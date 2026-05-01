「GW おすすめマンガフェア♪」フェア！各電子ストアにて無料になるキャンペーンを5月1日(金)～5月10日(日)まで実施
「GW おすすめマンガフェア♪」フェアとしてオーバーラップから刊行されているライトノベルとコミックスが各電子ストアにて対象作品27冊が無料＆割引になるキャンペーンを5月1日(金)～5月10日(日)まで実施いたします。
対象作品としては『Sランク冒険者である俺の娘たちは重度のファザコンでした』（漫画：しゅにち、原作：友橋かめつ、原作イラスト：希望つばめ）をはじめ、人気作品がラインナップ！
そのほか対象作品ついては下記リンクからチェック！
https://blog.over-lap.co.jp/gwfea/
＜フェア対象期間＞
2026年5月1日(金)～2026年5月10日(日)
＜フェア対象電子ストア＞https://www.cmoa.jp/ https://sokuyomi.jp/ https://piccoma.com/web/ https://bookpass.auone.jp/ https://booklive.jp/ https://sp.handycomic.jp/ https://www.mangazenkan.com/ https://www.mangabox.me/reader/ https://dokusho-ojikan.jp/ https://bookwalker.jp/ https://www.dlsite.com/comic/ https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/CF/tp https://dbook.docomo.ne.jp/ https://book.dmm.com/ https://ebookjapan.yahoo.co.jp/ https://honto.jp/ https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/storefront https://manga.line.me/ https://comic.pixiv.net/ https://ebookstore.sony.jp/ https://video.unext.jp/ https://www.yodobashi.com/category/151007/
※一部書店様においては、配信状況の関係上対象作品全てが配信されている訳ではございませんので予め御了承ください。
※配信状況に関して、弊社へのお問い合わせはお控え頂ければと思います。