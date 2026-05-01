Boomi、年次ユーザーカンファレンス「Boomi World 2026」でデータ活用とAI主導イノベーションの未来を提示

ブーミー株式会社

※本リリースは、Boomi, LP.が2026年4月27日（米国時間）に発表したリリースの日本語訳です。

データを価値に変える：データアクティベーションカンパニーであるBoomi, LP.（所在地：米国ペンシルバニア州、CEO：スティーブ・ルーカス、以下、Boomi）およびBoomi株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO 河野 英太郎）は、年次ユーザーカンファレンス「Boomi World 2026」を2026年5月11日～14日に米国イリノイ州シカゴで開催することをお知らせします。本イベントには、世界中のお客様、パートナー、業界リーダーが一堂に会し、データアクティベーションがいかにエンタープライズを変革し、AI駆動型の成果への道を加速させているかを探ります。

Boomi World 2026では、データアクティベーション--データを活性化して価値に変え、AI、アナリティクス、インテリジェントオートメーションを支えるために”生きた資産”として活用する手法--にスポットライトを当てます。参加者は、Boomi Enterprise Platformがどのようにデータを統合し、業務を効率化をしながら、エージェント主導の時代における迅速なイノベーションを実現するのかについて、実践的な知見を得ることができます。

◾Boomi会長兼CEO スティーブ・ルーカスのコメント

「データは、活用されて初めて価値を持ちます。Boomi World 2026では、業界を代表する知見を持つリーダーたちが一堂に会し、AIから自動化、さらには新たなビジネスモデルの創出に至るまで、データを活用して実際の成果を生み出す方法を紹介します。」

本イベントでは、ビジョナリーによる基調講演、お客様の成功事例、ハンズオン形式の学習セッション、そして参加者が戦略をアクションに変えるためのネットワーキングの機会が提供されます。

◆主な登壇者：

・Venus Williams氏（テニスチャンピオン・起業家）

・Steve Lucas（Boomi 会長兼CEO）

・Ed Macosky（Boomi CPTO （最高製品責任者兼最高技術責任者））

・TK Balaji（Post Consumer Brands社 CIO（最高情報責任者））

・John Baker（Lexitas社 CIO（最高情報責任者）兼 CISO(最高情報セキュリティ責任者）

・Michael Hanken（Multiquip Inc.社 IT担当上級副社長）

・Prashant Gaonkar（Cognizant社 上級副社長 兼 エンタープライズインテグレーション・ プロセスオーケストレーション・サプライチェーン管理担当グローパル責任者）

・Ben Schreiner（AWS AI・モダンデータ戦略責任者）

・SP Singh（Infosys社 上級副社長 エンタープライズアプリケーション及びインテグレーションサービス担当）

・William Thomas（DXC Technology社 AdvisoryXマネージングパートナー）

・Shailesh Ghaisas（Tata Consultancy Services (TCS)社 コンサルティングコンサルティング責任者）

・Eric Rounds（HNL Lab Medicine社 情報サービス＆テクノロジー担当副社長）

・その他多数

◆イベントの主な見どころ

1. 特別ゲスト：Venus Williams氏

Boomiは、テニスチャンピオンであり起業家でもあるVenus Williams氏を特別ゲストスピーカーとしてお迎えします。

Venus Williams氏は、グランドスラム7勝、ウィンブルドン5勝、オリンピック金メダル4個を誇る、スポーツ史上最も成功した女性アスリートの一人です。14歳で頭角を現し始め、瞬く間にテニス界に旋風を巻き起こし、世界ランキング1位に上り詰め、数々の記録を打ち立てるとともに、多くのタイトルを獲得しました。

コート外では、ビジネスセンスと競争心を融合させ、アート、デザイン、ウェルネス、エンターテインメント分野で複数の事業を展開しています。受賞歴を持つ商業施設および住宅の設計を総合的に手掛ける設計事務所「V Starr」の創業者であり、2020年12月には植物由来のプロテインブランド「Happy Viking」を立ち上げました。また、ウォーキングとウェルネスを促進するアプリ「WeWard」の投資家兼アンバサダーとしても活動し、より健康的でアクティブなライフスタイルを世界中に発信しています。

さらに2025年9月には、妹のセリーナ・ウィリアムズ氏とともに動画ポッドキャストシリーズ「Stockton Street」を開始。家族、健康・ウェルネス、メンタルヘルス、ポップカルチャー、起業、リーダーシップ、夢やレジリエンスなど幅広いテーマについて豪華ゲストと率直な対話を展開しています。

2024年8月には、AmistadおよびHarperCollinsから健康・ウェルネス書『STRIVE』を出版。自身の健康とウェルネスに関する歩みから得た知見をもとに、「Observe（観察）」「Appreciate（感謝）」「Balance（バランス）」「Enrich（充実）」「Soothe（癒やし）」「Believe（信念）」「Inspire（鼓舞）」「Strive（努力）」という8つの基本原則に基づいた、実践しやすく革新的なライフ改善プログラムを提唱しています。

また、キャリアを通じて平等の推進にも尽力しており、2006年にはユネスコから初の「ジェンダー平等推進者」に任命されました。2007年にはウィンブルドンにおける男女同一賞金の実現に貢献し、2023年にはUSオープン初の「ビリー・ジーン・キング平等賞」を受賞し、平等の推進と競技環境の公平性確保に対する継続的な取り組みが評価されました。

2. 最新製品発表

参加者は、Boomi Enterprise Platform全体にわたるBoomiの最新イノベーションをいち早く知ることができます。データの活用準備、ワークフロー自動化、エージェント管理における進化など、データを価値ある形で活用するための革新的な技術から、AI、アナリティクス、自動化を推進する新たな手法に至るまで、データをアクションに変え、ビジネス成果を加速させるための最新の取り組みが紹介されます。

3. プレカンファレンストレーニングおよびパートナーサミット

5月11日から、Boomi Enterprise Platform全体にわたる実践的な専門知識を構築するための1日・2日間のプレカンファレンストレーニングが提供されます。インテグレーション、API、データ管理、AIエージェントがどのように連携して実際のエンドツーエンドソリューションを実現するかに焦点を当てた、ハンズオンのインストラクター主導セッションです。

5月12日には「Boomiパートナーサミット」が開催され、パートナー各社はBoomiエコシステムの将来についての独占的な知見を得ることができます。今後のイノベーション、戦略的方向性に加え、お客様のデータ活用、AI施策の加速、そして有意義なビジネス変革の推進を支援するためのGo-to-Market（市場展開）リソースについて、いち早く知見を得ることができます。

4. 70以上のブレイクアウトセッション

Boomi World 2026では、5つのトラックグループに加え、高等教育機関向けおよび組み込みパートナー向けの特化したセッションも用意されています。

● エージェンティックAI(エージェント型AI）：信頼性の高いエージェント主導型エンタープライズを構築

Boomi Agentstudioを活用してシステムを接続し、データにコンテキスト（文脈）を与え、エージェント型ワークフローを統合的に運用する方法を学びます。セッションでは、初期ユースケースの構築から、企業全体にわたるエージェントのオーケストレーションに至るまで、導入のあらゆる段階を網羅します。

● インテグレーションと自動化：最新のインテグレーションでサイロ化を解消

Boomiは、コンプライアンスに準拠した信頼性の高い接続性を実現する基盤として機能します。参加者は、ポイントツーポイントの連携を超え、エコシステム全体を可視化しながら連携を構築する方法を学びます。

● データ管理：必要な時に必要な場所へ、信頼できるデータを提供

こちらのセッションでは、Boomiのデータ管理機能を活用してデータのサイロ化や不整合を解消するとともに、適切に統制する方法をご紹介します。参加者は、データを元データから高品質で信頼性の高いデータプロダクトへと変換する手法を学べます。

● API管理：AI対応のインテグレーションを実現するためのAPIガバナンス

Boomi API管理は、システムとデータを保護しながら、モダンな統合、エージェント型ワークフロー、MCP対応AIの大規模展開を加速するための統合的な制御機能を提供します。参加者は、分散型エコシステム全体でのAPIガバナンスとセキュリティを適切に管理する方法を学べます。

● プラットフォームオーケストレーション：統合プラットフォームでビジネス全体にAIを展開

Boomiのインテグレーションプラットフォームは、企業が全社的にシステム構築、アプリ統制、自動化を進めるための基盤として機能します。参加者は、連携・統合、データ管理、API管理、AIエージェントなどを組み合わせた力により、BoomiがどのようにAI主導のオーケストレーションを実現するのかを理解できます。

5. ネットワーキングの機会

テクノロジーのソートリーダー、同業の専門家、業界エキスパート、Boomiパートナーとの専用ネットワーキングセッションを通じて、コラボレーション、アイデアの共有、貴重な人脈構築の機会が提供されます。

◾スポンサー

Boomi World 2026の実現にご協力いただいたパートナースポンサーの皆様に感謝いたします。

PinnacleスポンサーとしてDXCおよびInfosys、DiamondスポンサーとしてAWS、Cognizant、TCSが参加しています。

◾参加登録

イベント詳細・登録はこちら :https://boomiworld.com/2026年5月12日～14日、イリノイ州シカゴ のハイアットリージェンシーシカゴで開催

Boomi Worldのソーシャルメディアでの会話に参加するには、#BoomiWorld をご利用ください。

■Boomiについて

データを価値に変える：データアクティベーションカンパニーであるBoomiは、データを連携し、ガバナンスを効かせることで、AIからBIに至るまでの幅広い活用を支える、生きたデータ活用を実現します。「Boomi Enterprise Platform」は、データ活用の準備、システム連携とオートメーション、そしてエージェント管理を単一の包括的なソリューションに統合し、データを動かす基盤として機能します。30,000社以上のお客様に信頼され、800社を超えるグローバルなパートナーネットワークに支えられているBoomiは、「AIエージェントによる変革」を推進し、あらゆる規模の企業がより迅速に動き、スマートに運用し、大規模イノベーションを実現できるよう支援しています。詳細は boomi.com/ja をご覧ください。

■Boomi株式会社について

Boomi, LP.（本社：米国ペンシルバニア州、CEO：スティーブ・ルーカス）は、AI駆動のオートメーション領域で世界をリードする企業です。Boomi株式会社は、Boomi, LP.とSunBridge Partners, Inc.（本社：米国オハイオ州、社長：ポール・グリム）からの出資に伴う戦略的投資により、日本での事業拡大を目指し2024年11月8日に設立された合弁会社です。高度なAI機能を活用し、API管理、システム＆データ連携、データ管理、AIエージェント管理等の機能を搭載した「Boomi Enterprise Platform」を提供し、企業の業務プロセス自動化と迅速な成果達成を支援しています。全世界で30,000社以上のお客様を有し、800社を超えるパートナーと共に、あらゆる企業のDX促進を実現できるようサポートしています。

社名：Boomi株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿 1-18-18 東急不動産恵比寿ビル 4F

代表：代表取締役社長 CEO 河野 英太郎

URL：https://boomi.com/ja/

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