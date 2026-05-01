パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、LTK Season: Pandemoniumの開催を記念して、X（Twitter）でご応募いただいた方の中から抽選で、プレイオフ観戦のペアチケット（2DAYS）、 またはLeague The k4sen オフィシャル ゲーミングPC、ZETA DIVISION コラボ ゲーミングPCで利用可能なクーポン券をプレゼント! さらに、期間中に対象のモデルをお買い上げの方から抽選で、プレイオフの観戦チケットが当たるキャンペーンを2026年4月28日（火）から実施しております。

◇ League The k4sen オフィシャル ゲーミングPC 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/game_league_the_k4sen.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260501_1&utm_content=nonpay

◇ ZETA DIVISION LEVEL∞ コラボゲーミングPC 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/game_zeta_division.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260501_1&utm_content=nonpay

■ プレゼントキャンペーン

◇ SNSキャンペーン！抽選でプレイオフ観戦のペアチケット（2DAYS）、または対象モデルで使えるクーポン券プレゼント

X（Twitter）でご応募いただいた方の中から抽選で、6/20（土）、6/21（日）に行われるプレイオフ観戦のペアチケット（2DAYS）、 またはLeague The k4sen オフィシャル ゲーミングPC、ZETA DIVISION コラボ ゲーミングPCで利用可能なクーポン券をプレゼントいたします。

【応募方法】 1.League The k4sen 公式 X（Twitter）（@lolthek4sen）と LEVEL ∞ （レベル インフィニティ）【公式】 X （Twitter）（@LEVEL_INF）をフォロー 2.キャンペーン投稿に、 ・6/20チケット希望の方は #LTKxレベルインフィニティ ・6/21チケット希望の方は #LTKxLEVELINFINITY を付けて引用ポストすればエントリー完了 【賞品】（ペアチケット、値引クーポン券） 1等：「LTK Season: Pandemonium」プレイオフ（2DAYS） ペアチケット 2名様 2等：League The k4sen オフィシャル ゲーミングPC、またはZETA DIVISION コラボ ゲーミングPCご購入時に使える10,000円OFF WEBクーポン券 10名様 3等：League The k4sen オフィシャル ゲーミングPC、またはZETA DIVISION コラボ ゲーミングPCご購入時に使える5,000円OFF WEBクーポン券 50名様 【応募期間】 2026年5月6日（水）15:59まで ※当選発表は、当選者様へのご連絡をもって代えさせていただきます。なお、落選の方への通知は行いません。 ※DMが無効 （ブロックをされている等） の場合、DMやアンケートフォームにご返信をいただけない場合、 当選は無効となります。 ※抽選対象は日本国内在住の方のみとなります。 ※当選の場合、クーポン券のお受け取りにはパソコン工房WEB会員登録が必要です。 ※当選の方にはDMでクーポン券お受け取り用のエントリーフォームをご案内します。DMが使用できない場合や、期限内にご回答いただけない場合は当選無効となりますのでご注意ください。 ※お一人様につき、いずれか1つの賞品が当選となります。重複当選はございません。 ※クーポン券には有効期限があります（有効期間：5月15日11:00～5月31日14:59まで） ※クーポン券はLeague The k4sen オフィシャル ゲーミングPC、またはZETA DIVISION コラボ ゲーミングPC以外は対象外となります。

◇ ご購入者限定！抽選1名様にプレイオフの観戦チケット（2DAYS）をプレゼント

期間中にLeague The k4sen オフィシャルゲーミングPC、またはZETA DIVISION LEVEL∞ コラボゲーミングPCをお買い上げの方から、抽選で1名様に、プレイオフの観戦チケット（2DAYS）をプレゼント！

【賞品】 「LTK Season: Pandemonium」プレイオフ（2DAYS） チケット 1名様 【ご購入対象期間】 2026年4月28日（火） ～ 2026年5月15日（金）15:59まで ※当選発表は、当選者様へのご連絡をもって代えさせていただきます。なお、落選の方への通知は行いません。 ※当選者様にはご購入時登録のご連絡先に担当よりお知らせをさせて頂きます。 ※ご購入対象モデル：League The k4sen オフィシャル ゲーミングPC、ZETA DIVISION LEVEL∞ コラボゲーミングPC

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。 基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

■ モデルのご紹介

下記は、League The k4sen オフィシャルゲーミングPC、ZETA DIVISION LEVEL∞ コラボゲーミングPCのモデル例になります。他にも複数のラインナップをご用意しております。 【BTO 標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：LEVEL-M88M-225F-PKX-k4sen [RGB Build] 販売価格：219,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1176961&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260501_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home / インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F / インテル® B860 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 550W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：LEVEL-15FX165-i7-RM5X-k4sen 販売価格：224,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1178623&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260501_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home / インテル® Core™ i7 プロセッサー 14650HX / インテル® HM770 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6 / 15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)

製品名：LEVEL-15FXA52-R7A-PKSX-ZETA DIVISION 販売価格：239,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1171104&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260501_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ AI 7 350 / CPU統合チップセット / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU / 15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)

製品名：LEVEL-M5AM-R96X-RRX-ZETA DIVISION [RGB Build] 販売価格：299,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1202555&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260501_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home / AMD Ryzen™ 5 9600X / AMD A620 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ RX 9060 XT 16GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 550W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：LEVEL-RGB8-LCR98Z-XKX-ZETA DIVISION-Limited Edition [RGB Build] 販売価格：1,048,000円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1222797&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260501_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 7 9850X3D / AMD B850 / DDR5 64GB(32GB×2) / 2TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5090 Founders Edition / ミドルタワー / ATX / 1200W 80PLUS® PLATINUM認証 ATX電源

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。 パソコン工房ホームページ https://www.pc-koubou.jp/ ※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 ※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp/ グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp/ 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先 株式会社ユニットコム Webマーケティング営業G Tel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014 E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp