【京都産業大学】恒星間空間からきた彗星の太陽接近前後の変化を捉えた！〜すばる望遠鏡がとらえた3I/ATLASのCO2/H2O比〜米国天文学会誌 The Astronomical Journal（アストロノミカル・ジャーナル）に掲載

【京都産業大学】恒星間空間からきた彗星の太陽接近前後の変化を捉えた！〜すばる望遠鏡がとらえた3I/ATLASのCO2/H2O比〜米国天文学会誌 The Astronomical Journal（アストロノミカル・ジャーナル）に掲載