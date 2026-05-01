「何を選べばいい？」プロテイン迷子を救う『YOUR PROTEIN』、TikTokショップで本格始動！

キャンピングカー株式会社

キャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：頼定 誠）は、2026年5月1日より、TikTokショップにて『Dr.ヘルスケアラボ』を開始いたします。人気クリエイターによるライブコマースを通じて、体質で選べるプロテイン『YOUR PROTEIN』全6種を販売し、自分にぴったりの商品がその場で選べる新しい買い方を提案いたします。

■ なぜ「TikTokショップ」なのか？

「自分にどのプロテインが合うかわからない」という悩みは、文字や静止画が中心の従来のECサイトでは解決しにくいものでした。そこで『Dr.ヘルスケアラボ』は、TikTokで支持を集める人気クリエイター陣と連携し、「現代人の栄養の偏り」というテーマを、クリエイター独自の視点によるショート動画やライブ配信を通じて、分かりやすく発信していただきます。

動画を通じて「日々のリアルな悩み」に共感し、自分に重なる活用シーンを見つけることで、6種のラインナップから納得して最適な選択ができるショッピング体験を提供します。

■ TikTokショップ『Dr.ヘルスケアラボ：YOUR PROTEIN』

URL:https://www.tiktok.com(https://www.tiktok.com/view/product/1734628167636386869?encode_params=MIIBpgQM4xIOOD1irvBPpz6YBIIBgg1EVEI5G3XfUhmZC-T6wUTPy--eUOYPpMdviJdCSy0cS5zxgq61PxOOlkw1UyKC7_lzWJlOarZkCYoNi9vFkWfZi7qvLWemO2JoSWFsQCp1UPJJANwUhVMx3RzBkX9l8lPWLMlbt3IHshovqptytH5fcV9DHL7YX_ShmRjHa05oM1fHTrgNSjCAwwdbKzf_7iyNch8frSybBMHY8J3y6XiHdVZgzE9NKJ97WXGesngyb9tW3nmFjib1mfCEGhp_hIB9yaZXoomIHc0djXdxpJgMkd6WgavCvVzgA4owCJNuatiffvJ20fcqWJJWBLE6ke22fXSWY4Pto5sqkKhEbYjDuQjSAFO2N1kT95eyPBkI2uXvN4iGSZRjTErE_tiyTQuyN6pYOkKIwTUVVjlG0vguEDqth-79YjlkyhOdrwRus5QxrkEhwxHUB2O_HWqzibvkflAPLh6OQsfd_Su46jTEv_qwmsWOkm5THW_wofOEmZv2-IUhWc2ANdU7aa5CRBkRBBBMyBwCeEjOgPh9-HzQvnRv®ion=JP&locale=ja-JP&source=seller_center&hide_tips=&no-cache=1&e=1)

※ご購入にはスマートフォンおよびTikTokアプリが必要です。

■『YOUR PROTEIN』開発の背景

食の多様化によって、現代人は好きなものを好きなだけ食べられるようになりました。しかし、同時に糖質過多・脂質過多・たんぱく質不足など、食生活に関する問題をはらむリスクもあります。

キャンピングカー（株）では、日々の食生活の乱れをサポートするためのプロテイン『YOUR PROTEIN』を開発しました。今回、TikTokショップでの本格展開にあたり、クリエイターによるリアルな発信を通じて、自分の生活スタイルに合った種類が直感的に選べる「体験型」のショッピングを実現し、理想の体づくりをより身近に、より楽しくバックアップします。

■ なりたい姿で選べる「6種類」のラインナップ

TikTokショップでは、人気クリエイターによる動画やライブ配信を通じて、日々の食生活や「なりたい姿」に合わせた選び方を提案します。自分に近いお悩みやライフスタイルを持つクリエイターの姿を参考に、以下の3つのタイプから最適な1杯を見つけることができます。

タイプ1：【脂質バランス・サポート】

ついつい脂っこい食事に偏りがちな方へ食事のバランスを整え、スッキリした毎日をバックアップします。

タイプ2：【糖質マネジメント・サポート】

甘いものや炭水化物が大好きな方へ賢く栄養を補いながら、理想のコンディション維持を応援します。

タイプ3：【たんぱく質・チャージ】

活動的な毎日を送りたい方や、効率よく栄養を摂りたい方へ不足しがちな良質なたんぱく質をしっかり補給します。

※各カテゴリーごとに、フレーバーや成分の異なる2種類をご用意。既に、数名のクリエイターにそれぞれの味の感想や、おすすめの飲み方がご紹介されています。

■ 提携企業様（エステサロン、小売店、ドラッグストア、ヘルスケアサービス企業様等）を募集中- 検査に基づくパーソナライズ提案を導入したい店舗様- インナーケア商品の企画・開発を検討中の企業様- 「自社オリジナル」のプロテイン開発・OEMを検討されている企業様- プロテインの「価格高騰」による仕入れコスト増にお悩みの店舗・施設様- ご興味のある企業様は、お気軽にご連絡ください。■ 会社概要

キャンピングカー株式会社

URL：https://camping-car.co.jp/

代表者：代表取締役社長 頼定 誠

本社：東京都渋谷区渋谷3-11-11 IVYイーストビル6F

設立：2009年10月30日

社員数：22人（2026年1月28日現在、契約社員含む）

資本金：1,000万円

事業内容：ヘルスケア事業・キャンピングカーレンタル事業

■運営サイトURL

「Dr.ヘルスケアラボ（遺伝子検査）」 https://dr-gene.jp/

「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター」 https://japan-crc.com/

「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター 英語サイト」 https://japan-crc.com/en/

防災/アウトドアECサイト「アウトドア119」 https://outdoor119.net/