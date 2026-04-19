小野 泰和選手 2026-2027シーズン契約更新のお知らせ

T.T彩たま株式会社

この度、T.T彩たまは2026-2027シーズンに向け、小野 泰和選手と契約合意に至りましたので、 お知らせいたします。

(C)T.T SAITAMA

【氏名】

小野泰和(おの だいと)

【生年月日】

2006年6月29日(19歳)

【出身地】

京都府

【2025-2026シーズン戦績】

シングルス 出場なし

ダブルス 4勝6敗

【小野 泰和選手コメント】

今シーズンもT.T彩たまと契約させていただくことになりました。

引き続きこのチームの一員として戦えることを大変嬉しく思います。日頃から応援してくださるファンの皆さま、そして支えてくださる関係者の皆さまへの感謝の気持ちを胸に、昨シーズン以上の結果を残せるように頑張ります。

今シーズンも爆援よろしくお願いします！

■T.T彩たまについて

埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入したプロ卓球チームです。

ミッション(使命・存在意義)

・社会に必要とされるかけがえのないチームであり、子どもたちのあこがれの存在となる

ビジョン(なりたい姿)

・常に卓球界をリードし、世界No.1の卓球クラブになる

・彩たまファミリーの輪を広げ、地域のシンボルになる

バリュー(大切にする価値観)

・純粋で美しい心

・感動の創造

・変革への挑戦

■運営会社概要

社名：T.T彩たま株式会社

本社：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F

練習場：埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4

電話：048-814-1226

設立：2018年3月

代表者：代表取締役 梅谷 知彦

URL：https://tleague.jp/team/tt-saitama/

Twitter：https://twitter.com/ttsaitama_jp

Instagram：https://www.instagram.com/ttsaitama_official

YOUTUBE：https://www.youtube.com/channel/UC_azLGiD68f2sKiEN4emjhA

LINE：https://lin.ee/BGBs0Cd

TikTok:https://www.tiktok.com/@t.t_official