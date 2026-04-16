株式会社トムス・エンタテインメント(本社：東京都中野区 代表取締役社長：竹崎 忠)は、『ばなにゃ』アニメ化10周年を記念したイラストロゴと、『ばなにゃ』スペシャルアニメの制作決定を発表しました。





バナナの中にひそむ不思議なにゃんこ『ばなにゃ』。クーリアの人気キャラクター『ばなにゃ』がアニメ化され、2016年7月に『ばなにゃ バナナにひそむにゃんこ』が、さらに2019年10月には第2期となる『ばなにゃ ふしぎななかまたち』が放送。2024年10月にはアニメ第3期『ばなにゃ あらうんど ざ わーるど』が配信され、かわいいキャラクターと不思議な世界観が大きな話題を呼びました。









【『ばなにゃ』10周年記念ロゴを解禁！！】





『ばなにゃ』10周年記念ロゴ





アニメ放送開始から10周年という節目を迎え、このたび制作された10周年記念イラストロゴを解禁。あわせて、10周年を記念した『ばなにゃ』スペシャルアニメの制作が決定いたしました！

詳細情報は、公式サイトおよび各公式SNSにて順次お知らせしてまいります。

今後の展開にぜひご期待ください。









【アニメ『ばなにゃ』作品概要】

●第1期「ばなにゃ バナナにひそむにゃんこ」

●第2期「ばなにゃ ふしぎななかまたち」

●第3期「ばなにゃ あらうんど ざ わーるど」

各配信サービスにて配信中





＜公式サイト＞ https://bananya.jp/

＜公式X＞ https://x.com/bananya_anime

＜公式lnstagram＞ https://www.instagram.com/bananya_official/









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