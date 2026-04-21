【ココモーラ】30代の転職サイト利用に関するアンケート調査を実施

株式会社ゼロアクセル

※調査結果をもとに作られた記事は以下のリンクから確認できます。

https://cc-moola.com/job-change/ranking/tenshoku-site-30s

※アンケート調査の結果はこちらから確認できます。

https://cc-moola.com/job-change/survey/tenshoku-site-30s-questionnaire

調査サマリー- 30代の転職目的は、「未経験業界・職種への転職」(35.0%)が最多となりつつ、「同業界・職種でのキャリアアップ」(31.1%)も同程度。20代に比べてキャリア志向も強まりつつ、挑戦と安定の両軸で転職を検討する傾向が見られる。- 利用サイトは「リクルートエージェント」「doda」(各29.1%)が最多で、メイン利用でもリクルートエージェント(20.4%)がトップとなった。また、2社以上の併用は64.0%と高く、複数サービスを比較しながら活用する動きがより顕著となっている。- 満足度は「満足以上」で67.0%と一定の評価を得ており、理由は「求人数の多さ」(43.7%)や「キャリアに合った求人」(35.0%)が中心。一方で、「求人の質のばらつき」(32.0%)や年収条件への不満(18.5%)も見られ、質重視のニーズの高さがうかがえる。転職サイトに関する独自アンケート調査[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/527_1_1aef17fb3b0637eb93e3b4e8b3f5d0aa.jpg?v=202604211051 ]

■今回の転職の目的は？

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/527_2_45fa92f58664900123e32b6096b3e916.jpg?v=202604211051 ]

■利用した転職サイトをすべて教えてください。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/527_3_8ca6f2dd30ce36c04af27fd58539dcb6.jpg?v=202604211051 ]

■メインで利用した転職サイトは？

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/527_4_6754a13c415db36361fbde7db0397d57.jpg?v=202604211051 ]

■転職サイトは合計で何社利用しましたか？

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/527_5_9e961e5ab96cf739d59f98ef0b84a6b6.jpg?v=202604211051 ]

■メインで利用した転職サイトの満足度を教えてください。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/527_6_4ae9c43f9c0aa6b6f237dafc9ecdea84.jpg?v=202604211051 ]

■転職サイトで良かった点を教えてください。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/527_7_4a2941c1d3cc893235209785d40996bf.jpg?v=202604211051 ]

■転職サイトで不満だった点を教えてください。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/527_8_17a78316b0dd2fe4b18fb2852911904b.jpg?v=202604211051 ]

■転職サイトを利用する際に、重視したポイントを教えてください。

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/527_9_e90effe01142cd31564bf2b6582b7c63.jpg?v=202604211051 ]

ココモーラについて

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株式会社ゼロアクセルについて

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 10F

代表者：代表取締役 大福 裕貴

設立：2020年4月

事業内容：メディア運営事業

公式サイト：https://zero-accel.co.jp/

■関連会社

株式会社BimoRa

コーポレートサイト https://bimora.co.jp/

公式EC https://bimora.jp/



株式会社ワンプレート

コーポレートサイト https://wan-plate.co.jp/

公式EC https://wan-plate.jp/



株式会社ザ・建物

コーポレートサイト https://the-building.co.jp/

赤坂駅前店 https://the-from.com/shop/02

昭和通り店 https://the-from.com/shop/01

■関連事業

GLOW-NAVI（グロウナビ）

https://glownavi.com/



おうちにプロ

https://ouchipro.com/

ゼロメディア

https://zero-medi.com/