５月GW開催「本をテーマにしたVTuber展示イベント」を秋葉原にて開催

めちゃめちゃ

「もっと面白くしない？」をコンセプトに企画プロデュースを行う「めちゃめちゃ」(代表：町口久貴)は未来V商店の第三弾企画として秋葉原にある書泉ブックタワーにて、2026年5月2日(土)から5月10日(日)までVTuberが自分のオススメ本をPOP形式で紹介する展示イベント「未来V書店」を開催します。

本イベントは「めちゃめちゃ(代表：町口久貴)」と「株式会社書泉(代表：代表取締役社長 手林 大輔)」での共同主催で、総勢100名以上のVTuberが参加し開催します。

【イベント概要】

・イベント名 ：未来V書店2026

・開催場所 ：書泉ブックタワー9階イベントホール（東京都千代田区神田佐久間町1-11-1） 各線秋葉原駅より徒歩2分

・開催期間 ：2026年5月2日（土）～2026年5月10日（日）

・開催時間 ：11:00～20:00（最終入場19:45）

・入場料 ：無料（一部有料コンテンツ有）

・イベントSNS ：https://x.com/miraivshop(https://x.com/miraivshop)

イベント詳細

【VTuberのおすすめ本とPOP展示】

【驚き】をテーマに、VTuber100名がおすすめする170冊以上のおすすめ本を、VTuberそれぞれが作ったPOPと共に展示されます！また、おすすめ本は購入可能となっており、該当の本をオススメしたVTuberのオリジナルポストカードなど購入特典が付く本もありますので是非、この機会に新しい本と出会ってください！

お気に入りのPOPや気になる本を見つけてね！【VTuberの掲示物や無料配布】

VTuberの一部参加者でイベント空間に様々な掲示や無料配布物の設置を行います！

掲示はVTuberのポスターから今回の展示に関連したものまで様々！初めて来た方も、気になるVTuberの配布物も手に入れよう！

【VTuberの映像を会場で放映】

VTuberの紹介映像やオリジナルソングを期間中会場で放映します。

【マッチングガチャ】

100名のVTuberの缶バッジガチャ

ガチャにはそれぞれVTuberが作ったオリジナルメッセージペーパーを同梱。VTuberとの新しい出会いのきっかけに是非回してみてください！中にはあたりが入っているかも、、？

※マッチングガチャ料金※

1回：300円（100種類を25種類を一組として分け、合計4組展開します）

10回分：3000円のまとめ購入で必ずご希望のデザインを1つ選んでいただけます。

※1回購入を複数回しての合計10回購入ではデザインは選べません。

缶バッジサイズは丸形44mmです。

【未来V書店公式ブック発売】

イベントを記念して、参加者のオススメした本とPOPを収録した、公式ブックを発売します。

一部VTuberのサイン入り本なども販売予定です。（1冊2000円税別）公式ブックはオンラインでも販売を致します。

【オープニングイベント】※有料イベント

5月2日(土)イベント初日に特別ゲストとして、週刊少年ジャンプ『Dr. STONE』などの様々な漫画作品の科学監修を担当し、 累計60万部越え「アリエナイ理科シリーズ」などの執筆や監修など多く手掛けられている『くられ先生』と、ゲーム実況から企画配信まで長年マルチに活躍し宇宙本からBL本まで幅広く愛読している『くるるてんてー』ことくるるさんのお二人に出演頂き「くるるてんてー＆くられ先生スペシャルトークショー」を開催します。書泉や秋葉原でのエピソードやくられ先生の本制作の裏話、お二人が学生の時に読んでいた本や最近驚いた本のお話など普段聞けないお話をお聞きします！

「くるるてんてー＆くられ先生スペシャルトークショー」

開催日時：5月2日(土)11:30~12:30 受付入場は11:00から

チケット料金：2000円

事前販売：オンラインチケットよりご購入ください（オンライン販売は50席限定です）

※くるるさん、くられ先生はモニターでの出演となります

※当日チケットは立ち見となります。

※会場キャパは座席50席、立ち見20席の予定です。

【盛りだくさんのサイドイベント！】※一部有料

イベント期間中はGWを通して沢山楽しんで貰えるようにコンテンツを用意しております。

～1日本屋で○○！～ ※有料

サイドイベント会場で一日中楽しめるトークショーやライブなどコンテンツイベントを実施します！

1日券(有料)で自由入場可能です。

普段のVTuberイベントでは体験できないような本屋ならではのコンテンツや企画を盛りだくさんご用意しております！

【1日本屋で○○！】5月2日(土)14:30~21:00(最終入場20:00)1日券3500円

14:30~15:30 1日本屋で楽しむマニアな話！

16:00~17:00 ＶTuberの語り部呼びました（仮）

17:30~18:30 【新常識】ドクターラズリの歯医者で聞けないヒミツのハナシ～みんななってる歯周病～ （参加者プレゼントあり）

19:00~21:00 本屋でライブ！

【1日本屋で○○！】5月3日(日・祝)13:00~20:00(最終入場19:45)1日券3500円

13:00~14:00 本好き布教大会！

14:30~15:30 練習不要！ファンアートを描いて投稿しよう！(ワークショップ)

16:00~17:00 聞き取り困難症って何？今話題の症状を知ってみよう！

17:30~18:30 本屋で落語

19:00~20:00 百合の熱血授業

【ぶいじだい×未来V書店特別イベント】5月9日(土)11:30~20:00(最終入場19:45)※一部有料

推し本を紹介をする無料視聴配信や、視聴者参加型の限定配信（有料）、触って反応できる最新サイネージ展示などを行います。※コンテンツ詳細は後日公開予定です。

～読み聞かせや朗読会、演奏会の無料イベント開催～

5月2日(土)13:00~14:00【くるるの絵本読み聞かせ】

5月3日(日・祝)11:00~12:00【満丸くま子の朝の演奏会】

5月3日(日・祝)12:00~12:30【図書館司書 × 声優文芸Vtuberによる朗読会】

～V降臨～※有料コンテンツ

毎回大好評の最新MR技術を使用した「V降臨」

VTuberとの「チェキ撮影」や「1on1」で会話が楽しめるイベントを実施します。

【V降臨実施日程 （日程順）】

・花代乃メノラ(https://www.youtube.com/@hanayonomenorach.1230) 5月2日(土)17:00~19:00

・あまねもも(https://amanemomo.info/) 5月3日(日・祝)11:30~13:30

・早乙女あずき(https://lit.link/SaotomeAzuki) 5月4日(月・祝)15:30~17:30

・柚子花(https://www.youtube.com/@yuzuha) 5月4日(月・祝)18:00~20:00

・月深ツキ(https://lit.link/tsukimitsuki0504) 5月5日(火・祝)11:30~13:30 、14:30~16:30

・白亜マウル(https://l3tx6.hp.peraichi.com/hakua_maul) 5月6日(水・祝)11:30~13:30

・七八くまの(https://lit.link/78kumano) 5月9日(土)11:30~13:30

・蒼波侠(https://www.youtube.com/channel/UC27AZc7VEYBEm51F1S55egA) 5月10日(日)17:00~19:00

※受付時間はチケット購入した案内時間の15分前までです。時間までに体験場所の受付までお集まりください。受付順に体験のご案内を致します。

～V降臨チケット料金～

「1on1」1回5000円：

VTuberと3分間1対1でお話ができ、その後チェキ撮影1枚が付きます。(チェキ撮影はVRゴーグルの着用有無をお選び頂けます)

「チェキ撮影」チェキ1枚3000円：

VTuberと一緒にチェキの撮影ができます。(VRゴーグルの着用有無をお選び頂けます)

※撮影のみになりますのでお話を希望の方は「1on1」をご購入ください。

～チケット購入について～

事前オンライン購入：

URL：準備中

当日現地購入：

当日レジにて「1on1チケット」「チェキ撮影チケット」をご購入ください。※事前オンライン販売で完売の場合は現地購入ができない場合がございます。

【未来V書店アンバサダー】

会場にモニターを設置し、VTuberがイベント会場案内やご自身のオススメ本紹介などを会場で行います。

【書泉アンバサダー実施日程 （日程順）】

・5月2日(土)11:00~11:50 花代乃メノラ

・5月2日(土)12:00~12:50 聖夜ノ雪

・5月2日(土)13:00~13:50 小向なのか

・5月2日(土)14:00~14:50 ロゼッタ・ドラガリオン

・5月2日(土)15:00~15:50 くるる

・5月3日(日・祝)14:30~15:20 笹百合ねね

・5月3日(日・祝)17:00~17:50 警戒ブロオドキャストCHERRY

・5月3日(日・祝)18:00~18:50 えむ子まる

・5月3日(日・祝)19:00~19:50 花咲すみれ

・5月4日(月・祝)11:00~11:50 ほのかかのん

・5月4日(月・祝)12:00~12:50 有栖ノ宮くおん

・5月4日(月・祝)13:00~13:50 早乙女あずき

・5月4日(月・祝)14:00~14:50 柚子花

・5月6日(水・祝)14:00~14:50 間牙みつき

・5月6日(水・祝)15:00~15:50 つじ みやび

・5月6日(水・祝)16:00~16:50 ユッカ

・5月6日(水・祝)17:00~17:50 絣華ミタマ

・5月6日(水・祝)18:00~18:50 どれいしょう

・5月6日(水・祝)19:00~19:50 リリィ・プリュム

・5月7日(木)12:30~13:20 やすみ

・5月7日(木)13:30~14:20 風見カプラ

・5月7日(木)14:30~15:20 華々里らなん

・5月7日(木)15:30~16:20 甘巫たいやき

・5月8日(金)11:30~12:20 蒼音ゆき

・5月8日(金)13:30~14:20 海星るな

・5月8日(金)14:30~15:20 言訳まみれ

・5月8日(金)15:30~16:20 七八くまの

・5月8日(金)16:30~17:20 白暈ハロ

・5月8日(金)17:30~18:20 それゆけゆめこ

・5月8日(金)18:30~19:20 眠目エモ

・5月9日(土)14:30~16:20 風莉ルア

・5月9日(土)17:00~17:50 ごままんじゅう

・5月9日(土)18:00~18:50 あおすず あさぎ

・5月9日(土)19:00~19:50 化野寧子

・5月10日(日)11:30~12:20 夜狩うる

・5月10日(日)12:30~13:20 蒼波侠

・5月10日(日)13:30~14:20 花傘あるみ

・5月10日(日)14:30~15:20 宵夢ふわむ

・5月10日(日)15:30~16:20 烏賊墨せぴあ

・5月10日(日)16:30~17:20 星のミナチィ(仮)

他にお待ちの方がいる場合は1人1回1分程度を目安に譲り合いや一緒に仲良く楽しめるようにご配慮をお願いします！

【VTuberファンミーティング開催】※有料イベント

今回実施に合わせて書泉の会場を使用しVTuberのファンミーティングを実施します。

【VTuberファンミーティング実施日程 （日程順）】

・5月5日(水・祝)18:00~20:00 雨灯てとら

・5月6日(水・祝)18:00~20:00 実兎木 すず

・5月8日(金)12:00~14:00 朱月星華

・5月8日(金)15:00~17:00 白黒きんぎょ。

・5月8日(金)18:00~20:00 獅子ノ音ここみ

・5月10日(日)12:00~14:00 化野寧子

・5月10日(日)12:00~14:00 蒼波侠

～チケット購入について～ ※料金は各回によって異なります。

事前オンライン購入：

URL：準備中

当日現地購入：

当日レジにて「ファンミーティングチケット」をご購入ください。

【GWに合わせて関連イベントと連携！】

イベントに合わせた連動企画として、リアル異変探しゲーム『嘘の本屋 2026』にコラボ異変クリエイターとして未来V書店が参加！8名のVTuberの異変が書泉グランデの『嘘の本屋』に紛れ込んでいます！また書泉ブックタワーでは、未来V書店でお試し異変として昨年開催した異変が会場に紛れ込んでいますので是非異変を探してみてください！

イベント名：リアル異変探しゲーム「嘘の本屋」「閉店後の嘘の本屋」

開催日時：2026年4月29日（水・祝）、5月2日（土）～5/6（祝）

場所：東京都神保町の本屋「書泉グランデ」

予約ページ：https://escape.id/maniana-org/e-usonohonya2026/

【イベント宣伝動画をJR秋葉原駅にて放映！】【イベントオリジナルグッズ（オンライン限定）】

VTuberの一部参加者でオリジナル商品を販売します。

イベント記念に是非ご購入ください！詳細は後日公開予定。

【開催者情報】

主催：めちゃめちゃ（未来V商店）、株式会社書泉

協賛：ぶいちゅ～バトル、ぶいじだい

イベント連携：『嘘の本屋 2026』『りりーぱーてぃー』『創作喫茶』

デザインイラスト協力：クラフトなな @craft_0707(https://x.com/craft_0707)

【参加VTuber】（未来V書店2026公式ブック掲載順）

1.陽乃ぴよの Hino Piyono

2.冬香花 雪那 Fukyo Se2na

3.朱月星華 Akaduki Seika

4.梨夢 Rim

5.眠目エモ Sakka Emo

6.あおすず あさぎ Aosuzu Asagi

7.書三代ガクト Shomidai Gakuto

8.聖夜ノ雪 Seiyano Yuki

9.白亜マウル Hakua Maul

10.猫谷花火 Nekotani Hanabi

11.猫海ましろ Nekomi Mashiro

12.それゆけゆめこ Soreyukeyumeko

13.星神 かぐや Hoshigami Kaguya

14.ほのかかのん Honoka Kanon

15.歌与ポメ Utayo Pome

16.化野寧子 Adashino Neko

17.獺もちゃ Kawauso Mocha

18.蒼音ゆき Aone Yuki

19.サキイカスルメ Sakiikasurume

20.くるる Kururu

21.本ノ宮 栞 Honnomiya Shiori

22.ぽや Poya

23.蒼波侠 Aoba Kyou

24.華々里らなん Kagari Ranan

25.獅子ノ音ここみ Shishinone Kokomi

26.芹沢かめり Serizawa Kameri

27.実兎木すず Mitonoki Suzu

28.えむ子まる Mkomaru

29.雅王とらい Gao Try

30.今宵ならく Koyoi Naraku

31.天野蒼空 Amano Sora

32.蜜井ひな Mitsui Hina

33.しろねこ亭ねこすけ Shironekotei Nekosuke

34.甘巫たいやき Amami Taiyaki

35.警戒ブロオドキャストCHERRY Keikai Broadcast CHERRY

36.花代乃メノラ Hanayono Menora

37.五十嵐あさひ Igarashi Asahi

38.雪乃める Yukino Meru

39.天愛つな Amai Tuna

40.酒呑けんぴ Shuten Kenpi

41.宵夢ふわむ Yoiyume Fuwamu

42.八岐やくも Yakumo Yamatano

43.国愛めみ Kokuou Memi

44.小鳥遊 波音 Takanashi Hanon

45.しろへびれい Shirohebi Rei

46.月深ツキ Tsukimi Tsuki

47.鬱ノ宮シアン Utsunomiya Sian

48.夜樹ルチル Yagi Ruchiru

49.おばけなの Obake Nano

50.早乙女あずき Saotome Azuki

51.笹百合ねね Sasayuri Nene

52.どれいしょう Doreisho

53.夜狩うる Yokari Uru

54.七篠かばね Nanashino Kabane

55.白黒 きんぎょ。 Shirokuro Kingyo。

56.時兎とまる Tokiusa Tomaru

57.クラフトなな ナナツカ・ななめ Craft nana Nanatsuca・Naname

58.小向なのか Komukai Nanoka

59.小花衣もみじ Kohanai Momiji

60.雨灯てとら Ameakari Tetora

61.間牙みつき Maga Mitsuki

62.苺月ありさ Itsuki Arisa

63.ごままんじゅう Gomamanju

64.桃兎うた Touto Uta

65.言訳まみれ Iiwake Mamire

66.ルル＝ルチカ Lull＝Luzyca

67.ユッカ Yukka

68.七八くまの Shichihachi Kumano

69.有栖ノ宮くおん Arisunomiya Quon

70.花咲すみれ Hanasaku Sumire

71.花傘あるみ Hanagasa Arumi

72.メーレ Mele

73.甘夢いのり Amayume Inori

74.海星るな Amahosi Runa

75.めた氏 Metashi

76.焚火アメ子 Takibi Ameko

77.Fingla芬格拉 Fingla Fuengara

78.ヤカせえちゃんねる Yakase Channeru

79.烏賊墨せぴあ Ikasumi Sepia

80.柚子花 Yuzuha

81.さやま まや Sayama Maya

82.紫月かなで Shizuki Kanade

83.あまねもも Amane Momo

84.風見カプラ Kazami Kapra

85.満丸くま子 Manmaru Kumako

86.宅島ラン Takushima Ran

87.絣華ミタマ Henge Mitama

88.星のミナチィ(仮) Hoshino Minachii

89.やすみ Yasumi

90.ロゼッタ・ドラガリオン Rosetta・Dragalion

91.わたりたま Watari Tama

92.エクセルイルカ Exceliruka

93.冑音マイユ Amane Maille

94.リリィ・プリュム Lily・Plume

95.ましろ ゆめ Mashiro Yume

96.つじ みやび Tsuji Miyabi

97.糸可愛ラズリ Itokawa Lazuli

98.白暈ハロ Shirogasa Halo

99.風莉ルア Kazari Lua

100.愛神アプロ Megami Apuro

未来V商店とは

最新技術や日本のサブカル文化を通して商品や地域の魅力を発信する商店、今回は本をテーマに「未来V書店」と名前を変えて開催。

イベントSNS:https://x.com/miraivshop

めちゃめちゃ

「もっと面白くしない？」をコンセプトに最新技術や日本のサブカル文化を活用し社会課題の解決を目指しています。「未来V商店」を展開。

株式会社書泉

「書泉」「芳林堂書店」の2つの屋号の書店を展開。「鉄道」「アイドル」「プロレス」をはじめ「数学」「占い」など様々なジャンルの本・雑貨を深く扱っています。著書にまつわるイベントも多数実施しています。

本イベントでは展示企画やV降臨の取材が可能です。

取材のお問い合わせは下記までご連絡ください。

MAIL : info@mechax2.com

HP : https://www.mechax2.com/