株式会社アペル(所在地：大阪府吹田市、代表取締役：井上 雅之)は、プリザーブドフラワーギフトブランド「AMOROSA MODERNO(アモローサモデルノ)」にて、2026年5月10日(日)の母の日に向けた特集ページを公開しました。ディズニー公式ライセンス商品「リトルベル ディズニーエディション(美女と野獣)」や、名入れ刻印プレート付きのプリザーブドフラワーなど、特別な想いを伝えるギフトラインナップを展開しています。





アモローサモデルノ 2026年母の日特集





https://www.amorosa-shop.jp/f/mothersday?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=20260430









■AMOROSA MODERNOとは

AMOROSA MODERNOは、赤道直下・標高2,800mのアンデス山麓で育まれた高級プリザーブドフラワー「AMOROSA(アモローサ)」を使用したギフトブランドです。薔薇の栽培からデザイン、販売まで一貫して手掛ける、世界でも稀有なプリザーブドフラワーメーカーとして、「枯れないバラで大切な人に特別な想いを届ける」をミッションに掲げています。













約20ヘクタール(東京ドーム約4個分)の広大な敷地で、バラが健やかに育ちます





■“枯れないバラ”で伝える、母の日の特別な想い

母の日ギフト市場では“特別感”や“パーソナライズ”が重視される傾向が強まっており、定番のカーネーションに加え、長く美しさを保つプリザーブドフラワーや、名入れ・メッセージ入りのギフトが注目を集めています。

AMOROSA MODERNOのプリザーブドフラワーは、水やり不要で数年にわたり美しい状態を保てるため、鮮やかな色と質感を長く楽しめます。忙しい方や遠方に住むご家族への贈り物としても最適です。





リトルベル ディズニーエディション(美女と野獣)

ダイヤモンドローズ ディズニーエディション(85)





■ディズニー公式ライセンス

2026年母の日特集のイチオシは、公式ライセンス商品の「リトルベル ディズニーエディション(美女と野獣)」。ディズニー・アニメーション映画『美女と野獣』の世界観をプリザーブドフラワーで繊細に表現した本商品は、今年の母の日ギフト人気ランキングで第1位(11,000円 税込)を獲得しました。そのほか、世代を超えて愛されるミッキー＆ミニーをデザインしたスペシャルなフラワーギフトボックスなど、公式ライセンスならではの高い品質とデザイン性が、多くの方から支持を集めています。





フローリッシュ(M)

デスティニーローズ(1本立ち)





■名入れ刻印で、世界にひとつだけのギフトを

有料オプションの「名入れ刻印サービス」は、「フローリッシュ」や「デスティニーローズ」をはじめとする複数のシリーズに対応しています。ギフトの価格帯は4,600円～286,000円(税込)と幅広くご用意いたしました。お名前、記念日、大切なメッセージを刻印した金属プレートを添えることで、世界にひとつだけの贈り物が完成します。唯一無二の「ありがとう」の気持ちを、特別なカタチにして届けてみませんか。









■AMOROSA MODERNO 2026年 母の日特集／概要

特集 ： AMOROSA MODERNO 2026年 母の日特集

価格 ： 4,600円(税込)～

販売 ： AMOROSA MODERNO公式オンラインストア

https://www.amorosa-shop.jp/f/mothersday?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=20260430

受付時間： 24時間注文受付可(お問い合わせ対応時間は別途)









■今後の展望

AMOROSA MODERNOでは、多くの方に“枯れない花”の魅力や、パーソナライズギフトの価値を伝えてまいります。

また、今後は誕生日や結婚記念日、プロポーズなど、人生の節目となるシーンへの展開もさらに広げていく予定です。プリザーブドフラワーを通じて「大切な人に想いを伝える」新たなギフト文化の創出を目指し、今後も商品・サービスの充実に努めてまいります。









■会社概要

企業名 ： 株式会社アペル

所在地 ： 大阪府吹田市豊津町10-26-5F

代表者 ： 代表取締役 井上 雅之

オンラインストア： https://www.amorosa-shop.jp/?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=20260430

X(旧Twitter) ： https://x.com/amorosa_japan

Instagram ： https://instagram.com/amorosa_japan/









【一般向けお問い合わせ先】

AMOROSA MODERNO(アモローサモデルノ)

メールアドレス： shopmaster@amorosa-shop.jp