公式パズルゲーム『【推しの子】Puzzle Star』本日よりピックアップガチャ[スプリングガーデン]第2弾開催！～ピックアップキャラはルビーとあかね～

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、TVアニメ『【推しの子】』の公式パズルゲーム『【推しの子】Puzzle Star』（開発：NHN／国内パブリッシング：KADOKAWA）にて、5月1日（金）より、ピックアップガチャ[スプリングガーデン]第2弾「[スプリングガーデン]ルビー」を開催します。



『【推しの子】』は、芸能界の光と闇を描く赤坂アカ×横槍メンゴの豪華タッグによる作品です。『【推しの子】Puzzle Star』は、『【推しの子】』のキャラクターたちが登場し、プレイを通じて本作の世界観を楽しめるスマートフォン向けパズルゲームです。ブロックをつなげて消していくシンプルな操作に加え、キャラクターごとに異なるスキルや演出、オリジナル衣装の着せ替え要素も楽しめます。



ピックアップガチャ[スプリングガーデン]第2弾開催！

本ピックアップガチャでは、本作のために書き下ろされた特別な衣装のキャラクターが追加されます。カードイラストは、アニメ『【推しの子】』のキャラクターデザイン・総作画監督を務める平山寛菜が監修しています。



ピックアップガチャ[スプリングガーデン]ルビー

・開催期間 ：2026年5月1日（金） 11:00～

・ピックアップ：★★★[スプリングガーデン]ルビー、★★[スプリングガーデン]黒川あかね

※本カードは今後スタンダードガチャへ追加される場合があります。





パズルをプレイして[スプリングガーデン]ルビーの衣装を入手

5月1日（金）より登場する「いいねパス」では、[スプリングガーデン]ルビーの衣装が入手できます。

・開催期間：2026年5月1日（金）～5月15日（金）10:59

・目玉報酬：[スプリングガーデン]ルビーの衣装

(髪型、アクセサリー、衣装が含まれます)



有料の「いいねパス」を購入すると、さらに下記の特典を獲得できます。

・フォトフレーム：[スプリングガーデン]ルビー

・ニックネームデザイン：[スプリングガーデン]ルビー



豪華アイテムがもらえるログインボーナスをゴールデンウィーク中に開催！

ゴールデンウィーク期間中は、新ピックアップガチャに使用できるチケットやゲームを有利に進められるアイテムを獲得できる「GW7日間ログインボーナス」を実施します。

・開催期間：2026年５月3日（日）～5月11日（月）

・詳細：

●配布内容

1日目：無制限ラインブロック(15分間)×1

2日目：無制限ハート(15分間)×1

3日目：無制限ボムブロック(15分間)×1

4日目：無制限ブルーハート(15分間)×1

5日目：無制限レインボーブロック(15分間)×1

6日目：無制限ハート(15分間)×1

7日目：ピックアップガチャチケット×3

●獲得方法：期間中のゲームへのログイン



KADOKAWAおよびNHNは、本作を通じて、世界中のファンに新たな『【推しの子】』のエンターテインメント体験をお届けします。



ゲーム概要

■App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6744346921

■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kadokawa.oshinoko

■公式サイト：https://oshinoko-puzzle.com/

■ゲーム公式X：https://x.com/oshinoko_puzzle

■コピーライト：(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

(C)KADOKAWA/NHN Corp.



『【推しの子】』について

「この芸能界（せかい） において嘘は武器だ」

全世界シリーズ累計2300万部突破！赤坂アカ×横槍メンゴの豪華タッグが、全く新しい切り口で“芸能界”を描く衝撃作。TVアニメ第4期 Final Season 制作決定。



株式会社KADOKAWAについて

出版、映像、ゲーム、Webサービス、教育、ところざわサクラタウンを中心としたIP体験施設の運営など、幅広い事業を展開する総合エンターテインメント企業です。優れたIP（Intellectual Property）を安定的に創出し、さまざまな形で世界に届ける「グローバル・メディアミックス」戦略を、テクノロジーの活用により実践しております。

https://group.kadokawa.co.jp/