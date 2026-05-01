門前仲町に本格インドアゴルフスタジオ誕生エリア最大級4打席×全打席高精度データ解析で“本当に上達できる環境”を提供

有限会社オフィスプラネット

門前仲町に、本当にゴルフがうまくなりたい人のためのインドアゴルフスタジオが誕生します。エリア最大級のゆとりある空間と高精度なデータ分析環境、そしてスタッフ常駐による安心のサポート体制を備え、初心者から上級者まで確かな上達を実感できる環境を提供します。

近年、インドアゴルフ施設は増加していますが、「自己流での練習になってしまう」「正しい改善方法が分からない」といった課題も多く見受けられます。

本スタジオでは、そうした課題を解決し、“確実に上達できる環境”を提供することを目的に設計されています。単なる練習の場ではなく、自分のスイングと向き合い、課題を明確にし、効率的に改善できる空間です。

落ち着いた上質な空間の中で、初心者の方でも安心してスタートできる環境を整えています。

特徴

■ エリア最大級・ゆとりある全4打席

門前仲町エリア最大級となる広々とした4打席を完備。周囲を気にせず、自分のスイングに集中できる設計です。

■ 全打席に《TrackMan iO》を導入

弾道やスピン量、クラブの動きなどを高精度に可視化。感覚に頼らない、データに基づいた練習が可能です。

■ スタッフ常駐で初心者も安心

無人型施設が増える中、スタッフが常駐。機材操作や練習方法のサポートを行い、初めての方でも安心して利用できます。

■ ティーチングプロによる本格レッスン

プロによるレッスンを提供。データと実践を組み合わせ、効率的な上達をサポートします。

■プレミアムルーム（個室）

上質な個室空間で、より高精度な《TrackMan iO》コンプリートモデルを導入。大型スクリーンと3面モニターにより、多角的な分析が可能です。

レッスンはすべて本ルームで実施され、より深い理解と上達をサポートします。

※メンバー様は50分＋1,650円で利用可能

Gatee Golf Studioについて

2022年8月、千代田区四番町に「Gatee Golf Studio 市ヶ谷」をオープン。2024年、港区赤坂の東京ミッドタウンすぐ横に会員制バーを備えた「Gatee Golf Lounge 六本木」をオープン。今回オープンする「Gatee Golf Studio門前仲町」はメンバーになると市ヶ谷店との相互利用が可能となっている。

オープン情報

プレオープン：2026年4月24日

グランドオープン：2026年5月18日

オープニングレセプション：2026年5月13日 第一部 14時～16時 第二部 18時～20時

施設概要

施設名：Gatee Golf Studio 門前仲町（ゲーティーゴルフスタジオ モンゼンナカチョウ）

所在地：東京都江東区富岡2-2-9 カスタリア門前仲町II 1F

電話番号：03-5875-9036

営業時間：7時～22時

定休日：なし

打席数：4打席

お問い合わせ先

Gatee Golf Studio 門前仲町

TEL：03-5875-9036

Email：monnaka@gatee.jp

Web：https://gatee.jp/monnaka/

Instagram：https://www.instagram.com/gateegolfstudio.monnaka/