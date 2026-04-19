【超レア酒が大集結】十四代や而今を含む特別飲み比べ｜日本酒原価酒蔵 3店舗限定解禁

株式会社ビリオンフーズ

【3店舗限定！】初夏の贅沢日本酒フェア

5月に入り、初夏の訪れを感じる季節となりました。

爽やかな風が心地よいこの時期、日本酒の魅力をより一層お楽しみいただけます。

日本酒原価酒蔵では、5月限定・全3店舗それぞれ内容の異なる特別飲み比べプランをご用意いたしました。入手困難な希少酒を、一度にご堪能いただける特別な内容となっております。

新緑に包まれるこの季節にふさわしい一杯とともに、ゆったりとしたひとときをお過ごしください。

各店先着順でのご案内となりますので、ぜひお早めにご予約ください。

皆様のご来店を、心よりお待ち申し上げております。

［目次］

1 . 十四代ハイスペック5種飲み比べプラン（実施店舗：神田店）

2 . 希少酒5種飲み比べプラン（実施店舗：大宮店）

3 .【5月】いつでも楽しめる！希少酒飲み比べ（実施店舗：日本酒原価酒蔵 町田店）

プラン内容

１.十四代ハイスペック5種飲み比べプラン（実施店舗：神田店）

◆飲み比べラインナップ（全40ml）

・十四代 龍月

・十四代 双虹

・十四代 七垂二十貫

・十四代 JALファーストクラスオリジナル

・十四代 EXTRA 播州白鶴錦

※上記日本酒は飲み放題ではございません

◆飲み放題

120分プレミアム飲み放題

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

◆お料理（全5品）

日本酒に合うお料理コース



◆開催期間

2026年5月2日(土)～5月20日(水)

◆料金

\15,400(税込)

◆定員

限定18名様

※先着順でのご案内となります



◆予約方法

◯Web予約限定

店舗のネット予約のコース選択に【十四代ハイスペック5種飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。

◆備考

・1名様～でも注文可能となります。

・希少酒5種は最初にご提供いたします。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません。

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります。

・その他クーポン/サービスとは併用不可です。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

【神田店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/kanda/plan_list/?seats=1&time=15:00

２.希少酒5種飲み比べプラン（実施店舗：大宮店）

◆飲み比べラインナップ

・十四代 ランダムスペック(50ml)

・而今 純米吟醸(50ml)

・花陽浴 純米大吟醸(50ml)

・産土 二農醸(40ml)

・新政 ランダムスペック(40ml)

◆飲み放題

120分プレミアム飲み放題

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

◆お料理

お一人様お料理2品以上のご注文をお願いいたします。



◆開催期間

2026年5月1日(金)～5月31日(日)

◆料金

\5,280(税込)

◆定員

限定36名様

※先着順でのご案内となります



◆予約方法

◯Web予約

店舗のネット予約のコース選択に【希少酒5種飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。

◯電話予約

048-871-5243

◆備考

・ご予約なしでのご来店でもご注文可能です。

・混雑時のみ、お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります。

・お一人様お料理2品以上のご注文をお願いいたします。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

【大宮店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/omiya/

３.【5月】いつでも楽しめる！希少酒飲み比べ（実施店舗：町田店）

◆飲み比べラインナップ（全100ml）

・十四代 ランダムスペック

・而今 ランダムスペック

・黒龍 ランダムスペック

※上記日本酒は飲み放題ではございません

◆飲み放題

120分通常飲み放題

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です

◆お料理

杉玉コース（全8品）

合鴨の燻製炙り

パリパリピーマン

あん肝ぽん酢

自家製ポテサラ

鶏もも肉の山椒焼き

おでん3種盛り

塩麹バターポテト

おでんちゃんぽん麺



◆開催期間

2026年5月1日(金)～5月31日(日)

◆料金

\5,000(税込)

◆定員

限定18名様

※先着順でのご案内となります



◆予約方法

◯Web予約限定

店舗のネット予約のコース選択に【【5月】いつでも楽しめる！希少酒飲み比べ】というコースがございますのでご選択ください。

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・WEB予約限定となります。

・希少酒3種に関しては最初にご提供します。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません。

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります。

・その他クーポン/サービスとは併用不可です。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

【町田店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/machida/

４.而今飲み比べプラン（実施店舗：町田店）

◆飲み比べラインナップ（全100ml）

・而今 特別純米 生

・而今 山田錦 生

・而今 酒未来 生

※上記日本酒は飲み放題ではございません

◆飲み放題

120分通常飲み放題

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です

◆お料理

お一人様につき２品以上のお料理のご注文をお願いいたします。



◆開催期間

2026年5月1日(金)～5月15日(金)

◆料金

\4,000(税込)

◆定員

限定18名様

※先着順でのご案内となります



◆予約方法

◯Web予約限定

店舗のネット予約のコース選択に【而今飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・WEB予約限定となります。

・希少酒3種に関しては最初にご提供します。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません。

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります。

・その他クーポン/サービスとは併用不可です。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

【町田店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/machida/

日本酒原価酒蔵 飲み放題メニュー

◯日本酒原価酒蔵 通常飲み放題メニュー

◯日本酒原価酒蔵 プレミアム飲み放題メニュー

会社概要



◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925(#)

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・TikTok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/billionfoods_025

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/(https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja)

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/

日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？

我々ビリオンフーズは、

「日本の食で、世界を満たす」

というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。

今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。

ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。

まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。

ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！

詳細を見る :https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01

会社の取り組みや社員インタビューは、公式noteでもご紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。

ビリオンフーズ公式noteはこちら :https://note.com/billionfoods_025