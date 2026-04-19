ALS啓発10周年音楽フェス「MOVE FES. 2026」にHOME MADE 家族が出演決定

一般社団法人WITH ALS

一般社団法人WITH ALSは、難病ALSの啓発を目的とした音楽フェス「MOVE FES. 2026」を、2026年6月20日（土）にEXシアター六本木（東京都港区）にて開催いたします。

このたび、追加出演アーティストとして、HIP HOPグループ・HOME MADE 家族（MICRO / KURO / DJ U-ICHI）の出演が決定しました。

2016年にスタートしたMOVE FES.は、2026年で開催10周年を迎えます。ALS患者であり、本フェスの総合プロデューサーを務める武藤将胤（EYE VDJ MASA）が掲げるテーマ「THANKS X RESPECT. 感謝と尊敬の10年。」のもと、音楽、表現、テクノロジー、対話を通じて、ALSとともに生きる現在地を届けます。

会場来場に加え、ライブ配信（ZAIKO）・メタバース会場（Spatial）でも参加可能。特設サイトを公開し、会場チケット・配信チケットを販売中です。

🎟 チケット購入（イープラス） :https://eplus.jp/sf/detail/2617630001-P0030004🌐 特設サイト :https://www.movefes.jp/

▲ MOVE FES. 2026 フライヤー（2026年6月20日・EXシアター六本木）

■ 追加出演アーティストにHOME MADE 家族が決定。10周年のMOVE FES.に再び登場

「サンキュー！！」、「少年ハート」など、人生や絆、前向きに生きる力をテーマにした楽曲で知られるHIP HOPグループ・HOME MADE 家族。2003年のデビュー以来多くのリスナーに寄り添うメッセージを届け続けてきた彼らが、ALS啓発音楽フェス「MOVE FES. 2026」に出演することが決定しました。

HOME MADE 家族としての出演はMOVE FES.2016以来、10年ぶりとなります。メンバーのKUROはMOVE FES.の過去回にも毎回出演しており、今回は10周年という節目の舞台への特別な再出演となります。本フェスが掲げる「NO LIMIT, YOUR LIFE.」というメッセージ、そして2026年のテーマ「THANKS X RESPECT. 感謝と尊敬の10年。」にも深く通じる存在として、今回の出演が決定しました。

▲ 武藤将胤（EYE VDJ MASA）× KURO（MOVE FES. 過去出演より）

■ 清春、内澤崇仁（androp）らも出演。ライブ・トーク・配信を通じてボーダレスに参加できるフェスへ

MOVE FES.は、ALS患者・武藤将胤が2016年に始動した、ALS啓発を目的とする音楽フェスです。これまで、視線入力によるDJパフォーマンスや、身体拡張・XR・ロボットなどのテクノロジーと表現を掛け合わせた独自のステージを展開してきました。2025年12月の10周年開催発表、2026年3月のEYE VDJ MASAによる新曲『SPACE DANCE』リリースに続き、今回のHOME MADE 家族の出演決定を通じて、より幅広い方々にも、このMOVE FES.の存在が届いてほしいと考えています。

「MOVE FES. 2026」には、HOME MADE 家族のほか、清春、内澤崇仁（androp）、SOME=LINEZ、NOBU、和合由依 + FLY DANCERS、Celeina Ann、せきぐちあいみ、かんばらけんた、MPLUSPLUS DANCERS、、EYE VDJ MASA らが出演予定です。

また、吉藤オリィ氏、平野裕加里氏、荻野幹人氏、南澤孝太氏、中村真理子氏、黒川久里子氏らによるALS TALK SHOWも実施予定です。

EXシアター六本木でのライブ開催に加え、ライブ配信（ZAIKO）、メタバース会場（Spatial）を同時展開し、現地・自宅・オンラインそれぞれの方法で参加できる、ボーダーレスなフェスを目指します。なお、10周年公演では音楽ライブに加え、ALSとテクノロジーをめぐる新たなプログラムも順次発表予定です。

■ イベント概要

イベント名：MOVE FES. 2026（10th ANNIVERSARY）

日程：2026年6月20日（土）

時間：15:00 開場 / 16:30 開演 / 21:00 終演予定 ※時間は変更になる場合があります

会場：EXシアター六本木（東京都港区六本木3-16-26）

参加方法：会場来場 / ライブ配信（ZAIKO） / メタバース（Spatial）

特設サイト：https://www.movefes.jp/

主催：一般社団法人WITH ALS

協賛・助成・協力：アイル / NTT / ONE STORY / Genics / アーツカウンシル東京 / PRTIMES / オリィ研究所 / せりか基金 / EMBODIED MEDIA / Cybernetic being / invisi / Dentsu Lab Tokyo / J-WAVE / 日本ALS協会 / TSI HOLDINGS ほか

＜チケット情報＞

e+（会場チケット）：https://eplus.jp/sf/detail/2617630001-P0030004

ZAIKO（オンライン配信）：https://withals.zaiko.io/e/movefest2026

■ 難病 ALS（筋萎縮性側索硬化症）とは

ALSは、脳や末梢神経から筋肉への命令を伝える運動ニューロンが侵され、全身の筋肉が徐々に動かなくなる指定難病です。意識・五感・知性は正常なまま、手足の自由・声・最終的には呼吸の自由が順に奪われていきます。現在も有効な治療法は確立されておらず、世界で約40万人、日本で約1万人の患者がいます。延命には人工呼吸器の装着が必要で、平均余命は発症から3～5年とされています。

■ 一般社団法人WITH ALSについて

一般社団法人WITH ALSは、自身のALS闘病体験を通じて、ALSの認知・理解を広げ、治療方法や支援制度の向上を目指す団体です。ALS患者やその家族、非患者を含む多くの人のQOL向上に貢献するため、コンテンツ開発や啓発活動を行っています。

公式サイト：http://withals.com/