツ」4,400円
歴史を感じる錦絵の力士イラストがインパクトのある一品です。
●「江戸相撲錦絵キャンバストートバッグ」3,960円
サイズ：32×45×10cm
A4書類も入る実用的なサイズのバッグです。
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関連リンク
大相撲EXPO 京王新宿場所
https://www.keionet.com/info/shinjuku/news/sumo.html
場所：京王百貨店 新宿店7階 大催場
会期：5月8日（金）〜14日（木）
営業時間：10時〜20時 ＜最終日は17時閉場＞
会期：5月8日（金）〜14日（木）
営業時間：10時〜20時 ＜最終日は17時閉場＞
京王百貨店 新宿店では、5月8日(金)〜14日(木)の期間、7階大催場にて「大相撲EXPO 京王新宿場所」を初開催します。桐山親方と大山親方によるトークショーと写真撮影会や、花田虎上のトークショーと写真撮影会など魅力的なイベントを開催します。物販ではイベント限定品の第74代横綱「豊昇龍」と第75代横綱「大の里」アクリルスタンドや扇子のほか、ぬいぐるみやタオル、力士ティーバッグや国技館地下食堂伝統の味を再現した「レトルトカレー」、相撲部屋の味を再現した「レトルトちゃんこ」などの食品も展開します。力士の実物大パネルなど、すべて入場料無料にてお楽しみいただけます。
●桐山親方と大山親方によるトークショー＆写真撮影会
＜会場内ミニ土俵前＞
開催日時：5月8日（金）15時〜15時45分
5月30日と31日に「引退相撲」を予定している大山親方（元北勝富士）と、桐山親方（元宝富士）を迎え、相撲の歴史を振り返るトークショーを実施します。トークショー後は両親方との記念撮影を実施します。
左：大山親方、右：桐山親方
●ひよの山＆赤鷲によるグリーティング
＜7階大催場内 ミニ土俵前＞
開催日時：5月8日（金）12時〜、14時〜（各回約30分）
日本相撲協会の公式マスコット「ハッキヨイ！せきトリくん」のキャラクターの「ひよの山」と「赤鷲」が会場にやってきます。5月8日当日に会場内商品をお買い上げでグリーティング参加ご希望の先着60名様（各回30名）に「ミニ土俵」でひよの山・赤鷲とのグリーティングイベントに参加できる整理券をお渡しいたします。
●花田虎上氏 トークショー＆写真撮影会
＜7階大催場内 特設会場＞
開催日時：5月9日（土） 15時〜16時
花田虎上氏（元横綱）による相撲の魅力に関するトークショーを開催します。トークショーの後には2ショット撮影会を予定しています。
※トークショー当日に相撲グッズをご購入いただいた先着30名様に整理券をお配りします。
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●等身大の力士パネル
横綱・大関5名が等身大パネルで登場します。
●懸賞幕の展示
日本相撲協会秘蔵のポケモン懸賞幕36種が会場に集結します。
●ミニ土俵のフォトスポット
会場内にて撮影が可能なフォトスポットとして登場します。
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●「大相撲アクリルスタンド」各2,420円
サイズ：本体200mm角内、台座Φ80mm
第74代横綱「豊昇龍」と第75代横綱「大の里」のアクリルスタンドがイベント限定で登場します。そのほかにも安青錦や琴櫻といった大関を含め全5種類のアクリルスタンドが登場します。
●「大相撲 扇子」各2,750円
サイズ：W400mm×H190mm
青を基調とした「豊昇龍」の扇子。黒を基調とした「大の里」の扇子。それぞれの凛々しい顔が入ったデザインは、推しへのアピールに最適の一品です。
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《左から》
●「ひよの山マスコット」1,100円 サイズ：12cm×7cm
●「あんこ山マスコット」1,200円 サイズ：12cm×7cm
●「赤鷲マスコット」1,100円 サイズ：13cm×8.5cm
※全てボールチェーン付
●「ひよの山ラバーキーホルダー」 990円
サイズ：H5.8×W2.7×D3cm
●「のぼり風力士タオル」 各1,650円
サイズ：33cm×80cm
素材：綿 100%
それぞれの力士の出身地や名前に由来したイメージカラーでカラフルに仕上げられています。会場では全10種のタオルを展開します。
●「力士フキダシふせん」 各880円
表情ゆたかな力士たちのふせん。
●「刺しゅうハンカチ」 各1,100円 サイズ：25×25cm
多様なポージングの刺しゅうが入ったハンカチ。
●（左下）「力士玄米茶」
●（右下）「力士ジャスミン茶」
各1,200円 内容量 10ｇ（2ｇ×5個）
力士たちがお風呂に入っているようなデザインです。
●国技館カレー（１箱）500円
国技館地下食堂伝統の味を再現した、大人気の”名物国技館カレー”。大相撲を陰で支える協会員専用の両国国技館にある地下食堂のレシピをご自宅でお楽しみいただけます。
●「相撲部屋ちゃんこ」（3食入り）800円
春日野部屋の醤油味、佐渡ヶ嶽部屋の塩味に加え、新たに高田川部屋の鯛だし味が加わった3食入りの相撲部屋ちゃんこ。フリーズドライなのでお湯を注ぐだけでお手軽に召し上がれます。
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●「相撲・漢字キャップ」4,400円
相撲漢字の玄体刺しゅうが魅力的なフラットバイザーキャップ。
●「江戸相撲錦絵Tシャツ」4,400円
歴史を感じる錦絵の力士イラストがインパクトのある一品です。
●「江戸相撲錦絵キャンバストートバッグ」3,960円
サイズ：32×45×10cm
A4書類も入る実用的なサイズのバッグです。
https://digitalpr.jp/table_img/2943/134236/134236_web_6.png
関連リンク
大相撲EXPO 京王新宿場所
https://www.keionet.com/info/shinjuku/news/sumo.html