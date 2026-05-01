2026年4月、サザビーズ香港で開催されたハイジュエリー競売にて、28.88ctのDフローレスダイヤモンドが約4億円(約2.7百万ドル)で落札されました。世界的な現物資産への関心が高まる中、買取専門店「おもいお」(本社:東京都中央区)は、国際的なダイヤ相場の連動を受け、国内に眠る「相続ダイヤ」や「中古ダイヤ」の資産価値を再定義する専門査定体制を強化いたします。

■背景:サザビーズ香港が示す天然ダイヤモンド市場の動向

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2026年4月開催のサザビーズ「High Jewelry」オークションでは、全178ロットのうち89%が落札され、高い成約率を記録しました。ハイジュエリーに対する国際的な需要の底堅さが示されました。 なかでも注目されたのは、ボツワナのデビアス・ジュワネン鉱山産の28.88カラットダイヤモンドです。Dカラーかつフローレスという最高グレードを備え、約270万ドル(約4億円)で落札されました。 不安定な国際情勢やインフレを背景に、資産分散の観点から実物資産への関心は世界的に高まっています。希少な天然ダイヤモンドは安定した需要を維持しており、今回の結果はその傾向を象徴する一例といえます。

■動向:市場の二極化と天然ダイヤモンドの希少性

現在、ダイヤモンド市場では量産可能な「ラボグロウンダイヤモンド」と、有限資源である「天然ダイヤモンド」の二極化が進んでいます。人工石がファッション領域で普及する一方、二次流通市場での資産価値は天然石に集約されています。 特に20カラット超の大粒石やフローレス級の高品質個体は供給が極めて限られており、国際市場では「投資対象」として取引されています。こうした価値を適切に評価するには、GIA基準のグレードのみならず、蛍光性、プロポーション、最新の取引トレンドを含めた総合的な判断が不可欠です。

■ 国内市場:相続・中古ダイヤの再評価が求められる状況

国際市場が活況を呈する一方、日本国内にはバブル期以降の高品質なダイヤモンドが膨大な「個人資産」として眠っています。しかし、その多くが相続や贈与を経て正確な価値を把握されぬまま、保管されているのが現状です。 数十年前に購入された品は、当時の鑑定基準と現在の国際基準(GIA等)で評価が異なるケースがあり、適切な査定を経ずに手放されるリスクも存在します。国際オークションでの高額落札は、決して遠い世界の出来事ではなく、国内の「お手元の資産」を直視すべきタイミングであることを示唆しています。

■おもいおの取り組み:国際基準に基づく「ダイヤモンド再評価」体制の強化

買取専門店「おもいお」では、国際市場の動向を迅速に国内査定へ反映させる体制を整えております。GIA資格を持つ鑑定士が在籍しており、専門機材と知見を駆使することで、鑑定書のない品物についても適切な評価が可能です。 また、銀座を拠点に香港・アメリカ・ヨーロッパなど海外市場との独自の取引ネットワークを構築。国際オークションの落札データをリアルタイムで査定に反映させることで、国内相場に留まらないグローバルな視点での価格提示を実現しております。 デザインが古いジュエリーについても、枠から外した「ルース(裸石)」としての素材価値を最大化して評価。相続品や長期保管品など、多様な背景を持つ依頼に対応いたします。

■おもいお銀座店鑑定士のコメント

「今回のサザビーズの結果は、ダイヤモンドの価値が『大きさ』だけでなく『品質』に回帰していることを示しています。日本国内で流通している1カラット以上のダイヤモンドやブランドジュエリーの中には、現在の国際相場で再評価すると、取得時を上回る価値が見込まれるものも見られます。 特に相続で受け継がれたジュエリーは、デザインの流行とは切り離して、石そのものの価値を見直すことが重要です。現在では入手が難しい品質の原石が用いられているケースもあり、国際市場の動向を踏まえた評価が求められています。」

■買取専門店「おもいお」について

香港での49億円という落札総額は、宝石が単なる装飾品ではなく、確固たる「資産」であることを証明しました。市場が活況である今こそ、自身が持つ財産を正しく理解し、将来への備えとして見直すべき好機です。「おもいお」は、確かな専門知識と国際ネットワークを通じて、お客様の財産に光を当て、最適な循環をサポートしてまいります。 ・店頭買取(銀座／築地／心斎橋) ・宅配買取(全国対応) ・出張買取(全国対応) ・LINE査定:https://lin.ee/FJYmS4C ・公式サイト:https://omoio.co.jp

■店舗・会社情報

＜おもいお＞ 営業時間 :10:00～20:00(年中無休) 電話番号 :03-6263-0835 公式サイト:https://omoio.co.jp 公式LINE :https://lin.ee/FJYmS4C ＜おもいお 東京銀座本店＞ 所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F ＜おもいお 築地店＞ 所在地:〒104-0045 東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F ＜おもいお 大阪心斎橋店＞ 所在地:〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-3-8

■会社概要

社名 :株式会社Tieel(ティール) 所在地:東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F 設立 :2016年1月8日 代表者:代表取締役社長 高源 雅洋 事業 :リユース事業・EC事業 URL :https://tieel.jp