訪問看護向けAIエージェント「ホウカンAIオペ」、新機能「AIシフト作成」を初期費用ゼロ、固定費ゼロ、契約期間縛りゼロで提供開始。

株式会社クラシテク訪問看護の記録書IIをAIが自動作成する「AIオペ自動記録書II入力」

株式会社クラシテク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：一岡 亮大）は、訪問看護ステーション向けAIエージェントサービス「ホウカンAIオペ」において、新たに「AIシフト作成・スケジュール管理・空き時間検索」機能を2026年5月1日より提供開始いたします。



本機能の追加により、ホウカンAIオペは「シフト作成」「スケジュール管理」、訪問後の「記録書II作成」「月次報告書・計画書作成」、月初の「レセプト」「実績票FAX」「郵送」など訪問看護ステーションの書類・事務業務を一気通貫で自動化するAIサービスへと進化しました。シフトに関する機能は、業界の常識を覆す「利用者1名あたり月額400円（税抜）」で提供いたします。

ホウカンAIオペはすでに100を超える訪問看護ステーションに導入済み

クラシテクの業界特化型AIエージェントの第一弾プロダクトである医療・介護業界向け「ホウカンAIオペ」は、すでに100以上の訪問看護ステーションで導入され、現場の業務効率化に貢献しています。

今回のシフト機能は、ホウカンAIオペ導入済みの訪問看護ステーションからのご要望が多かったことから、開発・提供することにしました。

負担の大きなシフト作成、スケジュール管理をAIで支援

訪問看護ステーションは、訪問場所、看護師の勤怠スケジュール、移動時間、利用者と看護師の組み合わせなどを考慮しシフトを組む必要があり、それらをAI抜きで行うことは非常に負荷がかかるものでした。今回、AIを活用して誰もが簡単にシフトを組める機能を提供します。

営業・集客につながるシフト作成

ケアマネージャー、医療機関から利用者の紹介があった際に、利用者の希望日程での対応可否を即答できることが集客の決め手になっているにも関わらず、ステーション全体の訪問スケジュールを適切に把握できていないことで集客機会を逃している訪問看護ステーションが多くあります。AIでシフトを組むことで簡単に即答できる環境が整います。

シフトから始まる記録書II、月次報告書作成

シフトを組むことで個人のスケジュールが確定し、そのスケジュール画面から、簡単に音声入力で記録書IIを作れ、さらには当該の記録書IIから月次の報告書、計画書が自動で作成されるワークフローを提供します。毎回の訪問に伴う書類業務、月末書類業務の負荷が劇的に下がります。

レセプトと組み合わせて経営分析まで

AIがシフトを把握することでステーション全体の稼働率、一人あたり訪問件数、非稼働時間などを簡単に分析できるようになります。さらにレセプトデータまでを取り込むことで医療機関別、居宅別、看護師別の利益貢献など、きめ細かい経営分析まで簡単に行えるようになります。訪問看護ステーションの書類、事務業務を全てカバーするAIオペだからこそ実現できる価値を提供します。

業界最安水準「利用者1名あたり月額400円」

AIオペは全ての機能を、初期費用ゼロ、固定費ゼロ、契約期間縛りゼロで提供しています。いただくのは利用者人数ごとの料金のみです。「使わなくても固定費がかかる」「上限時間を超えると一気に料金が跳ね上がる」といった非合理な料金体系は業界のAI適用の障壁となります。「シフト作成・スケジュール管理・空き時間検索機能」は、利用者1名あたり月額400円（税抜）で提供し、その他の料金も全て利用者人数ごとの料金で提供いたします。

（新設のスケジュール機能の料金例）

AIオペについて

- 利用者40名規模のステーションの場合： 月額 16,000円- 利用者100名規模のステーションの場合： 月額 40,000円

「AIオペ」は、クラシテクが提供する訪問看護に特化したAIエージェント・業務支援サービスです。記録書IIの作成支援、報告書・計画書自動生成、レセプト業務支援、返戻業務代行などを展開し、現在すでに100を超えるステーションに利用されています。初期費用ゼロ、固定費ゼロ、契約期間縛りゼロ、利用者人数ごとの料金で、リスクを負うことなく導入いただけます。

株式会社クラシテク 会社概要

会社名：株式会社クラシテク

所在地：〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目6-5

代表者：代表取締役 一岡 亮大

電話番号：050-1726-1253

事業内容：訪問看護ステーション向けAIエージェント・業務支援サービスの開発・運営

コーポレートサイト：https://kteku.com/(https://kteku.com/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88https://ai-operation.jp/%E6%9C%AC%E4%BB%B6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E5%85%88)

サービスサイト：https://ai-operation.jp/houkan/services/ai-shift/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社クラシテク

TEL: 050-1726-1253

メール：k.iehara@kteku.com（担当：家原）

お問い合わせフォーム: https://ai-operation.jp/houkan/services/ai-shift/#contact