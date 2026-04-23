明治学院大学では、2026年5月23日(土)・24日(日)に第29回戸塚まつりを横浜キャンパスにて開催いたします。

戸塚まつりは「地域との繋がり」を重視し、「福祉・国際・環境」を三本柱に据えた大学祭で、学生団体が中心となって運営しています。

2026年度の戸塚まつりのテーマは、「祭縁～未来を紬ぎ、ヒカリを灯す～」。関わってくださる全ての方とのつながりを大切にし、より進化した戸塚まつりを新たに紬いでいきたいという思いがテーマに込められています。今年度からフリーマーケット企画が復活する他、昨年大好評をいただいた江ノ電バスとのコラボ企画、防災をテーマとした企画も行います。また、戸塚まつり三本柱を意識した新たな環境企画、国際企画を実施し、更にパワーアップした戸塚まつりをお届けします。





昨年度戸塚まつりの様子





■今年度の目玉企画

1) フリーマーケット企画

2019年を最後に休止していたフリーマーケット企画が、今年の戸塚まつりから復活いたします。本企画では、リユース品の販売に加え、食品やハンドメイド品の販売など、多彩なお店が並びます。会場は、昨年秋に完成した11号館前広場で、2019年と同じ場所ながら、新たな景観の中でお楽しみいただけます。





2019年度フリーマーケットの様子





2) 江ノ電バス企画

地域ならびに明治学院大学とも深い関わりを持つ、江ノ電バスにご協力いただき、大型バスの展示や乗車体験、お子様向けには制帽を身につけての記念撮影などを企画しています。地域における、交通安全とバリアフリーの輪を広げることを目指します。





江ノ電バス





3) ソナエルミライLABO

災害が「起こる前」に焦点を当て、防災についての知識を深められるクイズや展示などを行います。また、起震車による揺れの体験も実施し、改めて防災を意識するためのきっかけづくりを目的としています。





起震車





4) 環境企画

環境問題を「身近に考える」ことをテーマに、合同会社肩車、エールヨコハマ、横浜市資源リサイクル事業協同組合とコラボしてリサイクルやアップサイクルを体験できる展示・企画を行います。楽しみながら環境意識を高めることを目的としています。





5) 国際企画

横浜キャンパスに国際学部が開設してから40周年を迎えたことを記念し、国際企画を行います。国際学部や横浜キャンパス、戸塚に関しての展示や国際色豊かな明治学院大学を体感でき、留学生との交流会も企画しています。









【戸塚まつり詳細】

テーマ ： 祭縁～未来を紬ぎ、ヒカリを灯す～

日時 ： 5月23日(土) 13:30～18:00

5月24日(日) 10:00～16:00

場所 ： 明治学院大学 横浜キャンパス

入場料 ： なし

申込み ： 不要

大学webページ： https://www.meijigakuin.ac.jp/campuslife/festa/





戸塚まつり準備会公式SNS

X ： https://x.com/totuka_maturi?s=21

Instagram： https://www.instagram.com/totukamaturi/





戸塚まつり準備会公式SNS





今年度から新たに戸塚まつり公式Webサイトを作成いたします。

公開は5月上旬頃を予定しております。









【各企画の紹介】

●パフォーマンス企画

学内の団体だけではなく、戸塚密着型シンガーソングライターkaho*さん( https://kaaaaho.jimdofree.com/ )をはじめとした、戸塚近辺で活動している方々の様々なパフォーマンスを見ることができます。

昨年同様、屋外ステージを設置する予定のため、迫力あるパフォーマンスをお楽しみいただけます。





戸塚密着型シンガーソングライターkaho*さん





●屋外企画

屋外にて、学内団体や戸塚地域の方々などが、食べ物や飲み物を販売します。キッチンカーの出店もあります。





昨年の屋外企画の様子





●屋内企画

学内施設にて、学内団体や戸塚地域の方々などが、体験講座や活動発表、雑貨や食品の販売を行います。





昨年の屋内企画の様子





●アイス-1グランプリ

横濱アイス工房( https://www.yokohama-onofarm.com/yokohama-ice/ )の全面協力のもと、戸塚まつり準備会や、明治学院大学「ごはん部」の学生が、戸塚まつりでしか味わえない明治学院大学オリジナルフレーバーを考案し、戸塚まつり当日に人気投票を行う企画です。





昨年のアイス-1グランプリ





●スポーツフェスティバル

明治学院大学の体育会団体と協力し、地域の子どもたちを対象とした体験型スポーツ企画を実施いたします。子供たちのスポーツの楽しさや地域とのつながりを育み、未来へ続くヒカリとなることを目指します。





昨年のスポーツフェスティバルの様子





●MGヤギ牧場

普段横浜キャンパスをエコに除草してくれているヤギと触れ合える大人気イベントです。





昨年のMGヤギ牧場の様子





●その他企画

横浜キャンパスを周りながらクイズに答え、全てクリアをするとくじ引きができるクイズ企画や、ヨーヨー釣り・輪投げなどを楽しめる縁日企画など、お子様にもお楽しみいただける企画を多数開催いたします。





昨年度の縁日企画の様子





□■明治学院大学について■□

創設者は“ヘボン式ローマ字”の考案や和英・英和辞書『和英語林集成』の編纂、聖書の日本語訳完成などの業績があるヘボン博士。建学の精神である「キリスト教による人格教育」と学問の自由を基礎とし、ヘボン博士が貫いた“Do for Others(他者への貢献)”を教育理念としています。2024年に本学初の理系学部「情報数理学部」と「情報科学融合領域センター」を開設し、2027年4月には大学院に情報数理学研究科を設置する構想を進めています(仮称・設置構想中)。スポーツ分野では2030年度までに箱根駅伝本選出場を本気で目指し、MG箱根駅伝2030プロジェクト「Road to HAKONE 2030」に取り組んでいます。





▼大学公式Webサイト

https://www.meijigakuin.ac.jp