ニジゲンノモリの人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」で好評開催中のイベント、「いでよ、相棒！口寄せの術」にガマブン太が再登場します！本イベントでは、主人公のうずまきナルトやうちはサスケ、春野サクラなど、物語の中心人物たちが作中で使用した忍術「口寄せの術」を体験でき、これまで多くの忍に体験いただいております。 そしてこの度、本イベントで口寄せ動物との２ショット写真を撮影頂き「#口寄せ大成功」を付けてSNSに投稿いただいた方に忍里限定オリジナルステッカーをプレゼントする「口寄せの術 SNS投稿キャンペーン」を4月20日（月）より開始いたします。 NARUTOの世界に入り込んで、口寄せの術を成功させましょう！

■SNS投稿キャンペーン概要

期間： 2026年4月20日（月）～ ※「いでよ、相棒！口寄せの術」イベントは好評開催中です 場所： 兵庫県立淡路島公園アニメパークニジゲンノモリ内「NARUTO＆BORUTO 忍里」 内容： 参加者は指定の場所で「口寄せの術」を唱え、地面にある術式に手を置くことにより、背後に口寄せ動物を呼び寄せることができます。口寄せに成功した方の中で、口寄せ動物との2ショット写真に「♯口寄せ大成功」を付けて投稿していただくと、忍里オリジナルステッカーをプレゼント。 ※ステッカーはなくなり次第終了 料金： 無料 ※別途、アトラクション入場料が必要です。 URL： https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について

ニジゲンノモリは、兵庫県立淡路島公園内に位置するアニメパークです。神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか約5分。東京ドーム約28個分の広大な敷地を誇る大自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”体験を提供しています。 日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームなどの「二次元コンテンツ」を五感で満喫できる体験型アトラクションを展開。「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」シリーズ「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツの世界観を再現し、大自然の中で全身を使って遊べる新感覚アニメパークです。 ※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ