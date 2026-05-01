E10 宮崎自動車道 霧島SA（上下線）一部営業施設の休止に関するお知らせ

西日本高速道路株式会社

E10 宮崎自動車道 霧島SA（上下線）の店舗改装工事に伴い、令和8年5月11日（月曜）7時から8月上旬まで一部営業施設を休止いたします。 一部営業施設の休止期間中は、近隣のSA・PAの営業施設をご利用いただきますようお願いいたします。（「4．周辺SA・PAのご案内」をご参照ください。）

高速道路をご利用のお客さまには、ご不便・ご迷惑をおかけしますが、工事へのご理解・ご協力をお願いいたします。

1.一部営業施設休止箇所および日時

E10 宮崎自動車道 霧島SA（上下線）

令和8年5月11日（月曜）7時から8月上旬まで

※工事の状況により、休止期間を延長する場合があります。営業休止終了の際は、改めてNEXCO西日本ホームページでお知らせいたします。

※一部営業休止期間中は、店舗前面の出入り口も閉鎖いたします。スナックコーナー・フードコートをご利用のお客さまは、トイレ側の出入り口をご利用ください。（「2．位置図および簡略図」をご参照ください。）

２．位置図および簡略図

３.営業時間等について

各営業時間は下表のとおりです。

４．周辺SA・PAのご案内※１

5.お客様からのお問い合わせ

※一部営業休止期間中は、店舗前面の出入り口も閉鎖いたします。スナックコーナー・フードコート、その他サービスをご利用のお客さまは、トイレ側の出入り口をご利用ください。（「2．位置図および簡略図」をご参照ください。）※1 各SA・PAのサービス内容の詳細は、NEXCO西日本ホームページのサービスエリア情報をご確認ください。 ※2 溝辺PA（下り線：鹿児島方面）は無人PAとなりますので、ご利用の際はご注意ください。 ※3 桜島SA（下り線：鹿児島方面）にはガスステーションがございませんので、ご注意ください。

（工事に関するお問い合わせ）

NEXCO西日本 九州支社 宮崎高速道路事務所

Tel：（代表）0985-89-2535

受付時間 平日9時00分から12時00分、13時00分から17時00分まで

（店舗営業に関するお問い合わせ）

西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社 九州支社 総務課 木村・木下

Tel：（代表）092-518-6080

受付時間 平日9時00分から12時00分、13時00分から17時00分まで

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霧島サービスエリア :https://www.w-holdings.co.jp/news/013431.html