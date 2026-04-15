【おもてなしに、輝く透明氷を】楽天1位の「ALTENA クリアキューブ高速製氷機」が、家族の団らんを格上げ！4/20まで3,000円OFFの「春の暮らし応援クーポン」を配布中！

窓から入る光に映える「透明氷」で、いつものリビングを特別に

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

コートを脱いで身軽になり、窓を開けて過ごすのが心地よい時期になりました。これからの連休やホームパーティーなど、ご自宅で人を迎える機会が増える季節でもあります。

そんな家庭でのひとときをより上質にするのが、ALTENA（アルティーナ）の「クリアキューブ高速製氷機／ICE-CB01」です。独自のパネル式製氷を採用しており、宝石のように透き通った硬い「クリアキューブ」を自宅で手軽に作ることができます。不純物の少ない透明な氷は溶けにくいため、お子様のジュースや冷たいアイスティーを最後まで薄めず、美味しさをキープします。

「あ、氷がない！」そんな焦りを、最速6分のスピード解決

詳しくはこちら :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/ice-cb01/

ご近所の方や親戚が急に訪ねてきたとき、冷蔵庫の氷が足りなくて慌てた経験はありませんか？「ALTENA クリアキューブ高速製氷機／ICE-CB01」なら、リビングでの会話を途切れさせることなく、すぐにおもてなしの準備が整います。

業界最短クラスのスピード

お急ぎモードなら最短約6分で16個の氷を一括製氷。

圧倒的な供給力

1時間で約160個分の製氷が可能なため、ご親戚が集まる場面や育ち盛りのお子様がいるご家庭でも氷を切らす心配がありません。

選べる13サイズ

水筒に入れやすいスリムな氷から、ゆっくりお茶を楽しむための厚みのある氷まで、ボタン一つで自由自在です。

キッチンに「ALTENA クリアキューブ高速製氷機／ICE-CB01」を置くだけで、そこはもうプロのカフェさながらの空間に。お客様には見た目にも美しい透明氷を添えた一杯を、ご家族には「すぐできる」安心感を届けます。

4/20まで限定！新生活の彩りを応援する「3,000円OFFクーポン」

新しい生活リズムにも慣れ、家の中をより快適に整えたくなるこの時期。皆様の豊かな暮らしを応援するため、期間限定の特別キャンペーンを実施いたします。

キャンペーン内容：対象ページにて3,000円OFFクーポンを配布

クーポン期限：2026年4月20日（月）23:59まで

楽天ランキング1位獲得。家族みんなで使える清潔・安心設計

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おかげさまで「ALTENA クリアキューブ高速製氷機／ICE-CB01」は、楽天ランキング（リアルタイム・デイリー・ウィークリー）にて1位を獲得。平均レビューも星4以上と、多くのお客様から「氷の美しさが違う」「急な来客に助かった」と高い評価をいただいております。

自動クリーニング機能

ボタン操作で内部を洗浄できるため、ご家族で毎日安心してお使いいただけます。

ON/OFFタイマー

寝る前にセットすれば、忙しい朝の準備中には冷たい氷がたっぷりと完成しています。

日本企画・国内サポート

日本企業による企画・販売で、1年間の安心保証も付随。購入後のアフターケアも万全です。

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ALTENA

クリアキューブ高速製氷機／ICE-CB01

＜セット内容＞

- 製氷機 本体

- 貯水タンク

- アイススコップ

- 氷ケース

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)