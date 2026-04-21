株式会社EISHIN、今後の日本を牽引する成長企業「ベストベンチャー100」に初選出！

株式会社EISHIN

■冒頭コメント

2026年1月、株式会社EISHIN（本社：東京都品川区、代表取締役：五十嵐 大士、以下「EISHIN」）は、イシン株式会社が主催する、今後の成長が期待されるベンチャー企業100社を選出する「ベストベンチャー100」に初めて選出されましたことをお知らせいたします。

■「ベストベンチャー100」とは

「ベストベンチャー100」とは、これから成長が期待されるベンチャー企業100社限定のサイトで、ベンチャー通信を運営するイシン株式会社が提供しています。

ベンチャー企業の健全な育成を目的とし、「経営者の資質」「ビジネスモデルの独自性」「成長性」などの厳しい審査基準のもと、審査委員の評価により選出されます。

・ベストベンチャー100 公式サイト：https://best100.v-tsushin.jp/

◼︎選出の背景とEISHINの強み

EISHINは、「全企業、全求職者に最高の出会いを」というビジョンのもと、候補者体験を向上させる「採用CX（Candidate Experience）」を軸とした採用支援事業を展開しております。

今回、以下の実績や事業の将来性が高く評価され、初選出に至りました。

1. 「採用CX」を軸とした独自ソリューションと高い専門性

自社プロダクト「採用CXクラウド」の展開に加え、各分野のプロフェッショナル（セールス、クリエイティブディレクター、エンジニア、デザイナー、マーケターなど）が集中して支援を行う「専門特化の分業制」を確立。高い生産性と質の高いコンサルティングを実現し、先日にはIndeed特別認定パートナーにおいて「ゴールドパートナー」への昇格も果たしました。

2. 圧倒的な成長スピードと強固な経営基盤

創業から年平均成長率（CAGR）約86%というハイスピードで事業を拡大し、創業6期目には売上15億円を達成いたしました。また、国内最大手ベンチャーキャピタルであるJAFCOよりシリーズAラウンドでの資金調達を完了しており、事業拡大とプロダクト開発への投資をさらに加速させています。

◼︎弊社代表取締役からのコメント

株式会社EISHIN 代表取締役 五十嵐 大士

この度、日本全国の数あるベンチャー企業の中から「ベストベンチャー100」に初選出いただいたことを大変光栄に思います。これもひとえに、日頃より弊社を信頼し大切な採用活動をお任せいただいているクライアント企業の皆様、そして、共に高い目標に向かって日々奔走してくれている社員のおかげです。

”採用”は経営の根幹でありながら、長年多くの企業が悩みを抱え続けています。

私たちは「根本的に採用業界を良くするために必要なことは何か」を常に突き詰め、今までに無い価値を市場に創出してまいります。今回の選出を一つの通過点とし、採用業界のNo.1パートナー、そして上場（IPO）を目指してさらなる飛躍を遂げていく所存です。

◼︎上場に向けた急成長フェーズ！共に働く仲間を積極採用中！

現在、株式会社EISHINではともに事業成長に奔走する仲間を探しています！

”全企業、全求職者に最高の出会い”をマッチングできるよう、採用業界のNo.1を目指しています。

現在、さまざまな事業を立ち上げ、急速に規模を拡大している成長段階にあります。

各分野に特化した分業制をとっており、セールス(採用CXコンサル)・クリエイティブディレクター・エンジニア・デザイナー・マーケター等、それぞれのプロフェッショナルが専門分野に集中できる環境を整えることで、高い生産性と成果を実現できています。分業制により専門性の高い採用コンサル・支援ができ、お客様からも満足頂いています。

上場に向けて急成長中のEISHINで一緒に働きませんか？

採用特設サイト：https://lp-saiyo.ei-shin.com/

◼︎当社概要

会社名：株式会社EISHIN

所在地：東京都品川区上大崎3-14-35 山手ビル3階B区画

代表取締役：五十嵐 大士

設立年月日：2020年1月15日

事業内容概要：

コーポレートサイト：https://ei-shin.com/

採用CXクラウドサービスサイト：https://hrcxcloud.com/

採用ピッチ資料制作事例：https://hrcxcloud.com/achievement-pitch/

導入事例紹介：https://hrcxcloud.com/case-study/