【Retty×セゾンカード】予約困難店「食堂とだか」の予約券が抽選で21組42名様に当たる新規入会キャンペーンを実施

Retty株式会社

実名口コミのグルメ情報・予約サイト「Retty（レッティ）(https://retty.me/)」を運営するRetty株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：平野 雅也）は、セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス(R)・カードの新規入会キャンペーンとして、抽選で21組42名様に、都内屈指の予約困難店「食堂とだか」の予約券（2名様分）が当たるキャンペーンを実施いたします。

カードの新規入会とご利用で予約困難店の予約券が当たる

東京・五反田にある「食堂とだか」は、ドラマ「孤独のグルメ」にも取り上げられた名店とあり、都内屈指の予約困難店としてRettyユーザーにも非常に人気の高いお店です。今回は、セゾンカードとのコラボキャンペーンにより、対象期間中に新規入会してカードを発行し、合計20万円(税込)以上のショッピング利用をいただいた方を対象に抽選を行います。見事当選された方には、「食堂とだか」本店の別室予約券（2名様分）を進呈させていただくことになりました。

食堂とだか

店名：食堂とだか

住所：東京都品川区西五反田１丁目９-３

ジャンル：日本料理・割烹・小料理屋

https://retty.me/area/PRE13/ARE13/SUB1303/100001238957/

キャンペーンページ :https://campaign.retty.me/saisoncard/

■キャンペーン参加方法

１.キャンペーン専用ページよりセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス(R)・カードをお申し込み

２. 2026年6月30日（火）までに合計200,000円（税込）以上のショッピングご利用

３. 条件達成者の中から抽選を行い、当選者へメールでご連絡（2026年8月上旬予定）

４. セゾンPortal（セゾン会員向けスマートフォンアプリ）の専用フォームより

クーポンコードおよび必要情報をご入力

５. ご入力いただいた情報をもとに、Retty株式会社より予約に関するご連絡

６.食堂とだか様ご利用時に新規発行したセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス(R)・カードでお支払い

※本キャンペーンはエントリー不要でございます。

※セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス(R)・カードを過去に発行された方、現在お持ちの方はキャンペーン対象外となります。

※当選者の発表は、当社からのメールの発送をもって代えさせていただきます。

※当選連絡・予約登録期間は2026年8月3日(月)～2026年8月10日(月)を予定しております。

※予約登録はセゾンPotalへの登録が必要です。

※予約登録は、当選者のセゾンPortal内に予約登録期間中のみ掲載いたします。

※予約登録は当該ページよりお手続きください。

※本キャンペーンは予告なく変更または中止となる場合がございます。

※詳細は遷移先のページをご確認ください

※本キャンペーンは予告なく変更または中止となる場合がございます。

■各対象期間

１.申込期間：2026年4月13日（月）～ 2026年5月11日（月）

※上記期間にお申し込みいただき、2026年5月15日（金）までにご入会された方が対象となります。

※カードご入会日はお申し込み後審査が完了し、カードが発行になった日を指します。

２.利用期間：2026年4月13日（月）～ 2026年6月30日（火）

※上記期間に合計200,000円（税込）以上ご利用された方が対象となります。

※本特典の対象となるご利用はショッピング利用分に限ります。

年会費、キャッシング利用分および各種手数料（リボ手数料・分割手数料等）は対象外となります。

※キャンセル、返品、返金、キャッシュバック等があった場合は、ご利用金額から差し引いて判定いたします。

３.特典付与・予約登録期間：2026年8月3日（月）～ 8月10日（月）

※上記期間に専用フォームからクーポンコードと必要情報をご入力された方が対象となります。

■当選人数・対象日

各日3組6名様、合計21組42名様が対象となります。

※応募者多数の場合は抽選となります。

※当選日時はクレディセゾンにて指定させていただきます。

・2026年10月 3日 (土) 18:00~ 3組6名様

・2026年10月10日(土) 18:00~ 3組6名様

・2026年10月17日(土) 18:00~ 3組6名様

・2026年10月24日(土) 18:00~ 3組6名様

・2026年10月31日(土) 18:00~ 3組6名様

・2026年11月 7日(土) 18:00~ 3組6名様

・2026年11月14日(土) 18:00~ 3組6名様

実名口コミのグルメ情報・予約サイト「Retty（レッティ）(https://retty.me/)」

「新たな『食体験』を創り上げ、人生をもっとHappyに」

Rettyは「自分にベストなお店が見つかる」実名口コミのグルメ情報・予約サイトです。実名ユーザーによるオススメの口コミが集まるので、信頼できるポジティブな情報から自分の好みやシーンに合わせたお店探しができます。2011年6月のサービスリリース以来、幅広い年代にご利用いただいています。

iPhoneアプリ： https://itunes.apple.com/jp/app/id473919569

Androidアプリ： https://play.google.com/store/apps/details?id=me.retty

Retty株式会社 https://corp.retty.me/

会社名 Retty株式会社（Retty,Inc.）

代表者 代表取締役社長 平野 雅也

所在地 東京都港区芝公園2-10-1 住友不動産芝園ビル2階

事業内容 実名口コミのグルメ情報・予約サイト「Retty」の運営