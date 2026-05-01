【新潟県三条市　ふるさと納税】返礼品提供事業者決起集会を開催

三条市

新潟県三条市（市長：滝沢 亮）は、三条市のふるさと納税に既に出品いただいている方および新規で出品を考えている方を対象に、「返礼品提供事業者決起集会」を開催します。

とき： 5月21日（木）午後1時30分～3時、5時30分～7時

ところ： 三条東公民館 多目的ホール1

内容：

・令和7年度報告、令和8年度体制・戦略説明 等

・澤 正史 氏（元：当市CMO 現：三ツ目株式会社代表取締役兼CMO）によるプチセミナー

・ふるさと納税ポータルサイト担当者によるプチセミナー（調整中）

※2回とも同じ内容です。

対象： 三条市ふるさと納税に出品中の事業者および新規出品を検討中の事業者

申込フォーム： https://forms.gle/NjVmB6YFapA3Rewf7

申込期限： 5月14日（木）

その他：

効果測定の指標を表すコンバージョン率などの内部データにつきましては、紙面への掲載や放映等について、ご遠慮いただく場合がございます。

【三条市について】

新潟県三条市は金属加工業を中心とした「ものづくりのまち」で、かつてから隣の燕市とともに「燕三条」と呼ばれております。世界中で愛用されているネイルケア用品や国の指定伝統工芸品の包丁などがあります。2021年に開催した、工場を体験する展覧会「Tsubame-Sanjo Factory Museum」は、世界三大デザイン賞の一つとされる『Red Dot Design Award』ブランド＆コミュニケーションデザイン部門でグランプリに選ばれました。

また、アウトドアメーカーのまちとしての認知度も高まっているほか、幻の西洋梨ル レクチエをはじめとした豊かな自然が育む高品質な農産物も魅力です。

https://www.city.sanjo.niigata.jp/

【三条市ふるさと納税特設サイト】

三条市の返礼品人気ランキングや特集記事、各ふるさと納税ポータルサイトを紹介しています。

https://furusato-sanjo.jp