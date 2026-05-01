1,800台のトラックと2,900人超のドライバーで毎日500万人の食生活を支える物流インフラ企業、アサヒロジスティクス株式会社（埼玉県さいたま市中央区／代表取締役社長 横塚元樹）は、5月1日（金）より、2025年に実施した交通安全標語コンクールの入選作品をもとに制作した新たなラジオCMの放送を開始いたしました。本コンクールは従業員の子どもたちを対象に毎年実施されており、今回は、「居眠り運転防止」をテーマといたしました。本取り組みは入選作品をすべてのドライバーの皆さまに対する安全運転へのメッセージとし、入賞されたお子さま本人の声で収録したラジオCMとして展開するもので、2024年4月より開始し、今回で3回目のCM制作となりました。

当社の交通安全への取り組み

当社では、交通安全への取り組みにおいて、従来の形式的な啓発にとどまらず、“心に残る安全意識の醸成”を重視し、以下のような独自の工夫を行っています。 ① 子どもたち参加型の標語コンクール 2019年より実施しており、従業員のお子さま（中学生以下）を対象に毎年設定されたテーマに沿った標語を募集しています。家族ぐるみで交通安全について考える機会を創出し、参加型の取り組みとして展開しています。 ② 直筆の言葉を活かした「のぼり旗」 応募時にお子さま自身が書いた直筆の文字をそのまま使用したのぼり旗を制作し、各センターに掲出。手書きならではの温かみとメッセージ性により、日々の業務の中で自然と意識づけができる工夫を行っています。 ③ “子どもの声”によるラジオCM プロによるナレーションではなく、実際に標語を応募したお子さま本人が収録に参加。お父さんへ宛てた手紙のようなイメージでメッセージを届けることで、運転中のドライバーの皆さまの耳にも心にも響く内容としています。 ④ 家族参加型の収録体験（福利厚生との連動） 収録はご家族で参加できる形式とし、ラジオ局のスタジオ見学も兼ねて実施。特別な体験機会の提供を通じて、福利厚生の充実にもつなげています。

ラジオCM収録をご家族の思い出に残る体験に

収録は、FM NACK5（埼玉県さいたま市大宮区）の本社スタジオにて行われました。当日は親子で収録に臨むとともに、スタジオ見学も実施され、普段は触れることのない放送の現場を体験する機会となりました。お子さまたちにとっても、ご家族にとっても、交通安全について改めて考える一日となりました。 なお、従業員の子どもたちが参加するラジオCM制作は今回で3回目となります。当社では、「伝える安全」から「心に残る安全」へと発想を転換し、今後も従業員とその家族で一緒に参加いただける取り組みを通じて、安全意識のさらなる向上に努めてまいります。

アサヒロジスティクス ラジオ新CM放送概要

≪放送番組≫ ① FM NACK5(FM79.5MHz) 「Good Luck Morning !」「GOGOMONZ」「FUNKY FRIDAY」「SUNDAY LIONS」 番組内 放送時間： 月曜～水曜 7:45頃、16:36頃 木曜 7:45頃 金曜 7:04頃、16:30頃 日曜 埼玉西武ライオンズ戦中継放送時 ② ニッポン放送(AM1242kHz＋FM93.0MHz) 「オールナイトニッポン」 番組内 放送時間：火曜・木曜・土曜 25時～27時 ③ ABCラジオ(AM1008kHz＋FM93.3MHz)「ABCフレッシュアップベースボール」 番組内 放送時間：日曜 阪神タイガース戦中継放送時 ≪放送期間≫ 2026年5月1日～2026年9月30日予定

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