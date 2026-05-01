住信SBIネット銀行、「かんたん住宅ローン 提携ポータル」の提供開始 ～提携住宅ローンの契約から実行にかかる事務手続きをDX化～

住信SBIネット銀行株式会社

住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、2026年５月１日（金）より、提携不動産会社と住信SBIネット銀行間の提携住宅ローン事務手続きのDX化を目的としたポータルサイト「かんたん住宅ローン 提携ポータル」の提供を開始します。

提携住宅ローンポータルサイト「かんたん住宅ローン 提携ポータル」について

住信SBIネット銀行では、住宅ローンの魅力的な商品性に加え、AI審査の導入による融資判断の迅速化に積極的に取り組んでいます。

2024年５月27日（月）には、お客さま・銀行代理事業者・金融機関をつなぐ邦銀初（*1）B to B to C住宅ローンデジタルプラットフォーム「かんたん住宅ローン」の提供を開始し、2025年度グッドデザイン賞を受賞するなど、利用実績・UI/UXなどに高い評価をいただいております。

今回、その機能を大幅に改善し、提携不動産会社が住宅ローン契約にかかる一連の手続きをすべてデジタルで完結できる「かんたん住宅ローン 提携ポータル」の提供を開始しました。

これにより、提携不動産会社における住宅ローン手続きのDX化を促進し、情報管理や事務負荷の軽減、ペーパーレス化などによる業務効率の向上・コスト削減を支援します。

また、住信SBIネット銀行においても業務効率化が進むことで、強みの一つである、住宅ローン手続きの迅速性をさらに高めてまいります。

「かんたん住宅ローン 提携ポータル」での各種お手続のオンライン化を実現させるシステムについては、現在特許出願中です。（特願：2025⁻090616）

「かんたん住宅ローン 提携ポータル」主な機能

契約から実行依頼まで、従来の書面お手続きをポータルひとつで完結

申込内容の変更依頼、契約書類の発送依頼、融資実行日のご連携、融資実行日当日の融資金振込

先の確認資料の作成など、これまで書面や個別連絡で行っていた手続きが、すべてオンライン上で完結します。

管理画面で手続き状況をリアルタイム確認

「かんたん住宅ローン 提携ポータル」であれば、審査状況や書類受付の進捗状況などの進捗を、ポータル上のステータス表示でいつでも確認可能です。従来必要だったメール・電話の問い合わせが不要となり、業務効率向上に貢献します。

住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。

※ 1. 住信SBIネット銀行調べ（2025年３月31日時点）： りそなホールディングス、ａｕじぶん銀行株式会社、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、三井住友トラストグループを含む国内行および当社の開示資料に基づく

以上