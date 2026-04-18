TVアニメ『メイドさんは食べるだけ』コンビニプリント発売記念！フォロー＆リポストでリコッタ役・須能千裕さんの直筆サイン入りブロマイドが当たるキャンペーン実施中！

株式会社サムライソード

全国のコンビニで利用可能なプリントサービスとして、TVアニメ『メイドさんは食べるだけ』コンビニプリントの提供を開始しました。発売を記念して全3回のキャンペーンを実施。

キャンペーン第2弾ではリコッタ役・須能千裕さんの直筆サイン入りブロマイドを抽選で1名様にプレゼント！

※画像はイメージです

キャンペーンの詳細

■TVアニメ『メイドさんは食べるだけ』コンビニプリント発売記念

賞品：リコッタ役・須能千裕さんの直筆サイン入りブロマイド（額縁入り）

サイズ：2L判

応募期間：2026年4月18日（土）11：00 ～ 2026年4月25日（土）23：59

※販売期間は変更になる可能性がございます。

商品デザイン：リコッタ・フレスカ

■応募方法

- マイシリーズIPコラボレーションズ（@myseries_collab(https://x.com/myseries_collab)）をフォロー- 『メイドさんは食べるだけ』公式X（@lovetoeat_maid(https://x.com/lovetoeat_maid)）をフォロー- キャンペーン対象投稿をリポスト（@myseries_collab(https://x.com/myseries_collab)）

※「メイ食べ」コンビニプリントの感想を引用RPで当選率UP！

『メイドさんは食べるだけ』コンビニプリント

『メイドさんは食べるだけ』コンビニプリントでは、各キャラクターのイラストを使用したブロマイドやシールなど、愛らしいビジュアルを堪能することが出来るファンも納得のクオリティで提供します。

場面写は各話放送終了後の金曜日11:00以降に順次追加される予定です。

◆専用サイト https://myseries-collab.com/meitabe

価格

・シール ：250円（L判シール用紙）

・千社札 ：250円（L判シール用紙）

・ブロマイド ：200円（L判写真用紙）

・場面写 ：200円（L判写真用紙）

ご利用方法

１. 専用サイト（https://myseries-collab.com/meitabe）へアクセスして、欲しい商品を選択

２. プリント番号とQRコードを入手

３. コンビニのマルチコピー機で「QRコード」を選択し、QRコードをかざす

４. 料金を投入して購入

◆プリントできるコンビニ 全国約58,000店舗

全国のセブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、ポプラにてご利用可能です。

※一部の店舗ではシール紙のプリントができない場合があります。詳しくは店舗にてご確認ください。

(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会

IPホルダー・版元様へ

当社では、コンビニプリントを活用したIP展開をご希望の企業様を随時募集しております。

ぜひ『マイシリーズIPコラボレーションズ』をご活用ください

＜実施するメリット＞

・初期費用・運用コストは完全ゼロのレベニューシェア方式： 導入リスクを抑え、最小限の工数でスタートできます。

・最短1か月で販売開始が可能： 原稿データのご支給だけで、企画～販売～運用まで当社が一貫対応。

・推し活層・ファン層に刺さる企画からPRまでフルサポート： ファン導線を理解したクリエイティブと、SNS～メディア露出まで一括支援します。コンビニプリントでのIP展開にご興味をお持ちでしたら、小さく試して大きく伸ばせる仕組みをご案内いたします。



ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

＜サービス提供＞

株式会社SAMURAI SWORD

プリントサービス事務局 担当：石原

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-3

サンシャインシティ ワールドインポートマートビル5階

TEL：03-6426-5159

http://samuraisword.co.jp/