グローバル5-ヒドロキシメチルフルフラール市場2026：主要企業のシェア、売上動向、競争戦略
5-ヒドロキシメチルフルフラール
5-ヒドロキシメチルフルフラールは糖類の脱水反応により生成される化合物であり、アルデヒド基とヒドロキシメチル基を併せ持つ二官能構造を特徴とします。この構造により、5-ヒドロキシメチルフルフラールはFDCAやDMFなどの高付加価値化学品へ変換可能であり、代表的なバイオベースプラットフォーム化学品として位置付けられています。食品分野では、蜂蜜や果汁製品の品質指標として5-ヒドロキシメチルフルフラール濃度が利用され、加熱履歴や保存状態の評価に用いられます。食品安全検査需要の増加に伴い、分析標準物質としての5-ヒドロキシメチルフルフラール需要も拡大しており、直近半年では研究・検査用途の需要が約18％増加しています。
図. 5-ヒドロキシメチルフルフラールの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346630/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346630/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル5-ヒドロキシメチルフルフラールのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の144百万米ドルから2032年には820百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは33.6%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル5-ヒドロキシメチルフルフラールのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
5-ヒドロキシメチルフルフラール市場動向分析：バイオベースプラットフォーム化学品の商業化加速シナリオ
世界的にバイオベース化学品による石油化学原料代替が加速する中、5-ヒドロキシメチルフルフラールは重要なプラットフォーム分子として産業化段階へ移行しつつあります。最新の市場分析によれば、米国の5-ヒドロキシメチルフルフラール市場は2025年の607万米ドルから2032年には1,580万米ドルへ拡大し、2026年から2032年のCAGRは21.26％と予測されています。中国市場は8,229万米ドルから6億6,534万米ドルへ急成長し、CAGRは33.29％に達する見込みです。欧州市場も616万米ドルから2,121万米ドルへ拡大し、CAGRは22.35％と予測されています。これらの動向は、5-ヒドロキシメチルフルフラール需要が研究用途中心から材料用途中心へ移行していることを示しており、特にバイオベースプラスチック、グリーン溶媒、ファインケミカル分野での導入が加速しています。直近6か月では、PEF関連の試験生産プロジェクトが複数進行し、5-ヒドロキシメチルフルフラールの産業用途需要が顕著に増加しています。
5-ヒドロキシメチルフルフラール需要拡大とバイオ材料市場の牽引
カーボンニュートラル政策の推進により、バイオベース材料への需要が急速に高まっています。5-ヒドロキシメチルフルフラールはPEFの原料として注目されており、PEFは従来のPETと比較してガスバリア性能が5～10倍高いことから食品包装や飲料ボトル用途で評価が進んでいます。2025年以降、包装材料メーカーによるPEF検証プロジェクトが増加し、工業用途向け5-ヒドロキシメチルフルフラールの調達量が拡大しています。また、持続可能航空燃料分野では、5-ヒドロキシメチルフルフラール由来燃料の研究が進行しており、材料用途に加えエネルギー用途としての需要も形成されつつあります。
5-ヒドロキシメチルフルフラールは糖類の脱水反応により生成される化合物であり、アルデヒド基とヒドロキシメチル基を併せ持つ二官能構造を特徴とします。この構造により、5-ヒドロキシメチルフルフラールはFDCAやDMFなどの高付加価値化学品へ変換可能であり、代表的なバイオベースプラットフォーム化学品として位置付けられています。食品分野では、蜂蜜や果汁製品の品質指標として5-ヒドロキシメチルフルフラール濃度が利用され、加熱履歴や保存状態の評価に用いられます。食品安全検査需要の増加に伴い、分析標準物質としての5-ヒドロキシメチルフルフラール需要も拡大しており、直近半年では研究・検査用途の需要が約18％増加しています。
図. 5-ヒドロキシメチルフルフラールの製品画像
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YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル5-ヒドロキシメチルフルフラールのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の144百万米ドルから2032年には820百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは33.6%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル5-ヒドロキシメチルフルフラールのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
5-ヒドロキシメチルフルフラール市場動向分析：バイオベースプラットフォーム化学品の商業化加速シナリオ
世界的にバイオベース化学品による石油化学原料代替が加速する中、5-ヒドロキシメチルフルフラールは重要なプラットフォーム分子として産業化段階へ移行しつつあります。最新の市場分析によれば、米国の5-ヒドロキシメチルフルフラール市場は2025年の607万米ドルから2032年には1,580万米ドルへ拡大し、2026年から2032年のCAGRは21.26％と予測されています。中国市場は8,229万米ドルから6億6,534万米ドルへ急成長し、CAGRは33.29％に達する見込みです。欧州市場も616万米ドルから2,121万米ドルへ拡大し、CAGRは22.35％と予測されています。これらの動向は、5-ヒドロキシメチルフルフラール需要が研究用途中心から材料用途中心へ移行していることを示しており、特にバイオベースプラスチック、グリーン溶媒、ファインケミカル分野での導入が加速しています。直近6か月では、PEF関連の試験生産プロジェクトが複数進行し、5-ヒドロキシメチルフルフラールの産業用途需要が顕著に増加しています。
5-ヒドロキシメチルフルフラール需要拡大とバイオ材料市場の牽引
カーボンニュートラル政策の推進により、バイオベース材料への需要が急速に高まっています。5-ヒドロキシメチルフルフラールはPEFの原料として注目されており、PEFは従来のPETと比較してガスバリア性能が5～10倍高いことから食品包装や飲料ボトル用途で評価が進んでいます。2025年以降、包装材料メーカーによるPEF検証プロジェクトが増加し、工業用途向け5-ヒドロキシメチルフルフラールの調達量が拡大しています。また、持続可能航空燃料分野では、5-ヒドロキシメチルフルフラール由来燃料の研究が進行しており、材料用途に加えエネルギー用途としての需要も形成されつつあります。