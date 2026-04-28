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すべての人が、行きたいときに行きたいところへWILLER初の公式FANBOOK『WILLERで旅するにっぽん』が宝島社より発売決定！
〜旅や推し活を強力にサポートする１年半のプレミア会員特典付き〜
WILLER株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：村荑茂高、以下「WILLER」）は、株式会社宝島社（本社：東京都千代田区）より、WILLER GROUP初の公式FANBOOKとなるTJMOOK『WILLERで旅するにっぽん』を、2026年6月15日（月）に発売することをお知らせします。
■ すべての人の「行きたい」を叶える、旅を応援する一冊
高速バスをはじめ、鉄道やレストランバス、オンデマンド交通など、多様な移動サービスを展開するとともに、全国約200社の移動サービス等を取り扱う国内最大級の移動ポータルサイトを運営するWILLER。本誌は、今すぐにでも旅に出たくなる要素を一冊に凝縮した初のFANBOOKです。
■ 本誌限定「WILLER PREMIUM PASSPORT」付き
本誌の目玉となる特別付録は、「WILLER PREMIUM PASSPORT」。通常は年会費または一定条件の達成が必要な「プレミア会員」に即座にアップグレードでき、さらに通常1年間の会員特典を、1年半にわたりご利用いただけます。
【付録特典のポイント】
本パスポートの利用により、取得から1年半、プレミア会員特典を回数を気にせずご利用いただけます。
特典内容
いつでも300円OFF（WILLER EXPRESS、国内ツアー商品）
会員限定セールを毎月開催
無料シートランクアップ（当日に空席がある場合）
その他豪華特典（無料招待券・限定グッズ・旅先オプションのプレゼント、優先窓口）
旅行好きの方はもちろん、遠征を繰り返す「推し活」民にとっても、移動を強力にサポートする”最強のチケット”です。
■ 誌面トピックス：今すぐ旅に出たくなるコンテンツが満載
本誌では、WILLERが提案する新しい旅の形を徹底特集しています。
弾丸旅： WILLER EXPRESSを活用した、効率的で欲張りなモデルコース。
SNSで話題！「トップガンコンテスト」：安全とホスピタリティの頂点を決めるハイウェイパイロット（運転士）たちの熱き戦い。
美食の移動体験： 都内を巡りながら本格コース料理を楽しむ「東京レストランバス」。
海の京都を巡る： 絶景と情緒あふれる「京都丹後鉄道」の旅情特集。
■ 書誌情報
タイトル： TJMOOK WILLERで旅するにっぽん
発売日： 2026年6月15日
価格： 本体1100円＋税
仕様： A4判 / 64ページ
発行元： 株式会社宝島社
■予約・購入サイト
本誌は以下のサイトよりご予約いただけます。
楽天BOOKS：https://books.rakuten.co.jp/rb/18617791/
宝島社：https://tkj.jp/book/?cd=TD077080&path=&s1=
WILLER株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：村荑茂高、以下「WILLER」）は、株式会社宝島社（本社：東京都千代田区）より、WILLER GROUP初の公式FANBOOKとなるTJMOOK『WILLERで旅するにっぽん』を、2026年6月15日（月）に発売することをお知らせします。
■ すべての人の「行きたい」を叶える、旅を応援する一冊
高速バスをはじめ、鉄道やレストランバス、オンデマンド交通など、多様な移動サービスを展開するとともに、全国約200社の移動サービス等を取り扱う国内最大級の移動ポータルサイトを運営するWILLER。本誌は、今すぐにでも旅に出たくなる要素を一冊に凝縮した初のFANBOOKです。
■ 本誌限定「WILLER PREMIUM PASSPORT」付き
本誌の目玉となる特別付録は、「WILLER PREMIUM PASSPORT」。通常は年会費または一定条件の達成が必要な「プレミア会員」に即座にアップグレードでき、さらに通常1年間の会員特典を、1年半にわたりご利用いただけます。
【付録特典のポイント】
本パスポートの利用により、取得から1年半、プレミア会員特典を回数を気にせずご利用いただけます。
特典内容
いつでも300円OFF（WILLER EXPRESS、国内ツアー商品）
会員限定セールを毎月開催
無料シートランクアップ（当日に空席がある場合）
その他豪華特典（無料招待券・限定グッズ・旅先オプションのプレゼント、優先窓口）
旅行好きの方はもちろん、遠征を繰り返す「推し活」民にとっても、移動を強力にサポートする”最強のチケット”です。
■ 誌面トピックス：今すぐ旅に出たくなるコンテンツが満載
本誌では、WILLERが提案する新しい旅の形を徹底特集しています。
弾丸旅： WILLER EXPRESSを活用した、効率的で欲張りなモデルコース。
SNSで話題！「トップガンコンテスト」：安全とホスピタリティの頂点を決めるハイウェイパイロット（運転士）たちの熱き戦い。
美食の移動体験： 都内を巡りながら本格コース料理を楽しむ「東京レストランバス」。
海の京都を巡る： 絶景と情緒あふれる「京都丹後鉄道」の旅情特集。
■ 書誌情報
タイトル： TJMOOK WILLERで旅するにっぽん
発売日： 2026年6月15日
価格： 本体1100円＋税
仕様： A4判 / 64ページ
発行元： 株式会社宝島社
■予約・購入サイト
本誌は以下のサイトよりご予約いただけます。
楽天BOOKS：https://books.rakuten.co.jp/rb/18617791/
宝島社：https://tkj.jp/book/?cd=TD077080&path=&s1=