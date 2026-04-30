株式会社三洋(本社：東京都中央区、代表取締役社長：堀井 裕之、以下「三洋」)は、「生活を豊かにするPVC製品」をテーマにしたコンテスト『PVC Award 2025』(主催：PVC Award実行委員会)において応募作品『OBRO(オボロ)』(共同出品：オクノテ 清水 覚)が来場者投票数3位にてオーディエンス賞を受賞しました。『OBRO(オボロ)』はPVCに廃棄される予定だった革粉末を混合したデザイン性の高いサステナブルな新素材です。





PVC Award公式サイト： https://www.pvc-award.com/





サムネイル(PVC Award 2025展示の様子)





■『OBRO(オボロ)』とは

OBROは、革の端材をパウダー状に粉砕し、PVCに練り込んだ新素材です。あえて均一にしない設計により、光の角度で表情が変わる奥行きのある黒と、曖昧な透け感を実現しました。さらに、表面には革らしいシボ感を施すことで、透け感の中に立体的な陰影が生まれ、奥行きと上品さを併せ持つ独特の表情を生み出しています。夕暮れ時の霞んだ景色や、春の夜の月明かりのように、輪郭がはっきりしないからこそ心を惹きつける――日本語の「朧」に由来する名の通り、日本的な美意識を宿した素材です。





革製品の製造現場では工程の中で、どうしても細かな革の欠片(端材)が発生します。その多くは活用されることなく、廃棄されてきました。PVC製品を長年手がけてきた当社と、グループ会社で革製品製造を担うエヌ・コバヤシとの協業をきっかけに、「この端材を、素材として再生できないか」という問いから開発は始まりました。

中でも、革の粉砕方法やPVCへの混合、さらにシボ加工との組み合わせには特に注力しました。





PVCの軽さや扱いやすさと、本革のような佇まいを両立するため、縫製方法や素材比率を細かく検証しました。その結果、日常使いから旅行まで対応する実用性、PVC単体では得られない上質な佇まい、ユニセックスで使えるミニマルなデザインを兼ね備えたプロダクトに仕上がっています。





OBRO(オボロ)製品

OBRO(オボロ)バッグ

OBRO(オボロ)キーケース

OBRO(オボロ)サコッシュ

OBRO(オボロ)表面

OBRO(オボロ)透過度





■『PVC Award 2025』オーディエンス賞について

PVCの特長を活かして機能を付与することで生活の利便性向上やリサイクル、医療・福祉、安全、防災など社会に貢献している製品の発掘を目指す公募コンテスト『PVC Award 2025』の応募作品展示が行われました。「生活を豊かにするPVC製品」をテーマに集まった作品群を対象に、東京と名古屋の2つの会場にて来場者による投票が行われ、オーディエンス賞受賞作品が選出されました。





【GOOD DESIGN Marunouchi】(所在地：東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル1F)

開催期間：2026年3月2日(月)～13日(金)





【イオンタウン千種】(所在地：愛知県名古屋市千種区千種2丁目16-13)

開催期間：2026年3月19日(木)～21日(土)





PVC Award 2025東京展示会場外観





■共同出展

オクノテ 清水 覚氏

企業や地域資源と協業し、商品企画から販売促進、ブランド構築までを手がけるビジネスデザイナー。東京都中小企業振興公社のデザイン支援事業「デザインコラボマッチング」を通じて協業を開始。本プロジェクトでは、製品コンセプト、製品基本デザイン、商品ラインナップの構成、ネーミングやビジュアル制作などブランド全体のクリエイティブを担当しました。









■『OBRO(オボロ)』の取り扱い

応援購入サービス「Makuake」にて2026年1月27日～3月27日にて販売。

目標達成にて終了させていただきました。

一般販売は現在未定となっております。









■PVC Award事務局(塩ビ工業・環境協会内)

公式サイト： https://www.pvc-award.com

協会リンク： 塩ビ工業・環境協会 https://www.vec.gr.jp/









■会社概要

商号 ： 株式会社三洋

代表者 ： 代表取締役社長 堀井 裕之

所在地 ： 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-13-14

設立 ： 1948年6月

事業内容： 合成樹脂、繊維、ゴム、皮革 等の原料・素材の販売

資本金 ： 7,600万円

URL ： https://www.sanyo-ltd.com/