ペットフードはドギーマン♪のテレビCMでお馴染みのペットメーカー、ドギーマンハヤシ株式会社(所在地：大阪府大阪市東成区、代表：林 雄一)は、ドギーマンハヤシのわんちゃんブランド「ドギーマン」の魅力を一緒に伝えてくれる、わんちゃんアンバサダー「ドギーマンアンバサダー 第3期ドギバサダー」を大募集いたします。





第3期ドギバサダー大募集！





■ドギバサダー就任の特典はこちら

1. ドギーマン商品をプレゼント

2. 第3期ドギバサダー就任記念ビジュアル制作

3. 第3期ドギバサダーオリジナルプロフィールシート制作

4. ドギーマン各種公式SNSへの掲載









【応募方法】

(1) ドギーマン公式Instagram( https://www.instagram.com/doggyman_pr/ )

もしくはドギーマン公式X( https://x.com/doggyman_pr )をフォロー

(2) 下記エントリーフォームをご入力





▼こちらのエントリーフォームからご応募ください▼

※ドギーマン公式SNSのプロフィールに掲載しているURLからでもご応募いただけます。

https://cvkb.f.msgs.jp/n/form/cvkb/6beM3ETYnHXBkBpVhcnDy









【応募期間】

2026年4月17日(金)～2026年5月1日(金)23:59

※やむを得ない事情により変更する場合がございます。









【飼い主様の応募資格】

(1)満18歳以上であること

(2)応募するわんちゃんと暮らしていること

(3)応募規約に同意していること

(4)ドギーマン公式アカウント(Instagram・Xのどちらかのみでも可)をフォローしていること









【当選発表】

当選者には5月下旬頃に事務局からSNSのDMにてお送りいたします。

※やむを得ない事情により変更する場合がございます。









【活動内容】

・ペットの素敵なお写真を複数枚ご提供いただきます。

・投稿期間中(約4ヶ月間)お渡しした商品レビューと商品使用動画を最低月1回以上1商品、動画投稿いただきます。

・就任期間中、使用している様子の動画やお写真をご提供いただきます。ご提供いただいた動画素材はこちらで編集し、ドギーマン各種公式SNSコンテンツ内のモデルとして使用・投稿させていただきます。

★そのほか詳細は、第3期ドギバサダー採用者様にご連絡させていただきます。









【アンバサダー投稿期間】

2026年7月～2026年10月末まで

※やむを得ない事情により変更する場合がございます。









【アンバサダー就任期間】

2026年7月～2026年12月末まで

※やむを得ない事情により変更する場合がございます。









【プライバシーポリシー】

本キャンペーンを通じて得た応募者及び当選者の個人情報を、本選考結果の通知・商品発送のために利用するものとします。個人情報の取扱いについてドギーマン公式ウェブサイトのプライバシーポリシー( https://www.doggyman.com/?p=privacy )に従うものとします。









【その他】

応募の取り消しまたは採用の辞退を希望する場合は、辞退の理由を記載し事務局( info@doggyman-cp.com )までご連絡ください。一度応募の取り消しまたは採用を辞退した場合、その後再度応募または活動いただくことはできません。ただし、次の応募期間となった場合は、再度ご応募いただくことが可能です。









費用は一切かかりません！

たくさんのわんちゃんのご応募お待ちしております！









【お問い合わせ先】

ドギーマンアンバサダー 第3期ドギバサダー運営事務局

info@doggyman-cp.com

※ご不明点などは、上記よりお問い合わせください。

※平日 10:00～17:00(土日祝日年末年始/夏季休暇除く)









＜ドギーマンアンバサダー 第3期ドギバサダー 応募規約＞

ドギーマンハヤシ株式会社(以下「当社」といいます)は、第3期ドギバサダー(第2条に定義します。以下同じ)の応募及び活動に関し、以下のとおり規約を定めます。第3期ドギバサダーに応募される方(以下「応募者」といいます)は、本規約をご承諾いただいたものといたします。

※Meta社及びInstagram、X社とは一切関係ありません。





第1条(本規約の範囲及び変更)

1. 本規約は、当社と第3期ドギバサダーまたは応募者との間に適用されます。

2. 当社は、第3期ドギバサダーの承諾を得ることなく、当社のホームページ上での告知その他当社が適当と判断する方法で通知または公表することにより、本規約を変更出来るものとします。





第2条(定義)

「第3期ドギバサダー」とは、応募者の中から、当社の審査(以下「本オーディション」といいます)を経て、当社が認定した者をいいます。





第3条(第3期ドギバサダーの活動内容)

1. 第3期ドギバサダーの活動内容は、当社がプレゼントした当社製品について、X・Instagramにご自身のSNSから投稿していただきます。指定の投稿期間中は毎月1回以上、動画での投稿をお願いいたします。また、就任決定時にはペットのお写真のご提供をいただきます。

2. 第3期ドギバサダーの就任期間は、2026年7月から2026年12月末までとさせていただきます。ただし、第1項の活動が見受けられない等、当社が第3期ドギバサダーの認定を継続することが適切でないと判断した場合、当社は認定を取り消すことができます。

活動期間以降も第3期ドギバサダーに関する発信はドギーマン・キャティーマン公式SNS・ドギーマン公式WEBサイト等で実施していく予定です。

3. 第3期ドギバサダーが、当社が別途指定するハッシュタグをつけて投稿した内容(以下「投稿内容」といいます)・また当社にて加工編集した内容については、当社に対して、その著作権の利用(当社のホームページや公式SNS、展示会での利用、そのほか広報物等での掲載を含みます)を許諾するものとし、著作者人格権を行使しません。

4. 第3期ドギバサダーは、投稿内容の作成・投稿に関して、第三者に委託することはできません。





第4条(第3期ドギバサダーの表明保証、禁止行為等)

1. 第3期ドギバサダーは、投稿内容に関し、第三者の著作権等の知的財産権、又はプライバシー権、肖像権、名誉権等の人格権を含む一切の権利を侵害しないことを保証します。

2. 第3期ドギバサダー及び応募者は、以下の行為を行わないものとします。

(1) 当社または第三者を差別、批判、攻撃、誹謗中傷する行為

(2) 当社または本オーディションの運営を妨げる行為、またはその恐れのある行為

(3) 当社の業務を阻害する行為、または不利益を与える行為。特に、当社の品位・信用、または、企業・商品のイメージを損なうような行為(犯罪行為、公序良俗に反する行為、不品行な行為を含みます)

(4) 個人的な勧誘行為、個人的な物品の売買行為、その他当社を利用して、営業活動、営利を目的とした情報提供活動を行うこと

(5) 当社を通じて入手した情報を複製、販売、出版その他の方法により私的利用の範囲を超えて使用すること

(6) 本オーディション期間における政治活動、選挙活動、宗教活動

(7) 虚偽の内容に基づいてエントリーする行為

(8) 犯罪に結びつく行為、公序良俗に反する行為、その他、法律、法令に反する行為

(9) 当社からの連絡事項等に違反する行為

(10) その他当社が第3期ドギバサダー及び応募者として不適切と判断する行為

3. 当社は、当社の判断において、第3期ドギバサダーに対し、投稿内容の削除・変更・修正を求めることができ、第3期ドギバサダーは、直ちにこれに従うものとします。

4. 第3期ドギバサダーは、投稿内容に関し、当社または第3期ドギバサダーと第三者との間で紛争が生じたときは、第3期ドギバサダーの責任と負担で解決するものとし、これにより当社に何らかの損害・損失(合理的な弁護士費用を含みます)が生じた場合は、当社に対してこれを賠償し、または補償します。





第5条(資格の取消し)

1. 当社は、第3期ドギバサダーが本規約のいずれかに違反すると判断した場合、事前に通知することなく、認定を取り消すことができるものとします。また、当社は、応募者が本規約のいずれかに違反したと判断した場合、事前に通知することなく、応募資格を取り消すことができるものとします。

2. 当社が第3期ドギバサダーの認定または応募者の資格を取り消した場合、当社は、第3期ドギバサダーまたは応募者に対して何らの債務も負わないものとします。





第6条(免責事項)

当社は、応募者の本オーディションへの応募もしくは第3期ドギバサダーの活動、または、本オーディションの変更、中断、中止等により発生した応募者または第3期ドギバサダーの費用負担または損害につき、一切の責任を負わないものとします。





第7条(暴排条項)

1. 当社は、第3期ドギバサダーまたは応募者が以下の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要しないで本規約に関する契約の全部を解除できます。

2. 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(以下、「暴力団等」 という)である場合

3. 代表者、責任者、または実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合、または暴力団等への資金提供を行う等、密接な交際のある場合

4. 自らまたは第三者を利用して、当社に対して、自身が暴力団等である旨を伝え、または、関係者が暴力団等である旨を伝えた場合

5. 自らまたは第三者を利用して、当社に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合

6. 自らまたは第三者を利用して、当社の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれがある行為をした場合

7. 自らまたは第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または妨害するおそれのある行為をした場合

8. 当社は、前項の規定により本件契約を解除した場合は、第3期ドギバサダーまたは応募者に損害が生じても、これを一切賠償しません。

9. 第1項の解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げません。





第8条(損害賠償)

第3期ドギバサダー及び応募者は、本規約上の義務の不履行、または履行に付随した行為により、当社に損害(合理的な範囲の弁護士費用を含む。)を被らせたときは、これを賠償するものとします。





第9条(管轄裁判所)

本規約について紛争が生じたときは、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。





【そのほかご応募にあたっての注意事項】

・なりすましアカウントにご注意ください。

・ご応募はお一人さま1回限りとなります。同一の応募者様から複数アカウントを使用しての応募を確認した場合、ご応募は無効といたします。

・以下の場合は、応募を受け付けることができません。

┗非公開アカウントの場合

┗キャンペーン終了後に当アカウントのフォローを外した場合

┗第三者の権利を侵害する内容、及び公序良俗に反する内容など、当アカウントが不適切と判断した内容が含まれる場合

・就任期間中は、ほかアンバサダーの就任・PR案件のお引き受けはお控えください。

・本キャンペーンについての発言を含む、応募者のSNS上での発言内容や、それに関わるトラブルに関しては、当社では責任を負いません。

・キャンペーンの利用によるSNS等、各種Webサービスのサーバーダウントラブルや損害、通信環境または機器等の故障等によるアクセスの障害について、当社は責任を負いません。

・賞品受け取り後のお客様による損害等の責任については、弊社は一切負いかねます。予めご了承ください。

・当選者の対象及び賞品のお届け先は、日本国内のみとさせていただきます。

・応募受付の確認・抽選方法・当選・落選、破損等についてのご質問、お問い合わせは受け付けておりません。