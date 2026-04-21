スマートCRMプラットフォーム『betrend』を提供するビートレンド株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：井上 英昭、以下 ビートレンド)は、『betrend』の外部システム連携プログラム『betrend connect』の新ラインナップとして、株式会社寺岡精工(本社：東京都大田区、代表取締役社長：山本 宏輔、以下 寺岡精工)が展開する店舗総合管理システム『netDoA(ネットドア)』を追加したことをお知らせいたします。





本連携により、『netDoA』を導入している小売・流通事業者様は、店舗や外出先など「いつでもどこでも」確認できる詳細な購買データを、『betrend』上の会員情報とスムーズに紐付けることが可能になります。





これまで分断されがちだった「現場でのリアルタイムな購買行動」と「アプリ・メール等での顧客接点」を同一プラットフォーム上で管理。店舗横並びでの売上比較といった『netDoA』の分析力に顧客軸の視点を加えることで、購買傾向や顧客属性に基づくセグメントごとの的確なアプローチをより身近なものとして実現します。





寺岡精工製機器との連携イメージ





■『betrend connect』について

ビートレンドではこれまで、変化し続ける顧客接点や購買行動に対応する企業様の店舗運営をサポートするため、様々な外部システムとの連携を強化してまいりました。





これら連携済みのシステムをパートナープログラム『betrend connect』として体系化することで、導入企業様は費用負担を抑えつつ、連携可能なラインナップを容易に把握できるようになります。これにより、店舗DXやOMOの実現をさらに身近なものとして後押しすることを目指しています。





『betrend connect』パートナー一覧(一部抜粋)





■本連携の主な特長

本連携により、netDoAが提供する「いつでもどこでも確認できる売上データ」と、betrendの「顧客属性・行動データ」がクラウド上で統合されます。店舗経営における「人」と「モノ」の動きをシームレスに紐付けることで、現場の負荷を最小限に抑えつつ、迅速な経営判断に基づいた戦略的な店舗運営を支援します。





・実店舗の「購買行動」に基づいた、無駄のない精緻な販促

netDoAで管理される詳細な販売実績に基づいたセグメント配信が可能になります。従来の“全員一律”の販促から脱却し、店舗横並びでの売上比較から見えてきた“特定の商品を購入した層”や“来店が遠のいている層”など、顧客の状態に合わせた最適なアプローチを自動化。販促コストを抑えつつ、再来店率の向上に貢献します。





・マスター統一とリアルタイム連携による店舗運営の効率化

netDoAで本部一括管理された正確な商品マスターと、betrendの会員証が連携します。レジでのオペレーション負荷を増やすことなくポイント付与やデータ蓄積を完結できるだけでなく、店舗ごとのマスター管理の手間を削減し、スタッフが接客や店舗運営に注力できる環境作りを支援します。





・「人・モノ・金」を統合した、データドリブンな店舗経営の実現

netDoAの売上データとbetrendの顧客データを統合した多角的な分析が可能になります。クラウド管理により、万一の災害時でも大切なデータは保護され、迅速な営業再開をサポートします。初期投資を抑えた最適なシステム構築を提案し、LTV(顧客生涯価値)の向上に直結する、安定したデータドリブンな経営判断を支援します。









■今後の展望

本連携を通じて、netDoAを導入されている小売・流通事業者様の店舗デジタル化をさらにサポートしてまいります。これまで築いてきた寺岡精工との協力関係を活かし、現場の作業効率向上や、データに基づく無理のない店舗運営をより一層お手伝いいたします。









■『netDoA』について

売上実績のリアルタイム閲覧や商品マスターの本部一元管理を可能にするクラウド型店舗総合管理システムです。インターネット環境があれば、店舗・本部・出張先など「いつでもどこでも」最新の販売情報が確認でき、迅速な経営判断や会議資料の作成、店舗間比較に活用いただけます。また、クラウドとサーバー構築の柔軟な選択によるコスト最適化や、データセンターでの強固なバックアップによる災害対策など、安心かつ効率的な店舗づくりを支えます。









■株式会社寺岡精工について

1925年創業。流通小売、食品製造、ロジスティクス、飲食・サービスの4事業分野およびサポートサービス、クラウドサービスにおいて、精密機器等の開発・製造・販売・保守を行う精密機器メーカー。

ウェブサイト： https://www.teraokaseiko.com/









■スマートCRMプラットフォーム『betrend』について

ビートレンド株式会社が提供する、スマートフォン・携帯電話を活用し、企業がお客様へ情報配信可能なスマートCRMシステムです。スマートフォンアプリのプッシュ通知やメール、LINEなどのマルチコンタクトチャネルを有し、最適な情報配信手段を利用できます。また、ご利用金額・ポイント・来店などの行動履歴を分析・活用し、お客様にあわせた効率的なマーケティング施策を支援します。飲食・小売・サービス業を中心に幅広い業種・業態での導入実績がございます。





『betrend』サービス紹介動画 ： https://youtu.be/T6UYt4Q2gys

『betrend』×『LINEミニアプリ』連携紹介動画： https://youtu.be/tb8FAwCEY74

サービスサイト ： https://www.betrend.com/service









■ビートレンド株式会社について

ビートレンド株式会社は、スマートフォン・タブレット・携帯電話などを活用し、企業が顧客との接点を統合的に管理・運用可能なスマートCRMを実現するプラットフォーム『betrend』を開発。2000年の創業以来、マーケティング手法の変化に対応し機能追加を行い、流通業や飲食・サービス業を中心に導入されています。情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS(ISO27001))認証取得のシステム運用とプライバシーマーク取得の個人情報管理体制により、安全で信頼性の高いシステムを提供しています。

ウェブサイト： https://www.betrend.com/





※本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。