すべての人が、行きたいときに行きたいところへWILLER初の公式FANBOOK『WILLERで旅するにっぽん』が宝島社より発売決定！

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〜旅や推し活を強力にサポートする１年半のプレミア会員特典付き〜

WILLER株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：村荑茂高、以下「WILLER」）は、株式会社宝島社（本社：東京都千代田区）より、WILLER GROUP初の公式FANBOOKとなるTJMOOK『WILLERで旅するにっぽん』を、2026年6月15日（月）に発売することをお知らせします。







■ すべての人の「行きたい」を叶える、旅を応援する一冊

　高速バスをはじめ、鉄道やレストランバス、オンデマンド交通など、多様な移動サービスを展開するとともに、全国約200社の移動サービス等を取り扱う国内最大級の移動ポータルサイトを運営するWILLER。本誌は、今すぐにでも旅に出たくなる要素を一冊に凝縮した初のFANBOOKです。

■ 本誌限定「WILLER PREMIUM PASSPORT」付き

　本誌の目玉となる特別付録は、「WILLER PREMIUM PASSPORT」。通常は年会費または一定条件の達成が必要な「プレミア会員」に即座にアップグレードでき、さらに通常1年間の会員特典を、1年半にわたりご利用いただけます。

【付録特典のポイント】

　本パスポートの利用により、取得から1年半、プレミア会員特典を回数を気にせずご利用いただけます。

特典内容

いつでも300円OFF（WILLER EXPRESS、国内ツアー商品）

会員限定セールを毎月開催

無料シートランクアップ（当日に空席がある場合）

その他豪華特典（無料招待券・限定グッズ・旅先オプションのプレゼント、優先窓口）

旅行好きの方はもちろん、遠征を繰り返す「推し活」民にとっても、移動を強力にサポートする”最強のチケット”です。

■ 誌面トピックス：今すぐ旅に出たくなるコンテンツが満載

　本誌では、WILLERが提案する新しい旅の形を徹底特集しています。

弾丸旅： WILLER EXPRESSを活用した、効率的で欲張りなモデルコース。

SNSで話題！「トップガンコンテスト」：安全とホスピタリティの頂点を決めるハイウェイパイロット（運転士）たちの熱き戦い。

美食の移動体験： 都内を巡りながら本格コース料理を楽しむ「東京レストランバス」。

海の京都を巡る： 絶景と情緒あふれる「京都丹後鉄道」の旅情特集。

■ 書誌情報

タイトル： TJMOOK WILLERで旅するにっぽん

発売日： 2026年6月15日

価格： 本体1100円＋税

仕様： A4判 / 64ページ

発行元： 株式会社宝島社

■予約・購入サイト

　本誌は以下のサイトよりご予約いただけます。

楽天BOOKS：https://books.rakuten.co.jp/rb/18617791/

宝島社：https://tkj.jp/book/?cd=TD077080&path=&s1=