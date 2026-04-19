小野 泰和選手 2026-2027シーズン契約更新のお知らせ

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T.T彩たま株式会社

この度、T.T彩たまは2026-2027シーズンに向け、小野 泰和選手と契約合意に至りましたので、 お知らせいたします。




(C)T.T SAITAMA

【氏名】


小野泰和(おの だいと)


【生年月日】


2006年6月29日(19歳)


【出身地】


京都府


【2025-2026シーズン戦績】


シングルス 出場なし


ダブルス 　4勝6敗





【小野 泰和選手コメント】


今シーズンもT.T彩たまと契約させていただくことになりました。


引き続きこのチームの一員として戦えることを大変嬉しく思います。日頃から応援してくださるファンの皆さま、そして支えてくださる関係者の皆さまへの感謝の気持ちを胸に、昨シーズン以上の結果を残せるように頑張ります。


今シーズンも爆援よろしくお願いします！






■T.T彩たまについて


埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入したプロ卓球チームです。


ミッション(使命・存在意義)


・社会に必要とされるかけがえのないチームであり、子どもたちのあこがれの存在となる


ビジョン(なりたい姿)


・常に卓球界をリードし、世界No.1の卓球クラブになる


・彩たまファミリーの輪を広げ、地域のシンボルになる


バリュー(大切にする価値観)


・純粋で美しい心


・感動の創造


・変革への挑戦



■運営会社概要


社名：T.T彩たま株式会社


本社：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F


練習場：埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4


電話：048-814-1226


設立：2018年3月


代表者：代表取締役 梅谷 知彦


URL：https://tleague.jp/team/tt-saitama/


Twitter：https://twitter.com/ttsaitama_jp


Instagram：https://www.instagram.com/ttsaitama_official


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