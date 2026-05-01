見た目はヘッドホン、中身はTWS。TWS型オンイヤーヘッドホン「Croiy」、蔦屋家電＋にて店頭展示開始

株式会社ユー・エス・イー

株式会社ユー・エス・イー（本社：東京都大田区、代表取締役：石澤英史）は、プロダクトブランド「Bodzz（ボッズ）」の第一弾製品であるTWS型オンイヤーヘッドホン「Croiy（クロイ）」の店頭展示を、2026年4月27日より二子玉川 蔦屋家電＋にて開始いたしました。

見た目はヘッドホン、中身はTWS。TWS型オンイヤーヘッドホンCroiyの店頭展示を開始。

■ 実際に「試せる」体験展示

Croiyは、左右それぞれが独立して動作するTWS（完全ワイヤレス）構造を採用したオンイヤーヘッドホンです。ヘッドバンドにケーブルを通さない構造により、軽量でミニマルなデザインと、自由な使い方を実現しています。

TWS型オンイヤーヘッドホンCroiyの多彩な使い方

今回の展示では、以下のポイントを実際にお試しいただけます。

- 音の広がりや臨場感- 約180gの軽さと装着感- 耳横で調整する「スライド式ハウジング」のフィット感- 片耳／両耳などの使い方の自由さ

スペックだけでは伝わりにくい“使い心地”を、その場で体験していただける機会となっています。

展示開始初日の様子■ 展示概要

展示期間：2026年4月27日 ～ 5月26日

場所：二子玉川の蔦屋家電＋

（蔦屋家電1階のショールーム）

■ クラウドファンディングも進行中

Croiyは現在、GREEN FUNDINGにてクラウドファンディングを実施中です。

開始直後よりご支援をいただき、5月1日時点で目標金額の210％を達成しています。

■ クラウドファンディング概要

実施期間：2026年4月20日 ～ 6月7日

掲載プラットフォーム：GREEN FUNDING

プロジェクトページ：https://greenfunding.jp/lab/projects/9195

■ Bodzzについて

様々なプロダクトに合うようデザインされたBodzzロゴ。

Bodzzは、創業30年以上のソフトウェア開発会社 株式会社ユー・エス・イーから生まれたプロダクトブランドです。

エンジニアの好奇心と技術を起点に、「自分たちが欲しい」「面白いと思える」製品づくりを行っています。

公式サイト：https://bodzz.jp/

■株式会社ユー・エス・イーについて

株式会社ユー・エス・イーは、30年以上にわたり組み込みソフトウェア開発を手がけてきた会社です。現在は、ソフトウェア・アプリ開発に加えて、無線通信モジュール開発（Bluetooth、BLEなど）や製品開発支援まで幅広く対応しています。

会社名 ：株式会社ユー・エス・イー

代表者 ：代表取締役 石澤 英史

本社所在地 ：東京都大田区南蒲田2-16-2

テクノポート大樹生命ビル9F

設立 ：1992年3月

公式サイト : https://www.use-inc.co.jp/