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国内外のアニメファンに向けた新たなスポットの創出へ！渋谷と秋葉原のドンキに《アニプレックス》 オフィシャルストアが誕生！
株式会社ドン・キホーテは、4月24日（金）よりMEGAドン・キホーテ渋谷本店とドン・キホーテ秋葉原店の店内にて、《アニプレックス》 オフィシャルストアの常設を開始します。
■ドンキに実現した《アニプレックス》のリアル空間
これまでもドン・キホーテでは、人気アニメなどIPコンテンツのトレンドをおさえた商品展開に注力し、多くのアニメファンから支持されてきました。これらを背景に、さらなるIPコンテンツ拡充を目指すドンキの想いと、キャラクターグッズやフィギュアを通じて、作品の世界をより身近に感じていただきたいというアニプレックスの想いのもと、“ファンとのリアルな接点が継続的にもてる空間”を新たに創出すべく、アニプレックス公式グッズを数多く取り揃えたオフィシャルストアが実現しました。
本ショップは、特に国内外のアニメファンが訪れるエリアに位置するMEGAドン・キホーテ渋谷本店とドン・キホーテ秋葉原店の一画に常設します。アニプレックス作品の公式商品を取り扱うほか、作品が定期的に入れ替わる特設コーナーも用意します。そのほかドン・キホーテ先行販売品も段階的に展開し、国内外のアニメファンが継続的に訪れる楽しみを感じられる買い物空間を演出します。
訪日外国人を含む多様なアニメファンが訪れるドン・キホーテの店舗環境にアニプレックスの高いブランド力を掛け合わせ、単なる物販にとどまらない新たなスポットとしてアニメ文化のさらなる盛り上がりに貢献していきます。
■アニプレックス人気作品の新商品をドンキで先行販売
特設コーナーでは第一弾として、TVアニメ『鬼滅の刃』『ぼっち・ざ・ろっく！』の新商品（全13アイテム）を、ドン・キホーテ《アニプレックス》 オフィシャルストアとドン・キホーテ一部店舗にて先行発売いたします。
特設サイト：https://www.donki.com/products/kimetsu_bocchi-rocks/
取扱い店舗：MEGAドン・キホーテ渋谷本店、ドン・キホーテ秋葉原店、ほかドン・キホーテ一部店舗
販売期間：2026年4月24日(金) 〜 各店無くなり次第終了
※各店舗AM10:00より販売開始予定
※当日整理券配布を配布する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※取り扱いのない店舗もございます。
＜先行販売商品＞
●TVアニメ『鬼滅の刃』
・アクリルスタンド 全15種 各1,000円
・ランダム缶バッジ 全15種 単品400円／BOX6,000円
・ランダムSNS風アクリルチャーム 全5種 単品800円／BOX4,000円
・ステッカー 全5種 各400円
・ポストカードセット 5枚入り 1,000円
・Tシャツ（S/M/L） 3,300円
・バスタオル 5,000円
●TVアニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』
・アクリルスタンド 全5種 各1,600円
・ランダム缶バッジ 全10種 500円
・ランダムSNS風アクリルチャーム 全5種 800円
・ポストカード＆ステッカーセット 全5種 880円
・マフラータオル 2,200円
・Tシャツ 3,500円
※価格は全て税込価格
※お一人様1商品３点限りとさせていただきます。（キャラクター違い、サイズ違いは別商品扱いとなります）
※ランダム商品につきましては、1会計につき、種類数分まで購入可能です。
■ドンキに実現した《アニプレックス》のリアル空間
これまでもドン・キホーテでは、人気アニメなどIPコンテンツのトレンドをおさえた商品展開に注力し、多くのアニメファンから支持されてきました。これらを背景に、さらなるIPコンテンツ拡充を目指すドンキの想いと、キャラクターグッズやフィギュアを通じて、作品の世界をより身近に感じていただきたいというアニプレックスの想いのもと、“ファンとのリアルな接点が継続的にもてる空間”を新たに創出すべく、アニプレックス公式グッズを数多く取り揃えたオフィシャルストアが実現しました。
訪日外国人を含む多様なアニメファンが訪れるドン・キホーテの店舗環境にアニプレックスの高いブランド力を掛け合わせ、単なる物販にとどまらない新たなスポットとしてアニメ文化のさらなる盛り上がりに貢献していきます。
■アニプレックス人気作品の新商品をドンキで先行販売
特設コーナーでは第一弾として、TVアニメ『鬼滅の刃』『ぼっち・ざ・ろっく！』の新商品（全13アイテム）を、ドン・キホーテ《アニプレックス》 オフィシャルストアとドン・キホーテ一部店舗にて先行発売いたします。
特設サイト：https://www.donki.com/products/kimetsu_bocchi-rocks/
取扱い店舗：MEGAドン・キホーテ渋谷本店、ドン・キホーテ秋葉原店、ほかドン・キホーテ一部店舗
販売期間：2026年4月24日(金) 〜 各店無くなり次第終了
※各店舗AM10:00より販売開始予定
※当日整理券配布を配布する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※取り扱いのない店舗もございます。
＜先行販売商品＞
●TVアニメ『鬼滅の刃』
・アクリルスタンド 全15種 各1,000円
・ランダム缶バッジ 全15種 単品400円／BOX6,000円
・ランダムSNS風アクリルチャーム 全5種 単品800円／BOX4,000円
・ステッカー 全5種 各400円
・ポストカードセット 5枚入り 1,000円
・Tシャツ（S/M/L） 3,300円
・バスタオル 5,000円
●TVアニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』
・アクリルスタンド 全5種 各1,600円
・ランダム缶バッジ 全10種 500円
・ランダムSNS風アクリルチャーム 全5種 800円
・ポストカード＆ステッカーセット 全5種 880円
・マフラータオル 2,200円
・Tシャツ 3,500円
※価格は全て税込価格
※お一人様1商品３点限りとさせていただきます。（キャラクター違い、サイズ違いは別商品扱いとなります）
※ランダム商品につきましては、1会計につき、種類数分まで購入可能です。
本件に関するお問合わせ先
■一般の方のお問合せ先 株式会社ドン・キホーテ
HP〈https://www.donki.com〉の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください。
関連リンク
特設サイト
https://www.donki.com/products/kimetsu_bocchi-rocks/