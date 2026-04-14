光回線・格安SIMの情報メディア「auひかりマガジン」を公開

株式会社ALL CONNECT

通信インフラ事業と地域振興事業を手掛ける株式会社ALL CONNECT（代表取締役社長：岩井 宏太／本社：福井県福井市）のグループ会社である株式会社25（代表取締役：新井 優菜／本社：福井県福井市）は、光回線・格安SIMといったインターネットや通信キャリアに関するさまざまなお困りごとを解決し、ユーザーが最適なサービスを選べるよう最新情報を提供するメディア「auひかりマガジン」（https://magazine.kddi-hikari.com/）を2026年4月6日に公開いたしました。

本メディアは、「通信費を見直したいが、情報が多すぎて選べない」「初めて回線やSIMを契約するが、何を基準に選べばいいかわからない」といった悩みを抱える方に向けて、複雑な通信サービスの情報を整理し、最適な選択をサポートすることを目的としています。

公開背景

総務省の調査によると、携帯電話の料金プランを見直したいと考えている消費者は多い一方、プランの複雑さや情報量の多さから、実際に行動に移せていない方が少なくありません。光回線においても、マンションと戸建てで料金体系が異なるほか、提供エリアや割引条件が複雑に絡み合い、最適なサービスを見つけることが困難な状況です。



「auひかりマガジン」は、こうした通信サービス選びの課題を解決するために、専門用語をわかりやすくかみ砕いた解説と、公平な比較情報を提供するメディアとして誕生しました。

「auひかりマガジン」の特徴

1. 初心者にもわかりやすいコンテンツ

通信業界特有の専門用語や複雑な料金体系を、図解やかみ砕いた表現で解説します。初めて光回線や格安SIMを検討する方でも、安心して読み進められる記事づくりを心がけています。

2. メリット・デメリットの両面を伝える公平な比較

特定のサービスに偏ることなく、各サービスのメリットとデメリットの両面を掲載します。読者ご自身が納得して選択できるよう、料金・速度・サポート体制・解約のしやすさなど、多角的な視点から比較情報を提供します。

3. 正確で最新の情報

各通信サービスの公式サイトや公式資料をもとに情報を掲載し、料金プランやキャンペーンの変更にあわせて定期的に記事を更新します。コンテンツポリシーを策定・公開し、情報の品質管理を徹底しています。

メディア概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/186_1_afefe7369c89fadd35727d5385b2a839.jpg?v=202604140551 ]

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/186_2_68b4a59924d53ba06712142437773347.jpg?v=202604140551 ]

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/186_3_dcdddfd034ad0ea728087caf2da8b85f.jpg?v=202604140551 ]