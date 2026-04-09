少数株ドットコム株式会社

少数株ドットコム株式会社（代表取締役会長：山中 裕、本社：東京都練馬区、以下「当社」）は、当社代表取締役会長である山中 裕が株式会社ワコールホールディングス（代表取締役社長：矢島 昌明、本社：京都府京都市、東証プライム 3591、以下「ワコールHD」）の実質株主として、スチュワードシップ・コードに基づいた建設的な目的を持った対話（エンゲージメント）を開始いたしましたことを、下記の通りお知らせいたします。

１．本エンゲージメントの背景と目的

当社は、ワコールHDのタイにおける戦略的な重要拠点である「G Tech Material Co., Ltd.（以下、G Tech社）」に対して、コスモ株式会社（代表取締役社長：森 堅次、本社：大阪市東成区、以下「コスモ」）を通じて出資および技術者の派遣を行っております。 昨今の中東情勢の緊迫化に伴うエネルギーコストの上昇や物流網の混乱は、タイの製造業にも多大な影響を及ぼしています。

このような不透明な外部環境下において、ワコールHDが構築してきた「垂直統合モデル（研究・企画から材料製造、販売までを一貫して行う体制）」の真価が問われています。

当社代表取締役会長である山中裕は、コスモの主要株主でありワコールHDの株主でもあるという重層的な立場から、地政学的リスクへの対応およびサプライチェーンの強靭化に向けた、以下のテーマを中心に対話を進めてまいります。

- 地政学的リスク下でのサプライチェーン強靭化：エネルギーコスト上昇がG Tech社の操業および原価率に与える影響と対策。- 垂直統合モデルによるリスクヘッジ：自社グループ内での材料製造による、現在の市場環境におけるコスト競争力の維持・寄与。- パートナーシップの展望：提携各社との連携強化および資本効率の向上。

２．創業家同士の信頼関係に基づく対話

当社の代表とワコールHDの創業家とは、長年にわたり一定の交友関係を築いてまいりました。この信頼関係を基盤としつつ、株主としての客観的な視点を加え、ワコールHDの持続的な成長と企業価値のさらなる向上に寄与する「建設的な対話」を目指してまいります。

（ご参考）G Tech Material Co., Ltd. について

設立：2015年（2016年2月操業開始）

事業内容：女性用インナーウェア等の原材料（生地・資材）の製造・販売。

資本構成：ワコールグループ（出資比率 合計60%）、サハ・グループ、および日本側合弁相手（コスモなど）による合弁企業。

役割：ワコールHDがASEAN地域におけるコスト競争力を維持するための、垂直統合型サプライチェーンの「上流工程」を担う連結子会社。

■会社概要

会社名｜少数株ドットコム株式会社（ https://www.shosukabu.com ）

所在地｜東京都練馬区

代表者｜代表取締役会長 山中裕

事業内容｜会社法関連アドバイザリー、株主権保護コンサルティング、企業統治体制支援、フィナンシャルアドバイザリー、ベンチャー投資、AI関連事業、不動産事業

◆当社は、金融庁の「責任ある機関投資家のための原則」（日本版スチュワードシップ・コード）に準拠し、投資先企業のモニタリングおよび建設的な対話を継続しています。

https://www.shosukabu.com/stewardship-code/