株式会社阪急交通社（大阪市北区梅田 代表取締役社長 山川豊治）は、2026年4月28日、北海道千歳市（市長 横田隆一）と災害協定を締結しました。この協定は、千歳市域内において、地震その他の災害等が発生、または発生のおそれがある場合に、千歳市からの要請に応じて、迅速かつ円滑な災害対応を行い、復興につなげることを目的とするものです。双方が綿密に連携、協力することにより、迅速な支援活動に取り組みます。





阪急交通社は、2024年4月に発足させた自治体の災害時に緊急支援を行うDHAT（Disaster Hankyu Assistance Team）の活動を通じて危機管理への取組みを強化しており、地域と連携した防災対策を進めています。





今回の協定の内容は次のとおりです。





【連携・協力内容】

（1）指定避難所および福祉避難所等の開設・運営に関する事項

（2）宿泊施設や移動車両等の手配に関する事項

（3）人員、物品および資器材等の手配に関する事項

（4）緊急コールセンターに関する事項

（5）災害ボランティアセンターの開設・運営に必要な人員・資器材等の手配に関する事項

（6）その他、協議により必要と認められる事項





千歳市は「北海道の空の玄関口」である新千歳空港を擁する一方、国立公園支笏湖をはじめとする豊かな自然環境を有し、優れた交通アクセスや生活利便性と自然が調和された道央圏の中核都市です。





阪急交通社は、本協定の締結により、千歳市との連携をより一層強化し、魅力的な観光資源に恵まれた千歳市の持続可能な発展に貢献できるよう取り組んでまいります。









株式会社阪急交通社 https://www.hankyu-travel.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/cb52b7745c455624890078e459f68cba1fe7cab4.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

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