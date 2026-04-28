2025年度に発生した災害により、お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。


一般社団法人 日本損害保険協会(会長：舩曵 真一郎)では、2025年度に事故受付件数および支払保険金等の調査を実施した災害に関して、2026年3月31日(火)現在の状況を更新しましたので、お知らせします。

対象となる災害は、「令和7年青森県東方沖を震源とする地震」と、「令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨」です。詳細は、以下および別紙を参照ください。



＜1. 令和7年青森県東方沖を震源とする地震(発生日:2025年12月8日)について＞

【2026年3月31日現在：日本損害保険協会・外国損害保険協会会員会社等合計】

北海道： 事故受付件数　7,694件

　　　　 対応完了件数　5,196件

　　　　 支払件数　2,973件

　　　　 支払保険金　1,820,659千円

青森県： 事故受付件数　10,188件

　　　　 対応完了件数　9,241件

　　　　 支払件数　6,551件

　　　　 支払保険金　3,605,720千円

岩手県： 事故受付件数　1,599件

　　　　 対応完了件数　1,303件

　　　　 支払件数　886件

　　　　 支払保険金　652,394千円

宮城県： 事故受付件数　813件

　　　　 対応完了件数　716件

　　　　 支払件数　277件

　　　　 支払保険金　202,698千円

その他： 事故受付件数　742件

　　　　 対応完了件数　653件

　　　　 支払件数　244件

　　　　 支払保険金　130,895千円

合計　： 事故受付件数　21,036件

　　　　 対応完了件数　17,109件

　　　　 支払件数　10,931件

　　　　 支払保険金　6,412,366千円


・「事故受付件数」には、建物・家財の事故に関する調査のご依頼のほか、地震保険の補償内容・お客様のご契約内容に関するご相談・お問い合わせなども含まれます。建物・家財の合計値です。

・「対応完了件数」には、調査が完了して実際に保険金をお支払いした件数のほか、保険金のお支払いの対象とならなかった事案やご相談・お問い合わせなどを受け付けた段階で対応完了した事案などの件数が含まれます。



＜2. 2025年度に発生した風水災について＞

●令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨(発生日：2025年8月6日～12日)

【2026年3月31日現在：日本損害保険協会・外国損害保険協会会員会社等合計】

車両保険(商品車含む)　： 事故受付件数(注1)　19,851件

　　　　　　　　　　　　 支払台数・件数(注2)　17,779件

　　　　　　　　　　　　 支払保険金(注2)　26,471,215千円

火災保険　　　　　　　： 事故受付件数(注1)　20,205件

　　　　　　　　　　　　 支払台数・件数(注2)　14,371件

　　　　　　　　　　　　 支払保険金(注2)　38,990,043千円

新種保険(傷害保険含む)： 事故受付件数(注1)　1,521件

　　　　　　　　　　　　 支払台数・件数(注2)　1,271件

　　　　　　　　　　　　 支払保険金(注2)　2,383,100千円

合計　　　　　　　　　： 事故受付件数(注1)　41,577件

　　　　　　　　　　　　 支払台数・件数(注2)　33,421件

　　　　　　　　　　　　 支払保険金(注2)　67,844,358千円


(注1)「事故受付件数」には、事故に関する調査のご依頼のほか、各種損害保険の補償内容・お客様の契約に関するご相談・お問い合わせなども含まれます。

(注2)「支払台数・件数」および「支払保険金」は見込を含む数値のため、実績値とは異なります。



【被災者のみなさまへ】

災害後は、「保険金請求を代行する」・「保険金請求をサポートする」・「保険で直せる」などと言って勧誘する業者と保険契約者とのトラブルが増加します。また、保険会社を装った詐欺まがいの勧誘も見られます。例えば、保険会社の者と称し、電話で損害状況を聴取したうえで、「調査費用がかかるが、保険金が確実に支払われる」などといい、実際に訪問して調査費用を要求してくるようなケースがあります。保険会社では、お客様に調査費用を請求することはありません。

このような勧誘があってもすぐに契約はせずに、まずはご加入先の損害保険会社または代理店にご相談ください。

(ご参考)当協会ホームページ「住宅の修理などに関するトラブルにご注意」

https://www.sonpo.or.jp/news/caution/syuri.html


損保協会では、ホームページ等で様々な情報を発信しています。


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＜参考資料＞

令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に関する保険金支払状況調査報告用紙＜車両・火災・新種＞



＜1.過去の大きな地震による地震保険金一覧(支払額順)＞

1 平成23年東北地方太平洋沖地震： 発生年月日　2011年03月11日

　　　　　　　　　　　　　　　　 支払件数　826,474件

　　　　　　　　　　　　　　　　 支払保険金　12,897億円


2 平成28年熊本地震： 発生年月日　2016年04月14日

　　　　　　　　　　 支払件数　215,883件

　　　　　　　　　　 支払保険金　3,913億円


3 令和4年福島県沖を震源とする地震： 発生年月日　2022年03月16日

　　　　　　　　　　　　　　　　 　 支払件数　339,169件

　　　　　　　　　　　　　　　　 　 支払保険金　2,783億円


4 令和3年福島県沖を震源とする地震： 発生年月日　2021年02月13日

　　　　　　　　　　　　　　　　 　 支払件数　246,788件

　　　　　　　　　　　　　　　　 　 支払保険金　2,514億円


5 大阪府北部を震源とする地震： 発生年月日　2018年06月18日

　　　　　　　　　　　　　　　 支払件数　159,968件

　　　　　　　　　　　　　　　 支払保険金　1,252億円


6 令和6年能登半島地震： 発生年月日　2024年01月01日

　　　　　　　　　　 　 支払件数　113,575件

　　　　　　　　　　 　 支払保険金　1,042億円


7 平成7年兵庫県南部地震： 発生年月日　1995年01月17日

　　　　　　　　　　　 　 支払件数　65,427件

　　　　　　　　　　　 　 支払保険金　783億円


8 平成30年北海道胆振東部地震： 発生年月日　2018年09月06日

　　　　　　　　　　　　　　　 支払件数　74,372件

　　　　　　　　　　　　　　　 支払保険金　539億円


9 宮城県沖を震源とする地震： 発生年月日　2011年04月07日

　　　　　　　　　　　　　　 支払件数　31,019件

　　　　　　　　　　　　　　 支払保険金　324億円


10 宮城県沖を震源とする地震： 発生年月日　2021年03月20日

　　　　　　　　　　　　　 　 支払件数　23,600件

　　　　　　　　　　　　　 　 支払保険金　190億円


※日本地震再保険株式会社調べ(2025年3月31日現在) に基づき、一般社団法人 日本損害保険協会が作成。

※支払保険金は、千万円単位で四捨五入を行い算出。



＜2. 過去の主な風水災等による保険金の支払い＞

1 平成30年台風21号： 地域　大阪・京都・兵庫等

　　　　　　　　　　 対象年月日　2018年9月3日～9月5日

　　　　　　　　　　 支払件数　857,284件

　　　　　　　　　　 支払保険金　火災・新種　9,363億円

　　　　　　　　　　 支払保険金　自動車　780億円

　　　　　　　　　　 支払保険金　海上　535億円

　　　　　　　　　　 支払保険金　合計　10,678億円


2 令和元年台風19号

(令和元年東日本台風)： 地域　東日本中心

　　　　　　　　　　　 対象年月日　2019年10月6日～13日

　　　　　　　　　　　 支払件数　295,186件

　　　　　　　　　　　 支払保険金　火災・新種　5,181億円

　　　　　　　　　　　 支払保険金　自動車　645億円

　　　　　　　　　　　 支払保険金　合計　5,826億円


3 平成3年台風19号： 地域　全国

　　　　　　　　 　 対象年月日　1991年9月26日～28日

　　　　　　　　 　 支払件数　607,324件

　　　　　　　　 　 支払保険金　火災・新種　5,225億円

　　　　　　　　 　 支払保険金　自動車　269億円

　　　　　　　　 　 支払保険金　海上　185億円

　　　　　　　　 　 支払保険金　合計　5,680億円


4 令和元年台風15号

(令和元年房総半島台風)： 地域　関東中心

　　　　　　　　　　　　 対象年月日　2019年9月5日～10日

　　　　　　　　　　　　 支払件数　383,585件

　　　　　　　　　　　　 支払保険金　火災・新種　4,398億円

　　　　　　　　　　　　 支払保険金　自動車　258億円

　　　　　　　　　　　　 支払保険金　合計　4,656億円


5 平成16年台風18号： 地域　全国

　　　　　　　　　　 対象年月日　2004年9月4日～8日

　　　　　　　　　　 支払件数　427,954件

　　　　　　　　　　 支払保険金　火災・新種　3,564億円

　　　　　　　　　　 支払保険金　自動車　259億円

　　　　　　　　　　 支払保険金　海上　51億円

　　　　　　　　　　 支払保険金　合計　3,874億円


6 平成26年2月雪害： 地域　関東中心

　　　　　　　　 　 対象年月日　2014年2月

　　　　　　　　 　 支払件数　326,591件

　　　　　　　　 　 支払保険金　火災・新種　2,984億円

　　　　　　　　 　 支払保険金　自動車　241億円

　　　　　　　　 　 支払保険金　合計　3,224億円


7 平成11年台風18号： 地域　熊本・山口・福岡等

　　　　　　　　　　 対象年月日　1999年9月21日～25日

　　　　　　　　　　 支払件数　306,359件

　　　　　　　　　　 支払保険金　火災・新種　2,847億円

　　　　　　　　　　 支払保険金　自動車　212億円

　　　　　　　　　　 支払保険金　海上　88億円

　　　　　　　　　　 支払保険金　合計　3,147億円


8 平成30年台風24号： 地域　東京・神奈川・静岡等

　　　　　　　　　　 対象年月日　2018年9月28日～10月1日

　　　　　　　　　　 支払件数　412,707件

　　　　　　　　　　 支払保険金　火災・新種　2,946億円

　　　　　　　　　　 支払保険金　自動車　115億円

　　　　　　　　　　 支払保険金　合計　3,061億円


9 平成30年7月豪雨： 地域　岡山・広島・愛媛等

　　　　　　　　 　 対象年月日　2018年6月28日～7月8日

　　　　　　　　 　 支払件数　55,320件

　　　　　　　　 　 支払保険金　火災・新種　1,673億円

　　　　　　　　 　 支払保険金　自動車　283億円

　　　　　　　　 　 支払保険金　合計　1,956億円


10 平成27年台風15号： 地域　全国

　　　　　　　　　 　 対象年月日　2015年8月24日～26日

　　　　　　　　　 　 支払件数　225,523件

　　　　　　　　　 　 支払保険金　火災・新種　1,561億円

　　　　　　　　　 　 支払保険金　自動車　81億円

　　　　　　　　　 　 支払保険金　合計　1,642億円


※一般社団法人日本損害保険協会調べ(2026年3月31日現在)。

※支払件数・支払保険金は見込です。支払保険金は千万円単位で四捨五入を行い算出しているため、各項目を合算した値と合計欄の値が一致しないことがあります。