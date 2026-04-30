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5周年の『サムライマック®』に夕方5時〜限定で新商品が登場！新・『炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ』は5月7日（木）から5月19日（火）まで13日間の期間限定販売
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、“大人が満足する”バーガーを目指して開発し、2021年4月より肉厚ビーフの新レギュラーメニューとしてお楽しみいただいている『サムライマック』がレギュラー化5周年を迎えたことを記念し、5月7日（木）から5月19日（火）までの期間限定で、新商品「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」を全国のマクドナルド店舗にて夕方5時からの夜マック®限定で販売いたします。
「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」は、『サムライマック』のレギュラー2商品のおいしさを贅沢に”いいとこ取り“した、夜のお食事としてご満足いただける新商品です。厚みのある100%ビーフパティを2枚重ね、たまごとシャキシャキのレタス、スモークベーコンとコクのあるホワイトチェダーチーズを加えた一品で、にんにくのコクとたまねぎの甘さがあとを引くおいしさの香ばしい炙り醤油風のソースが、厚みのある2枚のビーフとたまごを包み込む、ボリューム満点でやみつきになる味わいです。「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」で味わえるボリューム感と、「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」で味わえる具材感を、同時に叶えた満足感のあるディナーメニューをお楽しみください。
新TVCMでは、販売当初よりサムライマックのアンバサダーを務めていただいている堺雅人さんに加え、マクドナルドCM初出演となる＝LOVE（イコールラブ） 佐々木舞香さんが初共演し、“今日をやりきった。普通のマックじゃ物足んねえ。”というメッセージのもと、毎日を頑張る大人が1日のご褒美に「サムライマック」を求めるストーリーとなっております。堺さん、佐々木さんの“やりきった”真剣な表情と、「サムライマック」に食らいつく表情のギャップにもご注目ください。また、佐々木さんご出演のオリジナルSNS施策や、Xキャンペーン等もご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
マクドナルドは、今後も変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。