広島ホームテレビ（本社：広島市中区）では、累計来館者数が8000万人を超えた世界有数の平和博物館・広島平和記念資料館に焦点をあてたドキュメンタリー映画『原爆資料館 語り継ぐものたち』を劇場公開します。

1955年に開館して以来、累計8000万人が訪れた広島平和記念資料館・通称”原爆資料館”は、2万2000点を超える遺品や資料などを収蔵し、2006年には丹下健三が設計した本館建物が戦後建築として初めて国の重要文化財に指定されました。 2025年度には年間入館数が250万人を超え3年連続で過去最多を更新。うち約４割が外国人であり、かつてはマザー･テレサ氏、ローマ法王のヨハネ･パウロ２世、ダライ･ラマ14世、キューバのフィデル･カストロ議長、オバマ米大統領（役職はいずれも当時）など数々のVIPも訪れ、核兵器の危機が高まる中、世界からの注目度も益々高まっています。

「もう二度と原爆の惨禍を繰り返してはならない」

広島平和記念資料館は、原爆で溶けた瓦や石といった瓦礫（がれき）を集め、市内の公民館で「原爆参考資料陳列室」を開いた地質学者・長岡省吾の執念と努力によって誕生し、命を賭して自らの被爆体験を語り続けた歴代館長たちに支えられ続いてきました。 70年を超える歴史から、現在の形となった軌跡をいつか形にしたいと長年構想を抱いてきた広島ホームテレビの立川直樹と、100時間を超える素材を一から見直し貴重なアーカイブ映像を掘り起こした斉藤俊幸が、あらたな証言も加え、広島にも縁の深い映画『ドライブ・マイ・カー』の石橋英子の音楽とともにひとつに結実させた作品です。

歴代館長が、命を削って守り続けた“歴史の現場”の全容を捉えた『原爆資料館 語り継ぐものたち』。 国際情勢が大きく変化しようとしている今、核の恐ろしさと、平和を静かに訴え続けてきた唯一無二の原爆資料館に込められた思いを映し出したドキュメンタリー映画を、ぜひ劇場でご覧ください。

■監督コメント

斉藤俊幸（広島ホームテレビ） 2023年のG7広島サミットで12代館長の志賀賢治さんを取材した際、「何を見せたくなかったのか」と悔しがる志賀さんの姿に接し、その意味を掘り下げたいと映画を製作に携わることになりました。製作は、自社の資料館に関する100時間を超えるすべてのアーカイブ映像を見返すところから始まりましたが、未放送の映像の中には、今の私たちに響く館長たちの言葉がたくさん残っていました。海外の戦争博物館には武器などが展示されていますが、原爆資料館は市民から寄贈された遺品で成り立っている非常に特異な存在で、本作を通して、世界中の人たちに資料館を知ってもらうきっかけになればと願っています。

立川直樹（広島ホームテレビ） 原爆資料館の展示は原爆で亡くなった方、被爆した方をはじめ、多くの⼈々の思いを背負っていて、核兵器が使われるかもしれない世界情勢の中だからこそ、その重みを伝えていかないといけない、いつかやりたいと頭の中で構想を描いていた作品でした。 訪れる来館者に、理屈抜きで「絶対にだめだ」と感じさせるぶれない軸が資料館にはあります。そういった資料館の根底にある姿勢を、この作品を通して伝えられたらと思っています。そして 10年 20年、50年と、原爆資料館とセットで観ていただきたいと思っています。

■公開情報

2026年7⽉18⽇（⼟）より東京・ポレポレ東中野 2026年7⽉24⽇（⾦）より広島・⼋丁座にて公開 ほか全国順次

作品タイトル『原爆資料館 語り継ぐものたち』

監督：斉藤俊幸／立川直樹 音楽：石橋英子 『ドライブ・マイ・カー』『悪は存在しない』 プロデューサー：立川直樹 撮影･編集：熊田好洋 編集協力：大重裕二 後援：広島市、広島平和文化センター 制作：広島ホームテレビ 宣伝協力：矢本理子 配給･宣伝：きろくびと