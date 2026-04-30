5周年の『サムライマック®』に夕方5時〜限定で新商品が登場！新・『炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ』は5月7日（木）から5月19日（火）まで13日間の期間限定販売

5周年の『サムライマック®』に夕方5時〜限定で新商品が登場！新・『炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ』は5月7日（木）から5月19日（火）まで13日間の期間限定販売