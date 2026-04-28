2025年度に発生した災害により、お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。





一般社団法人 日本損害保険協会(会長：舩曵 真一郎)では、2025年度に事故受付件数および支払保険金等の調査を実施した災害に関して、2026年3月31日(火)現在の状況を更新しましたので、お知らせします。

対象となる災害は、「令和7年青森県東方沖を震源とする地震」と、「令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨」です。詳細は、以下および別紙を参照ください。









＜1. 令和7年青森県東方沖を震源とする地震(発生日:2025年12月8日)について＞

【2026年3月31日現在：日本損害保険協会・外国損害保険協会会員会社等合計】

北海道： 事故受付件数 7,694件

対応完了件数 5,196件

支払件数 2,973件

支払保険金 1,820,659千円

青森県： 事故受付件数 10,188件

対応完了件数 9,241件

支払件数 6,551件

支払保険金 3,605,720千円

岩手県： 事故受付件数 1,599件

対応完了件数 1,303件

支払件数 886件

支払保険金 652,394千円

宮城県： 事故受付件数 813件

対応完了件数 716件

支払件数 277件

支払保険金 202,698千円

その他： 事故受付件数 742件

対応完了件数 653件

支払件数 244件

支払保険金 130,895千円

合計 ： 事故受付件数 21,036件

対応完了件数 17,109件

支払件数 10,931件

支払保険金 6,412,366千円





・「事故受付件数」には、建物・家財の事故に関する調査のご依頼のほか、地震保険の補償内容・お客様のご契約内容に関するご相談・お問い合わせなども含まれます。建物・家財の合計値です。

・「対応完了件数」には、調査が完了して実際に保険金をお支払いした件数のほか、保険金のお支払いの対象とならなかった事案やご相談・お問い合わせなどを受け付けた段階で対応完了した事案などの件数が含まれます。









＜2. 2025年度に発生した風水災について＞

●令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨(発生日：2025年8月6日～12日)

【2026年3月31日現在：日本損害保険協会・外国損害保険協会会員会社等合計】

車両保険(商品車含む) ： 事故受付件数(注1) 19,851件

支払台数・件数(注2) 17,779件

支払保険金(注2) 26,471,215千円

火災保険 ： 事故受付件数(注1) 20,205件

支払台数・件数(注2) 14,371件

支払保険金(注2) 38,990,043千円

新種保険(傷害保険含む)： 事故受付件数(注1) 1,521件

支払台数・件数(注2) 1,271件

支払保険金(注2) 2,383,100千円

合計 ： 事故受付件数(注1) 41,577件

支払台数・件数(注2) 33,421件

支払保険金(注2) 67,844,358千円





(注1)「事故受付件数」には、事故に関する調査のご依頼のほか、各種損害保険の補償内容・お客様の契約に関するご相談・お問い合わせなども含まれます。

(注2)「支払台数・件数」および「支払保険金」は見込を含む数値のため、実績値とは異なります。









【被災者のみなさまへ】

災害後は、「保険金請求を代行する」・「保険金請求をサポートする」・「保険で直せる」などと言って勧誘する業者と保険契約者とのトラブルが増加します。また、保険会社を装った詐欺まがいの勧誘も見られます。例えば、保険会社の者と称し、電話で損害状況を聴取したうえで、「調査費用がかかるが、保険金が確実に支払われる」などといい、実際に訪問して調査費用を要求してくるようなケースがあります。保険会社では、お客様に調査費用を請求することはありません。

このような勧誘があってもすぐに契約はせずに、まずはご加入先の損害保険会社または代理店にご相談ください。

(ご参考)当協会ホームページ「住宅の修理などに関するトラブルにご注意」

https://www.sonpo.or.jp/news/caution/syuri.html





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＜参考資料＞

令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に関する保険金支払状況調査報告用紙＜車両・火災・新種＞









＜1.過去の大きな地震による地震保険金一覧(支払額順)＞

1 平成23年東北地方太平洋沖地震： 発生年月日 2011年03月11日

支払件数 826,474件

支払保険金 12,897億円





2 平成28年熊本地震： 発生年月日 2016年04月14日

支払件数 215,883件

支払保険金 3,913億円





3 令和4年福島県沖を震源とする地震： 発生年月日 2022年03月16日

支払件数 339,169件

支払保険金 2,783億円





4 令和3年福島県沖を震源とする地震： 発生年月日 2021年02月13日

支払件数 246,788件

支払保険金 2,514億円





5 大阪府北部を震源とする地震： 発生年月日 2018年06月18日

支払件数 159,968件

支払保険金 1,252億円





6 令和6年能登半島地震： 発生年月日 2024年01月01日

支払件数 113,575件

支払保険金 1,042億円





7 平成7年兵庫県南部地震： 発生年月日 1995年01月17日

支払件数 65,427件

支払保険金 783億円





8 平成30年北海道胆振東部地震： 発生年月日 2018年09月06日

支払件数 74,372件

支払保険金 539億円





9 宮城県沖を震源とする地震： 発生年月日 2011年04月07日

支払件数 31,019件

支払保険金 324億円





10 宮城県沖を震源とする地震： 発生年月日 2021年03月20日

支払件数 23,600件

支払保険金 190億円





※日本地震再保険株式会社調べ(2025年3月31日現在) に基づき、一般社団法人 日本損害保険協会が作成。

※支払保険金は、千万円単位で四捨五入を行い算出。









＜2. 過去の主な風水災等による保険金の支払い＞

1 平成30年台風21号： 地域 大阪・京都・兵庫等

対象年月日 2018年9月3日～9月5日

支払件数 857,284件

支払保険金 火災・新種 9,363億円

支払保険金 自動車 780億円

支払保険金 海上 535億円

支払保険金 合計 10,678億円





2 令和元年台風19号

(令和元年東日本台風)： 地域 東日本中心

対象年月日 2019年10月6日～13日

支払件数 295,186件

支払保険金 火災・新種 5,181億円

支払保険金 自動車 645億円

支払保険金 合計 5,826億円





3 平成3年台風19号： 地域 全国

対象年月日 1991年9月26日～28日

支払件数 607,324件

支払保険金 火災・新種 5,225億円

支払保険金 自動車 269億円

支払保険金 海上 185億円

支払保険金 合計 5,680億円





4 令和元年台風15号

(令和元年房総半島台風)： 地域 関東中心

対象年月日 2019年9月5日～10日

支払件数 383,585件

支払保険金 火災・新種 4,398億円

支払保険金 自動車 258億円

支払保険金 合計 4,656億円





5 平成16年台風18号： 地域 全国

対象年月日 2004年9月4日～8日

支払件数 427,954件

支払保険金 火災・新種 3,564億円

支払保険金 自動車 259億円

支払保険金 海上 51億円

支払保険金 合計 3,874億円





6 平成26年2月雪害： 地域 関東中心

対象年月日 2014年2月

支払件数 326,591件

支払保険金 火災・新種 2,984億円

支払保険金 自動車 241億円

支払保険金 合計 3,224億円





7 平成11年台風18号： 地域 熊本・山口・福岡等

対象年月日 1999年9月21日～25日

支払件数 306,359件

支払保険金 火災・新種 2,847億円

支払保険金 自動車 212億円

支払保険金 海上 88億円

支払保険金 合計 3,147億円





8 平成30年台風24号： 地域 東京・神奈川・静岡等

対象年月日 2018年9月28日～10月1日

支払件数 412,707件

支払保険金 火災・新種 2,946億円

支払保険金 自動車 115億円

支払保険金 合計 3,061億円





9 平成30年7月豪雨： 地域 岡山・広島・愛媛等

対象年月日 2018年6月28日～7月8日

支払件数 55,320件

支払保険金 火災・新種 1,673億円

支払保険金 自動車 283億円

支払保険金 合計 1,956億円





10 平成27年台風15号： 地域 全国

対象年月日 2015年8月24日～26日

支払件数 225,523件

支払保険金 火災・新種 1,561億円

支払保険金 自動車 81億円

支払保険金 合計 1,642億円





※一般社団法人日本損害保険協会調べ(2026年3月31日現在)。

※支払件数・支払保険金は見込です。支払保険金は千万円単位で四捨五入を行い算出しているため、各項目を合算した値と合計欄の値が一致しないことがあります。