会員制リゾート事業、ホテル・旅館運営再生事業を担う「株式会社リロバケーションズ(本社：東京都新宿区新宿5-17-9、代表取締役社長 田村佳克)」は、同社運営施設での滞在の様子をSNSへ投稿することで継続的な収益を可能とする「SNSアンバサダープログラム」を2026年5月11日より開始いたします。 リロホテルズ＆リゾーツ：https://relohotels.com/ SNSアンバサダープログラム：https://relohotels.com/news/info/19361/

当社は全国で45施設以上のリゾートホテル・旅館を展開しています。 近年、SNSは単なる情報収集の手段にとどまらず、旅行先の意思決定に大きな影響を与える存在となっています。当社では、旅行者・発信者・地域をつなぎ、それぞれに新たな価値が生まれる仕組みを構築したいと考え、本プログラムを開始することといたしました。 本プログラムでは、宿泊先を検討中の方は予約の手間を軽減しながら特典を受けられ、アンバサダーの方は施設での滞在投稿が予約に繋がることで収益を得ることができます。 本取り組みによって、より多くの方に地域の魅力を届けるとともに、新たな旅行需要の創出と地域活性化への貢献を目指してまいります。

■SNSアンバサダープログラム 概要

＜内容＞ ①対象施設へ無料でご宿泊 ②ご宿泊後、SNSへ滞在の様子を投稿 ③投稿時に専用クーポンコードを記載 ④投稿を見た方がクーポンコードを入力してご宿泊 ⑤ご宿泊成立時に手数料が発生 ⑥月間の宿泊完了件数により手数料を受け取り ※手数料はアンバサダーのランクにより決定 ※登録時のアンバサダーランクはフォロワー数で決定 手数料＝宿泊料金に対する％ 【アンバサダーランク】プラチナ10％／ゴールド8％／シルバー5％／ブロンズ3％ ※投稿の際は、本プログラムへの参加に基づく投稿である旨（#PR）を明示 SNSアンバサダープログラム：https://relohotels.com/news/info/19361/

■募集要項

募集開始日：2026年5月11日～ 宿泊施設：リロホテルズ＆リゾーツの一部施設 客室：こちらで指定いたします 食事：1泊2食付き（基本コース） 交通費：自費にてご負担ください 応募資格：Instagramフォロワー数5,000名以上、規約を順守できる方 採用基準：これまでのご投稿内容を参考に判断 採用時のご連絡方法：該当者の方へメールにてご連絡 ※不採用の場合、理由はお伝え出来ない旨ご了承ください

■応募から参加までの流れ

①専用フォームよりご応募 ②採用のご連絡 ③契約締結 ④施設へご宿泊 ⑤投稿内容事前確認 ⑥投稿開始 ⑦月間の宿泊成立数により手数料受け取り

■応募方法

以下項目を入力の上、専用フォームよりご応募ください ・お名前 ・メールアドレス ・Instagramアカウント URL ・Instagramアカウント フォロワー数（応募時点） ・その他 （Instagram以外にも投稿できる媒体がございましたら、媒体名とアカウントURLをご記入ください）

■応募フォーム

https://x.gd/1zLbT

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/ 公式X：https://x.com/Relo_hotels 公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ -人と地域を豊かに-人生に煌めく旅を！ □所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9 TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971 □公式サイト：https://relovacations.com/ □設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円 □代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克 □事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業

本件に関する報道関係のお問い合わせ先 株式会社リロバケーションズ ファシリティマネジメントユニット 広報・デザイングループ 宮木 e-mail：rv.pr@relo.jp 公式サイト：https://relovacations.com/