ポリグリセロール市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月09に「ポリグリセロール市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ポリグリセロールに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ポリグリセロール市場の概要
ポリグリセロール市場に関する当社の調査レポートによると、ポリグリセロール市場規模は 2035 年に約 223億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ポリグリセロール市場規模は約 79.6億米ドルとなっています。ポリグリセロールに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 11.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ポリグリセロール市場シェアの拡大は、世界の医薬品およびパーソナルケア分野の動向に起因するものです。これら両分野は非イオン性乳化剤や可溶化剤の主要な消費地であり、高純度のポリグリセロール誘導体に対する強い需要を牽引しています。
例えば、米国FDA（食品医薬品局）は2024年に50件の新規医薬品を承認し、製剤開発のパイプラインを拡大させました。これらの製剤は、低刺激性、高安定性、そして生体適合性を備えた添加剤（賦形剤）に依存していますが、こうした特性はまさにポリグリセロールが有する性能特性と極めて高い親和性を示すものです。さらに、FDAのグローバルデータベースには、グリセロール系添加剤を配合した数千もの製剤が登録されており、この事実は、規制当局がポリオール化学に対して長年にわたり深い知見と受容性を示してきたことを裏付けています。
ポリグリセロールに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/polyglycerol-market/113767
ポリグリセロールに関する市場調査からは、同市場のシェアが拡大に向かう構造的な要因が存在することも明らかになっています。それは、企業各社がバイオベースの乳化剤へと軸足を移しつつあるという、確かな動きです。これは単なる市場調査上の推測ではなく、各社の公式声明によって裏付けられた事実です。例えば、BASFが2024年に発売した「Emulgade Verde」シリーズは、ポリグリセリル-10オレイン酸エステルおよびポリグリセリル-10ステアリン酸エステルを主成分としており、再生可能かつ生分解性の乳化剤に対する同社の世界規模での多大な投資意欲を示唆しています。
これら両成分は、ISO 16128に基づく「天然由来指数（NOI）」が1であり、COSMOSおよびNATRUEの認証を取得しているほか、原料には100%再生可能な資源が使用されています。こうした客観的に検証可能な製品仕様は、ポリグリセロールのパーソナルケア製品への浸透を大幅に加速させるものです。パーソナルケア分野では、規制要件や企業のサステナビリティ目標を達成するために、石油化学由来の乳化剤からの代替が強く求められているからです。
しかし、上流工程にあたる植物油市場の価格変動が、グリセロールの供給安定性や価格設定において依然として不確実な状況を生み出しており、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。
ポリグリセロール市場の概要
ポリグリセロール市場に関する当社の調査レポートによると、ポリグリセロール市場規模は 2035 年に約 223億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ポリグリセロール市場規模は約 79.6億米ドルとなっています。ポリグリセロールに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 11.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ポリグリセロール市場シェアの拡大は、世界の医薬品およびパーソナルケア分野の動向に起因するものです。これら両分野は非イオン性乳化剤や可溶化剤の主要な消費地であり、高純度のポリグリセロール誘導体に対する強い需要を牽引しています。
例えば、米国FDA（食品医薬品局）は2024年に50件の新規医薬品を承認し、製剤開発のパイプラインを拡大させました。これらの製剤は、低刺激性、高安定性、そして生体適合性を備えた添加剤（賦形剤）に依存していますが、こうした特性はまさにポリグリセロールが有する性能特性と極めて高い親和性を示すものです。さらに、FDAのグローバルデータベースには、グリセロール系添加剤を配合した数千もの製剤が登録されており、この事実は、規制当局がポリオール化学に対して長年にわたり深い知見と受容性を示してきたことを裏付けています。
ポリグリセロールに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/polyglycerol-market/113767
ポリグリセロールに関する市場調査からは、同市場のシェアが拡大に向かう構造的な要因が存在することも明らかになっています。それは、企業各社がバイオベースの乳化剤へと軸足を移しつつあるという、確かな動きです。これは単なる市場調査上の推測ではなく、各社の公式声明によって裏付けられた事実です。例えば、BASFが2024年に発売した「Emulgade Verde」シリーズは、ポリグリセリル-10オレイン酸エステルおよびポリグリセリル-10ステアリン酸エステルを主成分としており、再生可能かつ生分解性の乳化剤に対する同社の世界規模での多大な投資意欲を示唆しています。
これら両成分は、ISO 16128に基づく「天然由来指数（NOI）」が1であり、COSMOSおよびNATRUEの認証を取得しているほか、原料には100%再生可能な資源が使用されています。こうした客観的に検証可能な製品仕様は、ポリグリセロールのパーソナルケア製品への浸透を大幅に加速させるものです。パーソナルケア分野では、規制要件や企業のサステナビリティ目標を達成するために、石油化学由来の乳化剤からの代替が強く求められているからです。
しかし、上流工程にあたる植物油市場の価格変動が、グリセロールの供給安定性や価格設定において依然として不確実な状況を生み出しており、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。