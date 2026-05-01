PACE Aerospace（TXT Groupグループ会社）株式会社伍拾雀堂との協業を通じ日本市場向け航空宇宙ソリューションを展開

株式会社伍拾雀堂

操船シミュレーターや3DCG教材など、海事・航空宇宙分野向けのソフトウェア開発・販売を手掛ける株式会社伍拾雀堂（神奈川県川崎市、代表取締役：脇塚明子）は、TXT Group（イタリア・ミラノ、CEO：Daniele Misani）の航空宇宙・防衛事業部門との協業により、PACE（ドイツ・ベルリン、CEO：Frank Ehlermann）およびTXT E-TECHソリューション群の日本市場への展開を開始いたします。

本取り組みは、TXT Groupのアジア市場における事業拡大の一環であり、人工知能・シミュレーション・デジタルツイン環境などのデジタル技術を活用し、航空宇宙・防衛・先端技術分野における課題解決を現地パートナーと連携して推進するものです。

VAPS XT＋VSR - HMI開発・実装のエンドツーエンドソリューション

VAPS XTは、アビオニクスおよび組込みシステム向けのインタラクティブなグラフィカルHMI（ヒューマン・マシン・インターフェース）を構築するためのモデルベース開発環境であり、設計から実装までのライフサイクル全体を支援します。

VAPSソフトウェアレンダラー（VSR）の追加により、GPUに依存することなく、組込みハードウェア上にグラフィックスベースのシステムを実装可能となり、認証プロセスの簡素化とハードウェアの柔軟性向上を実現しました。

VAPS XTとVSRの組み合わせにより、安全性が重視される環境におけるHMIシステムの開発・実装を包括的に支援します。

InstructIQ - AI駆動型訓練分析

人工知能を活用してシミュレーターデータをリアルタイムに分析し、パイロットの能力を客観的に評価します。パフォーマンスのギャップを特定し、より的確かつ効率的な訓練介入を支援します。

ICARUS - ドローンライフサイクル統合デジタルツインスイート

ICARUSは、ドローンおよびUAM（都市型エアモビリティ）システムのライフサイクル全体（設計・シミュレーション・運用・最適化）を支援する統合デジタルツインスイートです。

地図サービス、クラウドベースのインフラ、シミュレーション・制御機能を統合し、ミッション計画、性能評価、リアルタイムの運用インサイトを提供します。

Desmo - 航空機・システムレベル設計プラットフォーム

Desmoは、永続的な航空機レベルの工学モデルを基盤とした航空機・システム設計を可能にします。

ライフサイクル全体にわたるアーキテクチャ上の意思決定の評価を支援し、システム間の相互作用を統一的に可視化することで、性能・エネルギー需要・ミッションへの影響を航空機レベルで評価できます。

株式会社伍拾雀堂とPACE Aerospace & ITの協業について

PACE Aerospace Engineering & ITはTXT Groupの一員であり、航空宇宙・防衛産業向け先進エンジニアリングソフトウェアソリューションの主要プロバイダーです。30年以上の実績を有し、コンセプト設計・システムモデリングから訓練分析・HMI開発に至るまで、航空機開発のライフサイクル全体を支援しています。

株式会社伍拾雀堂は、日本市場における業界関係者との連携・協力を推進する日本拠点のパートナーです。日本市場への深い理解とネットワークを活かし、現地の要件に適合した先進エンジニアリングソリューションの導入と普及を支援します。

TXT Group アジア太平洋・日本地域ディレクター Nidhi Kashyap氏：

「日本は、特に航空宇宙および先端エンジニアリング分野において、TXT Groupにとって戦略的に重要な市場です。伍拾雀堂との協業を通じ、AI駆動型訓練分析、デジタルツイン技術、認証対応HMI開発における実績ある技術を、日本の産業界の進化するニーズに応えるべく提供してまいります」

株式会社伍拾雀堂 代表取締役 脇塚明子：

「TXT Groupと協業し、これらの先進ソリューションを日本市場に紹介できることを嬉しく思います。TXTのグローバルな専門知識と当社の現地でのプレゼンスを組み合わせ、効率性・安全性・運用パフォーマンスの向上に資する革新的技術の導入をお客様とともに推進してまいります」

PACE社ディレクター来日予定

PACEおよび伍拾雀堂の担当者は、2026年5月18日の週に日本国内にて、顧客・パートナー・業界関係者との対面ミーティングに対応いたします。

各ソリューションの詳細や協業のご相談については、以下の連絡先までお問い合わせください。

PACE Aerospace & IT

PACE Aerospace & ITはTXT e-solutionsの子会社であり、ハイテク市場の顧客のミッションクリティカルおよびビジネスクリティカルなプロセスと製品ライフサイクル全体を支援する、エンジニアリングソフトウェアソリューションの国際的な専門プロバイダーです。30年以上にわたり、世界の航空機の設計・販売・運用を支援する革新的で高い操作性を備えたソフトウェア製品を開発してきました。主な適用分野は、航空機・システム概念設計、HMI・組込みグラフィックス、製品コンフィギュレーション、航空機分析・評価、燃料・運用効率管理、XR・AIベース訓練です。Airbus、Boeing、Lufthansa、Embraerをはじめとする世界トップクラスの航空機・エンジンメーカー、民間・軍事オペレーター、整備サービスプロバイダー、研究機関など、幅広い顧客基盤を有しています。



本社：ドイツ・ベルリン

CEO：Frank Ehlermann

拠点：米国（シアトル）、カナダ（モントリオール）、シンガポール

Web: https://pace.txtgroup.com/

担当：Nidhi Kashyap / アジア太平洋・日本地域ディレクター

株式会社伍拾雀堂

大型シミュレーターから教育コンテンツまで。

専門技術と柔軟な発想で、

お客様の「実現したい」をカタチにします

事業内容

シミュレーター開発・維持整備／教育用電子教材の企画・開発／システムインテグレーション／海外ソフトウェアの販売代理店業務

会社概要

株式会社伍拾雀堂

本社：〒212-0012

神奈川県川崎市幸区中幸町3丁目31番2号915

代表取締役：𦚰塚明子

TEL：044-280-8701 / FAX：044-280-8711

HP：https://www.gojukarado.com/

担当：田中