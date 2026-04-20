株式会社フェリエスト、東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへ新規上場のお知らせ

株式会社フェリエスト

株式会社フェリエスト(本社：東京都中央区、以下「当社」)は、本日 2026年４月20日、株式会社東京証券取引所TOKYO PRO Marketに株式を上場いたしました（証券コード557A）ので、お知らせします。

これもひとえに皆様の温かいご支援の賜物と心より感謝申し上げます。今後も、上場企業としての社会的責任を自覚し、企業価値向上に邁進し、皆様方のご期待に応えるよう努力を続けてまいる所存でございます。

フェリエストについて

当社は、「可能性を最大限に発揮できる世の中を作り、幸せの連鎖を広げる」というミッションのもと、SNSマーケティング事業を展開しております。

SNSアカウント運用を軸に、ショート動画制作、インフルエンサー施策、SNS広告運用、キャスティング、撮影などを組み合わせ、戦略設計から実行、分析、改善までを一気通貫で提供しています。



■事業背景

現在、良い商品やサービスがあっても、それが正しく伝わらないことで埋もれてしまう企業が数多く存在しています。

実際に、売上が伸び悩む企業や、採用がうまくいかず成長が止まってしまう企業の多くが、「伝え方」に課題を抱えています。

SNSは重要なマーケティング手法として定着していますが、成果につながる形で活用できている企業はまだ限られています。



■当社の特徴

当社はこの課題に対し、SNSマーケティングを通じて、売上・ブランド・採用を一体で成長させる支援を行っています。

最大の特徴は、戦略から実行、改善までを分断せずに提供する「一気通貫モデル」にあります。

また、500社以上の運用実績をもとに、成果創出のプロセスを構造化し、再現性のあるモデルとして提供している点も強みです。

これにより、一部の成功事例に依存するのではなく、複数のクライアントで安定して成果を出すことが可能となっています。



■今後の展望

今後は、SNS運用で蓄積したデータを活用し、AIによる分析・可視化を進めることで、再現性のある成果創出モデルをさらに高度化していきます。

また、TikTok ShopなどSNSを起点とした購買領域にも事業を拡張し、企業の成長をよりダイレクトに支援してまいります。

当社は、SNSマーケティング領域において、継続的に価値提供を行いながら、業界No.1を目指してまいります。

ご挨拶（代表取締役 吉田 大太）

当社は、「可能性を最大限に発揮できる世の中を作り、幸せの連鎖を広げる」をミッションに掲げ、SNSマーケティング事業を展開しています。

SNSが当たり前となった現代において、本来価値ある商品やサービスが、正しく伝わらず埋もれているのも事実です。

私たちは、SNSアカウント運用を軸に、企業の価値を社会に届け、成長を支援しています。

今回の上場を新たな起点とし、さらなる成長に挑戦してまいります。

新規上場に関する詳細

新規上場に関する詳細につきましては、当社IRページおよび日本取引所グループのウェブサイト

「銘柄一覧（TOKYO PRO Market）」をご参照ください。

（株式会社フェリエスト：https://www.feriest.com/ir/）

（東京証券取引所：https://www.jpx.co.jp/equities/products/tpm/issues/index.html）

会社概要

株式会社フェリエスト

代表者 ： 代表取締役 吉田 大太

設立 ： 2016年8月

所在地 ： 東京都中央区晴海1丁目8-10 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX棟 24F

事業内容： SNSマーケティング事業（SNSアカウント運用（Instagram、TikTok、YouTube、X）、ショート動画制作、インフルエンサープロモーション、SNS広告運用等）

U R L ： https://www.feriest.com/