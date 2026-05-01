E10 宮崎自動車道 霧島SA（上下線）一部営業施設の休止に関するお知らせ
西日本高速道路株式会社
E10 宮崎自動車道 霧島SA（上下線）の店舗改装工事に伴い、令和8年5月11日（月曜）7時から8月上旬まで一部営業施設を休止いたします。 一部営業施設の休止期間中は、近隣のSA・PAの営業施設をご利用いただきますようお願いいたします。（「4．周辺SA・PAのご案内」をご参照ください。）
E10 宮崎自動車道 霧島SA（上下線）
※工事の状況により、休止期間を延長する場合があります。営業休止終了の際は、改めてNEXCO西日本ホームページでお知らせいたします。
※一部営業休止期間中は、店舗前面の出入り口も閉鎖いたします。スナックコーナー・フードコート、その他サービスをご利用のお客さまは、トイレ側の出入り口をご利用ください。（「2．位置図および簡略図」をご参照ください。）
※1 各SA・PAのサービス内容の詳細は、NEXCO西日本ホームページのサービスエリア情報をご確認ください。 ※2 溝辺PA（下り線：鹿児島方面）は無人PAとなりますので、ご利用の際はご注意ください。 ※3 桜島SA（下り線：鹿児島方面）にはガスステーションがございませんので、ご注意ください。
（工事に関するお問い合わせ）
（店舗営業に関するお問い合わせ）
霧島サービスエリア :
https://www.w-holdings.co.jp/news/013431.html
E10 宮崎自動車道 霧島SA（上下線）の店舗改装工事に伴い、令和8年5月11日（月曜）7時から8月上旬まで一部営業施設を休止いたします。 一部営業施設の休止期間中は、近隣のSA・PAの営業施設をご利用いただきますようお願いいたします。（「4．周辺SA・PAのご案内」をご参照ください。）
高速道路をご利用のお客さまには、ご不便・ご迷惑をおかけしますが、工事へのご理解・ご協力をお願いいたします。
1.一部営業施設休止箇所および日時
E10 宮崎自動車道 霧島SA（上下線）
令和8年5月11日（月曜）7時から8月上旬まで
※工事の状況により、休止期間を延長する場合があります。営業休止終了の際は、改めてNEXCO西日本ホームページでお知らせいたします。
※一部営業休止期間中は、店舗前面の出入り口も閉鎖いたします。スナックコーナー・フードコートをご利用のお客さまは、トイレ側の出入り口をご利用ください。（「2．位置図および簡略図」をご参照ください。）
２．位置図および簡略図
３.営業時間等について
各営業時間は下表のとおりです。
※一部営業休止期間中は、店舗前面の出入り口も閉鎖いたします。スナックコーナー・フードコート、その他サービスをご利用のお客さまは、トイレ側の出入り口をご利用ください。（「2．位置図および簡略図」をご参照ください。）
４．周辺SA・PAのご案内※１
※1 各SA・PAのサービス内容の詳細は、NEXCO西日本ホームページのサービスエリア情報をご確認ください。 ※2 溝辺PA（下り線：鹿児島方面）は無人PAとなりますので、ご利用の際はご注意ください。 ※3 桜島SA（下り線：鹿児島方面）にはガスステーションがございませんので、ご注意ください。
5.お客様からのお問い合わせ
（工事に関するお問い合わせ）
NEXCO西日本 九州支社 宮崎高速道路事務所
Tel：（代表）0985-89-2535
受付時間 平日9時00分から12時00分、13時00分から17時00分まで
（店舗営業に関するお問い合わせ）
西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社 九州支社 総務課 木村・木下
Tel：（代表）092-518-6080
受付時間 平日9時00分から12時00分、13時00分から17時00分まで
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霧島サービスエリア :
https://www.w-holdings.co.jp/news/013431.html