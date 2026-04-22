北海道ホテル&リゾート株式会社(本社：北海道)が運営する「サウナコタンサッポロ」は、従業員5名以上の企業を対象とした新しい福利厚生プランの提供を本格開始いたします。

月額無料のプランから、入浴ギフト券がセットになったお得なプランまで、企業の規模や予算に合わせた4つの選択肢をご用意。仕事終わりのリフレッシュや社内コミュニケーションの活性化を、「ととのい」を通じて支援します。





こだわりのサウナ室





■ プラン提供の背景

「仕事のストレスを解消したい」「従業員の健康増進を図りたい」という企業のニーズに応え、札幌で親しまれるサウナ・温浴施設として何か貢献できないかと考え、このプランが誕生しました。

本プランでは、従業員様が100円引きで入館できるだけでなく、お連れ様1名まで同様の割引が適用されるため、同僚や家族との利用も促進します。さらに有料プランでは、無料入浴券もご用意。従業員はもちろん、取引先や顧客向け、社内表彰などにもご利用可能です。

また、従業員5名から申し込み可能とすることで、「福利厚生は大企業のもの」と思われがちな中小企業の皆様にも、手軽に導入いただけるようハードルを下げました。









■ 選べる4つのプラン詳細

企業のニーズに合わせてカスタマイズも可能な、柔軟なラインナップです。





(1) 無料プラン

月額費用：0円

特典内容：従業員とお連れ様1名までが100円割引で入館可能。





(2) 2万円プラン

月額費用：20,000円(税込)

特典内容：無料入浴券(ギフト券)20枚を提供(8,000円分お得)。100円割引特典付き。





(3) 5万円プラン

月額費用：50,000円(税込)

特典内容：無料入浴券(ギフト券)50枚を提供(20,000円分お得)。100円割引特典付き。





(4) 10万円プラン

月額費用：100,000円(税込)

特典内容：無料入浴券(ギフト券)100枚を提供(40,000円分お得)。





さらに売店商品10％OFFの特典付き。









■ 「サウナコタン」の魅力

● 充実のサウナ・温浴施設：

ととのえ親方監修のサウナ室や札幌最大級のととのいスペース、各2種の内湯と露天風呂でリラックス。

● ラウンジスペース：

ハンモックやゆったりしたソファを備え、ボードゲームやコミック・雑誌も完備。リラックスタイムにも、家族でも楽しめます。

● コワーキングスペース：

Wi-Fi＆電源完備。12：00～17：00は無料コーヒーも。ワーケーションもどうぞ。

● キッズスペース：

ボールプールにぬりえに絵本。こどもも大満足。小さいお子様も楽しめます。

● お食事処：

こだわりの熱々のサウナ飯や人気のバスクチーズケーキなどの食事メニューが楽しめます。

1日中楽しめる「癒し」と「遊び」が融合した空間で、「ととのう」贅沢なひとときを！





サウナコタンロビー





■ 施設概要・お問い合わせ

施設名 ： サウナコタンサッポロ

所在地 ： 〒062-0034 北海道札幌市豊平区西岡4条3丁目7-45

営業時間 ： 11：00～23：00(最終受付22：30) ※金土は24：00まで

お申し込み方法： HPの専用フォームまたはお電話にて受付

URL ： https://sauna-cotan.com/business

電話番号 ： 011-857-2626